Nova obala pred Modrićevom kućom: Nakon postavljanja cijevi, duž 340 metara sve će se promijeniti

Pred ljetnom rezidencijom Luke Modrića u zadarskom naselju Kožino sprema se preuređenje obalnog pojasa. Dodat će se zelenilo i urbanu opremu.

Nakon završetka ljetne sezone, uredit će se glavne prometnice i obalni pojas u elitnom zadarskom naselju Kožino u kojemu kuću ima naš najpoznatiji nogometaš, Luka Modrić. Radovi se nadovezuju na projekt aglomeracije Zadar u Kožinu i Petrčanima. Tim projektom od ukupno 55 milijuna eura, priključak na kanalizaciju dobiva 13 tisuća Zadrana.

Jedni radovi završili, drugi u planu

U blizini raskošne luksuzne vile Luke Modrića u elitnom zadarskom naselju Kožinu bili su i bit će radovi na infrastrukturi i obalnom pojasu. Vila je u prvom redu do mora, a prema pisanjima medija, nogometašu služi za ljetne praznike i obiteljski odmor. Sa svoje terase Modrić bi nakon ljeta mogao gledati tešku mehanizaciju koja je i do početka ljetne sezone u naselju kopala zbog radova na aglomeraciji.

Na stranicama Grada Zadra pojašnjeno je da je riječ o projektu aglomeracije Zadar i Petrčani, koji su polovicom lipnja ušli u novu fazu. Kako je navedeno na stranicama Grada, posao u Kožinu završen je do početka ljeta, nakon čega je krenulo uređenje i asfaltiranje prometnica. No, što je napravljeno do početka sezone, napravljeno je jer posao nastavlja tek nakon 15. rujna 2026. godine.

Neće se raditi samo na infrastrukturi, jer Grad priprema i projekt uređenja obalnog pojasa. Planira se uređenje oko 340 metara obale sa zelenim površinama, klupicama, prostorima za rekreaciju te ostalim sadržajima. Na stranicama Grada stoji da realizacija ovog projekta kreće nakon završetka radova na aglomeraciji, da bi naselje dobilo ljepši obalni pojas i kvalitetniji javni prostor. A nogometaš bi mogao dobiti još ljepši pogled. Novi izgled obale u Kožinu | foto: Grad Zadar

Kopanje i u susjednom mjestu

Uz radove u Kožinu, kopalo se i u Petrčanima, gdje su kraju privedeni iskop i betoniranje vezano za uređenje sustava odvodnje. Nakon toga, u planu je asfaltiranje dijela prometnica, no i u ovom slučaju nakon 15. rujna, po završetku turističke sezone.

- Projektom aglomeracije u Kožinu i Petrčanima ulaže se više od 18 milijuna eura u modernizaciju sustava odvodnje, vodoopskrbe i komunalne infrastrukture, navedeno je na stranicama Grada Zadra.

Nakon završetka realizacije ovih radova u koje se ubrajaju postavljanje cjevovoda i zaštita istog, kreće uređenje obalnog pojasa. To uključuje postavljanje pripadajuće urbane opreme i završnih obloga na neuređene površine. Radova preko ljeta neće biti, ističu.

Radovi na obali | foto: Grad Zadar

Kanalizacija za još 13 tisuća stanovnika

Podsjećamo, o uređenju aglomeracije u Zadru i Petrčanima pisali smo u prosincu 2024. godine. Europska komisija tada je odobrila projekt unaprjeđenja kanalizacijske infrastrukture vrijedan 54,8 miilijuna eura. Cilj provedbe bio je smanjiti onečišćenje tla uzrokovano curenjem nepročišćenih otpadnih voda iz propusnih septičkih jama.

Projekt sveukupno uključuje izgradnju 50 kilometara nove kanalizacijske mreže, obnovu postojećih sustava i modernizaciju pročistača otpadnih voda. Na mrežu je prije početka projekta bilo priključeno oko 70 posto stanovnika, a završetkom projekta dodatnih 13.152 građana dobit će priključak na komunalnu infrastrukturu. Time će postotak narasti na oko 94 posto stanovništva, a završetak radova predviđen je u ovoj godini.