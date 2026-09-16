Dalmacija dobiva novi toranj od 32 metra, za 12 milijuna eura ovdje se gradi kompleks na 5.000 kvadrata

Sud prodaje kuću s bazenom u jednom od poznatijih dijelova Zadra: Cijena je osjetno ispod procjene
Kuća ima 151 kvadrat, bazen i dvorište.
15:02 30 d 02.09.2026
16. rujan 2026.
Do novog kompleksa dolazit će se sa zapadne strane, preko buduće pristupne ceste povezane s projektom rekonstrukcije raskrižja državne ceste.
Jedna od većih novih investicija na zadarskom području kreće u realizaciju. Hrvatska kontrola zračne plovidbe planira gradnju novog višenamjenskog centra u Zemuniku, investicije procijenjene vrijednosti 12.344.500 eura. Projekt se trenutno nalazi u javnom savjetovanju do 28. rujna 2026., nakon čega se očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova.
Kompleks će imati više od 5.500 četvornih metara, a njegov najupečatljiviji dio bit će kontrolni toranj visok gotovo 32 metra. Dokumentacija za nabavu radova sada kako će izgledati i što će sve sadržavati novi centar.
Višenamjenski centar gradit će se na novoformiranoj parceli na području Zemunika, u blizini Zračne luke Zadar. Glavna zgrada bit će prizemnica približno kvadratnog tlocrta, dimenzija čak 106,6 puta 121,9 metara, s ukupnom bruto površinom od 5.573 četvorna metra. Visina zgrade s ravnim krovom iznosit će 6,4 metra, dok će se iznad kompleksa uzdizati kontrolni toranj visok 31,6 metara.
Zgrada će biti podijeljena na operativni i administrativni prostor te dio namijenjen parkiranju i pratećim sadržajima. Iako je zamišljena kao jednostavan pravokutni kubus, monotonija velikog volumena razbit će se atrijima koji će u unutrašnjost dovoditi prirodno svjetlo.
Novi centar dobit će i vlastitu transformatorsku stanicu, dok će se na velikoj površini ravnog krova postaviti fotonaponska elektrana. Za grijanje i hlađenje predviđene su dizalice topline te VRF i split sustavi, uz rekuperatorsku ventilaciju i druge suvremene strojarske sustave. Projektirana je i aluminijska vanjska stolarija s trostrukim izolacijskim staklom visokih energetskih svojstava te integriranom zaštitom od sunca.
Okoliš centra uredit će se kombinacijom visokog i niskog zelenila autohtonih vrsta, pri čemu će se nadomjestiti stabla koja zbog građevinskih zahvata neće biti moguće sačuvati. Zbog specifične i sigurnosno osjetljive namjene objekta cijela će parcela biti ograđena.
Sud prodaje kuću s bazenom u jednom od poznatijih dijelova Zadra: Cijena je osjetno ispod procjene
Kuća ima 151 kvadrat, bazen i dvorište.
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Do novog kompleksa dolazit će se sa zapadne strane, preko buduće pristupne ceste povezane s projektom rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC 422 i pristupne ceste Zračne luke Zadar. Za taj je prometni zahvat građevinska dozvola izdana 30. travnja 2026. godine.
Oko centra će se i urediti vatrogasni pristupi, dok je za odvodnju predviđen razdjelni sustav, a do izgradnje javne sanitarne kanalizacije koristit će se biološki uređaj za pročišćavanje. S obzirom na vrijednost veću od 12 milijuna eura, površinu kompleksa i gotovo 32 metra visok toranj, riječ je o značajnom infrastrukturnom zahvatu Hrvatske kontrole zračne plovidbe na zadarskom području.
No, svakako treba reći, objavljene 3D vizualizacije pritom još ne prikazuju nužno konačan izgled građevine. Naime, u dokumentaciji je izričito navedeno da predstavljaju idejni koncept koji se može razlikovati od konačno projektiranog stanja.
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