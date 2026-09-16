Zagreb dobiva veliki centar od 35 milijuna eura: Imat će bazen, senzorički park i čak 48 odjela

U Oporovcu će se graditi novi Centar za autizam vrijedan 35 milijuna eura, namijenjen za oko 200 djece.

Nakon više od 20 godina najava, jedan od većih zagrebačkih obrazovnih projekata konačno je napravio važan korak prema realizaciji. Grad Zagreb ishodio je građevinsku dozvolu za novi Centar za autizam u Oporovcu, projekt vrijedan oko 35 milijuna eura koji bi trebao osigurati suvremene uvjete za oko 200 djece.

Nova škola prostirat će se na više od 9.600 četvornih metara, imat će 48 razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina, tri skupine predškolskog odgoja, bazen, sportske dvorane i niz specijaliziranih prostora. Početak gradnje planiran je za ljeto 2027. godine, a radovi bi trebali trajati 18 mjeseci.

Projekt koji se čekao više od 20 godina

Novi Centar za autizam gradit će se u Oporovcu, a trebao bi objediniti dio programa koji se danas provode na više lokacija diljem Zagreba. Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je kako su sada uklonjene prostorno-planske prepreke koje su godinama usporavale realizaciju projekta.

- Nakon što smo otklonili prostorno-planske prepreke koje su godinama kočile realizaciju, stvorili smo preduvjete za izgradnju suvremenog centra koji će djeci i mladima s autizmom osigurati najkvalitetnije uvjete za obrazovanje i razvoj. Ovo je još jedan od projekata koji se u Zagrebu obećavaju više od dvadeset godina, a sada napokon ide u realizaciju, rekao je Tomašević.

Projekt potpisuje arhitektonski ured SODA-ARHITEKTI. Kompleks će imati više od 9.600 četvornih metara raspoređenih na tri etaže, a predviđeno je i 60 parkirališnih mjesta, od kojih devet za osobe s invaliditetom. Centar za autizam, Oporovec | Foto: Grad Zagreb

Bazen, senzorički park i prostori za terapiju

Posebna pažnja posvećena je prostorima prilagođenima potrebama korisnika. Uz učionice i druge odgojno-obrazovne prostore, planirani su sadržaji za glazbenu i likovnu terapiju, domaćinstvo te vodenu terapiju s bazenom.

U sklopu kompleksa predviđene su i sportske dvorane, dok će se značajno urediti i vanjski prostor. Projekt uključuje glavni trg sa senzoričkim parkom, fontanama te sadržajima namijenjenima razvoju motoričkih vještina.

Centar za autizam trenutačno skrbi za oko 300 korisnika kroz predškolske programe, osnovnoškolsko obrazovanje, programe dnevnog i poludnevnog boravka te organizirano stanovanje.

- Nova škola koju ćemo izgraditi u Oporovcu predstavlja nemjerljivo velik iskorak u podizanju kvalitete prostornih i programskih uvjeta za odgoj i obrazovanje djece i mladih s autizmom, istaknula je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Projekt težak 35 milijuna eura

Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 35 milijuna eura. Putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iz fondova Europske unije trebalo bi se osigurati 19,3 milijuna eura, dok će ostatak financirati Grad Zagreb.

Nakon pravomoćnosti građevinske dozvole slijede daljnja izrada projektne dokumentacije i postupak javne nabave za odabir izvođača. Ako sve bude teklo prema planu, gradilište bi trebalo biti otvoreno tijekom ljeta 2027. godine, a predviđeno trajanje radova je godinu i pol.

Grad paralelno ulaže i u postojeće kapacitete Centra. Raspisana je javna nabava vrijedna 250.000 eura za sanaciju i uređenje sportske dvorane u Ljevakovićevoj ulici, dok je tijekom proteklih godina u postojeće objekte uloženo oko 750.000 eura. Ovako bi trebao izgledati novi Centar za autizam u Maksimiru | foto: Grad Zagreb

Manji centar već se gradi na Ravnicama

Dok se za veliki kompleks u Oporovcu tek priprema početak gradnje, jedan manji projekt Centra za autizam već je u realizaciji na Ravnicama. Riječ je o rekonstrukciji objekta u Ulici Jurja Dalmatinca, koji će postati nova podružnica Centra.

Radovi obuhvaćaju, među ostalim, pojačanje konstrukcije, novo oblikovanje pročelja te uređenje okoliša i vanjske rasvjete. Vrijednost investicije procijenjena je na oko 1,85 milijuna eura, odnosno približno dva milijuna eura s ulaganjima koje Grad navodi za novu podružnicu.

U novom prostoru trebale bi se pružati usluge rane razvojne i psihosocijalne podrške za 40 djece i mladih, kao i dnevnog boravka za 30 odraslih osoba s poremećajima iz spektra autizma. Završetak radova i opremanja predviđen je tijekom 2026. godine.