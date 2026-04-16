Čekali gradilište 50 godina i dočekali! U srcu Dalmacije počela gradnja olimpijskog bazena

Započela je izgradnja novog vanjskog olimpijskog bazena u Zadru na Višnjiku koja će trajati 10 mjeseci. Riječ je o projektu koji se provodi u okviru ITU projekta Sport Upbuild. Vrijednost radova iznosi 2,7 milijuna eura bez PDV-a, a posao će izvoditi Zajednica ponuditelja Lavčević inženjering i Lavčević Zadar.

Novi bazen, ukupnih tlocrtnih dimenzija 80,48 × 35,64 metara, zadovoljit će sve uvjete za održavanje službenih plivačkih natjecanja na međunarodnoj razini. Oko bazenske školjke predviđen je servisni hodnik i strojarnica.

Projekt Sport Upbuild obuhvaća i širu modernizaciju sportske infrastrukture u urbanom području Zadra, uključujući uređenje ŠC Višnjik, opremanje centra za dijagnostiku sportaša te izgradnju ili rekonstrukciju deset novih kvartovskih sportskih igrališta.

Točka na 'i' za Višnjik

Ugovor s izvođačem radova potpisan je sredinom ožujka. Nakon toga, održana je konferencija za novinare na Višnjiku, na mjestu izgradnje novog otvorenog bazena u sklopu ŠC Višnjik.

- Svi sportaši koji koriste dosadašnji zatvoreni bazen sigurno će maksimalno koristiti i ovaj otvoreni bazen. Trebalo je puno vremena dok smo došli od planiranja, pripreme i slanja natječajne dokumentacije za EU fondove do ovog trenutka potpisa ugovora. Ovo je točka na i uređenja kompletnog prostora Višnjika, kao našeg najvrjednijeg dnevnog boravka građana, najreprezentativnijeg u Hrvatskoj, rekao je tada gradonačelnik Erlić, te dodao kako će ovim projektom Zadar dobiti najveću kapitalnu investiciju u sport posljednjih godina.

- To je izgradnja olimpijskog bazena i standard za sva međunarodna natjecanja. Nadam se da svi ovime biti zadovoljeni, a Zadar će ovo dići na karti međunarodnih sportskih prvenstava, istaknuo je Erlić.

Konstrukcija i hidroizolacija bazenske školjke

Bazenska školjka bit će izvedena kao vodonepropusni beton, tzv. bijela kada. Temeljna ploča i zidovi bit će izrađeni od betona C25/30 debljine 0,35 metara, dok će ispod temeljne ploče biti sloj podložnog betona debljine 0,10 metara. Zidovi kompenzacijskog bazena i oni izloženi bočnom pritisku tla bit će od betona C30/37 debljine 0,30 metara, dok će ostali unutarnji zidovi i ploče iznad strojarnice biti 0,20-0,25 metara debeli. Za armaturu će se koristiti čelik kvalitete B500B, a širina pukotina u nazivnoj kombinaciji opterećenja ograničava se na 0,30 milimetara.

Hidroizolacija pokriva kompletnu konstrukciju strojarnice, servisnog hodnika i bazenske školjke, pri čemu će horizontalni slojevi biti zaštićeni zaštitnim betonom, a vertikalni slojevi betonskim blokovima ili XPS pločama. Bazenska školjka bit će obložena keramičkim pločicama, dok će površine oko bazena biti izvedene od betonskih ploča u padu prema obodnoj kanalici radi pravilnog odvodnjavanja.

Završna obrada kontejnerskih objekata uključuje sendvič panele debljine 0,10-0,15 metara za zidove i krovove, koji osiguravaju toplinsku zaštitu i otpornost na vremenske uvjete. Podovi podrumske etaže bit će prekriveni sustavom protukliznog i vodonepropusnog podnog premaza, dok će stropovi i zidovi biti obojani bojom za beton.

Prostorna organizacija i korištenje bazena

Olimpijski vanjski bazen projektiran je tako da omogućuje održavanje natjecanja i istovremeno korištenje građanima i sportskim klubovima. Na jednog plivača predviđa se 4,6 kvadrata vodene površine, što omogućuje maksimalno 272 plivača, dok s osobljem broj osoba u prostoru može doseći 300.

Pristup i praćenje natjecanja bit će osigurani osobama smanjene pokretljivosti uz pomoć pokretnih dizala. Prostor oko bazena organiziran je tako da razdvaja korisnički prostor s ulazom, tuševima, rampama i sunčalištem od dijelova namijenjenih osoblju.

Cijeli obuhvat bazena bit će ograđen ogradom visine dva metra radi sprječavanja nekontroliranog korištenja. Prije ulaska predviđeni su tuševi i nogoperi, dok rampa i koloper omogućuju pristup osobama s invaliditetom.

Podrum sadrži prostorije za bazensku tehniku, filtersko postrojenje i spremišta, dok kontejnerski objekti služe kao garderobe, sanitarni čvorovi i prodaja ulaznica. Takva organizacija osigurava funkcionalno odvajanje prostora, lakše održavanje i sigurnost svih korisnika. bazen Višnjik, Zadar | foto: Grad Zadar

Tribine

Podsjetimo, iz Grada Zadra nedavno je stigla je i najava kako ove godine ide i natječaj za izgradnju tribine, koja će sadržavati višenamjensku dvoranu i dvoranu za borilačke sportove te popratne sadržaje.

- Uredit ćemo i prostor za dijagnostiku sportaša. Sam bazen bez tribina vrijedan je 2,7 milijuna eura bez PDV-a. Financira se iz ITU mehanizma. Uredit ćemo i pristupne ceste, parkinge i zelenilo, a pokrećemo i izmjenu UPU-a kako bi mogli napraviti i dvoranu za futsal i rukomet. Ostaje nam izgradnja bazena za skakače, koja je također u planu, čime ćemo zaokružiti sadržaje u ŠC Višnjik, rekao je Erlić.

Dugogodišnji plivački trener i predstavnik PK Jadera, Marijan Čulina, zahvalio se Gradu u ime svih sportaša.