Zadar priprema tri velika projekta, promijenit će lice grada: Novo igralište, rekreacijski park i garažna mjesta

Zadar sprema tri velika projekta. Gradit će se nova garaža za 200 vozila na Bilome brigu te dva igrališta, na Plovaniji i Smiljevcu. Riječ je o projektima koji će unaprijediti infrastrukturu u gradu, ali i pružiti građanima prijeko potrebne sadržaje. Za dva projekta odabrani su izvođači izvedbenih projekata, dok je za preostali izabran izvođač radova.

Probudila su se gradilišta u Dalmaciji, a u gotovo svim gradovima spremaju se novi projekti. Na redu je i Zadar, koji je u jednom danu objavio novosti o tri velika projekta koja će unaprijediti sportsku i prometnu infrastrukturu te građanima donijeti prijeko potrebne sadržaje. Riječ je o projektima nove garaže, ceste i igrališta na Plovaniji i Smiljevcu. No, krenimo redom.

Nova garaža za gotovo 200 vozila

Prva na redu je garaža na Bilome brigu. Kako su objavili iz Grada Zadra, odabrana je tvrtka koja će izraditi idejni, glavni i izvedbeni projekt garaže čija je procijenjena vrijednost 140 tisuća eura. Riječ je o poznatoj tvrtki Proarh Mateković koja je osvojila najviše bodova na natječaju i čija ponuda iznosi 83.800 eura bez PDV-a. Ponuda tvrtke Konus iznosila je 80 tisuća eura bez PDV-a, a tvrtke Deltagrad iz Dubrovnika 83.375 eura bez PDV-a.

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta koji bi trebali donijeti konkretno i dugoročno rješenje za nedostatak parkirnih mjesta na Bilome brigu. Planirano je osiguranje parkirnih mjesta za oko 195 vozila – dijelom u garaži (77 mjesta), dijelom na krovu garaže (45 mjesta) i dijelom na otvorenom prostoru reorganizacijom postojećih površina (73 mjesta). Osim osiguranja parkirnih mjesta, idejnim projektom obuhvaćeno je i uređenje nedovršenog prostora na sjeveroistočnom dijelu Šibenske ulice, kao i uređenje zelenih površina na krovu garaže.

Veliki projekt na Plovaniji

Uz sve to, Grad Zadar odabrao je i ponudu tvrtke Donat koja će izraditi glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima za nerazvrstane ceste i igralište na Plovaniji. Njihova ponuda iznosi 56 tisuća eura i ocijenjena je najpovoljnijom na javnom natječaju.

Ulica Ive Kerdića produljit će se za 113,4 metra, a izgradit će se prometnica koja spaja Kerdićevu i Ulicu Đure Basaričeka u duljini od 276 metara, s pripadajućom infrastrukturom – vodoopskrbnom mrežom, odvodnjom oborinskih i otpadnih voda te elektroopskrbnom mrežom. Na prvoj ulici nogostup će se izgraditi s jedne strane kolnika, a u drugoj s obje strane, uz zelene i pješačke površine.

Drugi dio projekta obuhvaća izgradnju rekreacijskog parka koji će sadržavati nogometno igralište i park s dječjim igralištem. Obuhvat planiranog parka iznosi oko 6.870 kvadrata i gradio bi se jugoistočno od poznate trafostanice. Nogometno igralište dimenzija 32 × 56 metara s umjetnom travom imat će prostor za tri reda tribina na jugozapadnoj strani. Za osvjetljenje igrališta planirana su četiri stupa, a uz sjeveroistočnu stranu uređena je staza za pješake.

Na sjeverozapadnoj strani predviđen je prostor za 10 montažnih kontejnera za prateće sadržaje, svlačionice za igrače i suce s pripadajućim sanitarijama te svlačionice za osobe smanjene pokretljivosti. Uz jugozapadnu stranu igrališta planira se park s dječjim igralištem, boćalištem i prostorom za druženje. Kroz park će se protezati šetnica koja povezuje različite dijelove dječjeg igrališta, a cijeli prostor bit će ozelenjen autohtonim raslinjem, drvećem, grmovima i ukrasnim biljem.

Novo igralište na Smiljevcu

I zakraj, na Smiljevcu će se graditi novo igralište. Na natječaj su pristigle četiri ponude, a procijenjena vrijednost radova je 520 tisuća eura. Grad Zadar odabrao je tvrtku Total Ing, koja je dostavila najpovoljniju ponudu u iznosu od 504.600 eura.

Glavni projekt obuhvaća izgradnju novog dječjeg igrališta i boćališta u skladu s važećim prostornim planom. Idejnim rješenjem predviđeno je da se postojeće nogometno igralište, zbog izmjena Plana, dislocira južno od sadašnje lokacije, unutar zone sportsko-rekreacijske namjene.

U sklopu iste zone planira se i uređenje boćališta te zelenih površina, čime će se dodatno unaprijediti rekreacijska infrastruktura ovog dijela grada. Završna sportska podloga igrališta izvedena je s amortizirajućim sustavom Full EPDM, što osigurava veću sigurnost i kvalitetu za korisnike.