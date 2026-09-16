Dalmacija dobiva novi toranj od 32 metra, za 12 milijuna eura ovdje se gradi kompleks na 5.000 kvadrata

Do novog kompleksa dolazit će se sa zapadne strane, preko buduće pristupne ceste povezane s projektom rekonstrukcije raskrižja državne ceste.

Jedna od većih novih investicija na zadarskom području kreće u realizaciju. Hrvatska kontrola zračne plovidbe planira gradnju novog višenamjenskog centra u Zemuniku, investicije procijenjene vrijednosti 12.344.500 eura. Projekt se trenutno nalazi u javnom savjetovanju do 28. rujna 2026., nakon čega se očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Kompleks će imati više od 5.500 četvornih metara, a njegov najupečatljiviji dio bit će kontrolni toranj visok gotovo 32 metra. Dokumentacija za nabavu radova sada kako će izgledati i što će sve sadržavati novi centar.

Zemunik

Višenamjenski centar gradit će se na novoformiranoj parceli na području Zemunika, u blizini Zračne luke Zadar. Glavna zgrada bit će prizemnica približno kvadratnog tlocrta, dimenzija čak 106,6 puta 121,9 metara, s ukupnom bruto površinom od 5.573 četvorna metra. Visina zgrade s ravnim krovom iznosit će 6,4 metra, dok će se iznad kompleksa uzdizati kontrolni toranj visok 31,6 metara.

Zgrada će biti podijeljena na operativni i administrativni prostor te dio namijenjen parkiranju i pratećim sadržajima. Iako je zamišljena kao jednostavan pravokutni kubus, monotonija velikog volumena razbit će se atrijima koji će u unutrašnjost dovoditi prirodno svjetlo.

centar zračne plovidbe | foto: screen shot EOJN

Na krovu solarna elektrana

Novi centar dobit će i vlastitu transformatorsku stanicu, dok će se na velikoj površini ravnog krova postaviti fotonaponska elektrana. Za grijanje i hlađenje predviđene su dizalice topline te VRF i split sustavi, uz rekuperatorsku ventilaciju i druge suvremene strojarske sustave. Projektirana je i aluminijska vanjska stolarija s trostrukim izolacijskim staklom visokih energetskih svojstava te integriranom zaštitom od sunca.

Okoliš centra uredit će se kombinacijom visokog i niskog zelenila autohtonih vrsta, pri čemu će se nadomjestiti stabla koja zbog građevinskih zahvata neće biti moguće sačuvati. Zbog specifične i sigurnosno osjetljive namjene objekta cijela će parcela biti ograđena.

Mijenja se i pristup području

Do novog kompleksa dolazit će se sa zapadne strane, preko buduće pristupne ceste povezane s projektom rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC 422 i pristupne ceste Zračne luke Zadar. Za taj je prometni zahvat građevinska dozvola izdana 30. travnja 2026. godine.

Oko centra će se i urediti vatrogasni pristupi, dok je za odvodnju predviđen razdjelni sustav, a do izgradnje javne sanitarne kanalizacije koristit će se biološki uređaj za pročišćavanje. S obzirom na vrijednost veću od 12 milijuna eura, površinu kompleksa i gotovo 32 metra visok toranj, riječ je o značajnom infrastrukturnom zahvatu Hrvatske kontrole zračne plovidbe na zadarskom području.

No, svakako treba reći, objavljene 3D vizualizacije pritom još ne prikazuju nužno konačan izgled građevine. Naime, u dokumentaciji je izričito navedeno da predstavljaju idejni koncept koji se može razlikovati od konačno projektiranog stanja.