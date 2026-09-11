Početak radova možda i prije kraja godine: Planira se polaganje kamena temeljca za novu mega bolnicu u Zagrebu

Nova bolnica navodno će se početi graditi do kraja 2026. godine. Do nje bi vozio i tramvaj, ali sve će krenuti od postavljanja kamena temeljca.

Još u travnju, iz Ministarstva zdravstva potvrđeno nam je da bi nastavno na odabir projektanata i graditelja nove Nacionalne dječje bolnice u Blatu radovi trebali krenuti do kraja 2026. godine. Projektiranje nove bolnice napreduje prema planu, a prvi radovi na terenu očekuju se krajem ove godine, poručili su nam tada iz ministarstva. Da je otvaranje gradilišta sve bliže sada potvrđuje i novi predmet u javnoj nabavi. Naime, traži se organizacija i tehnička provedba 'svečanosti polaganja kamena temeljca Nacionalne dječje bolnice te izrade promotivnih i komunikacijskih sadržaja'.

Otvaranje i prije kraja godine?

Da bi ovaj događaj trebao biti spektakl pokazuje i troškovnik u kojemu navedeno da se traži profeionalno fotografiranje cijelog događaja, a Ministarstvo traži da sve bude zabilježeno u najmanje 50 profesionalno obrađenih fotografija. Uz fotografije najviše kvalitete traže se i snimanje, montaža, grafička obrada i titlanje reela, za različite društvene mreže, ali i za objavu na stranicama Ministarstva zdravstva. Prema sustavu javne nabave, ovaj posao koštat će oko 24 tisuće eura. No, o predmetu nisu navedene druge informacije osim troškovničkih.

Kako je rok za dostavu ponuda ipak 11. rujna, možemo se zapitati očekuje li se pokretanje gradnje i puno prije nego nam je najavljeno na proljeće? Vidjet će se nakon otvaranja ponuda i odabira izvođača, koji će za izvedbu potrebnog sadržaja imati 30-ak dana.

U planu i nova faza

Podsjećamo da će polaganjem kamena temeljca započeti gradnja prve faze nove mega bolnice, za koju je s izvođačima sklopljen ugovor u listopadu 2025. godine. Faza uključuje rekonstrukciju postojećeg tehničkog bloka i izgradnju nove zgrade površine 53.040 četvornih metara, koja bi objedinila djelatnosti opće pedijatrije, dječje kirurgije i dječje onkologije Klinike za dječje bolesti Zagreb. Radovi bi trebali završiti do kraja 2029., a postojeći kompleks Sveučilišne bolnice, površine oko 259.000 kvadrata nije dio Faze 1, a njegova će se budućnost odrediti nakon nove analize konstrukcije. Planira se i Faza 2, uz reviziju Studije izvodljivosti iz 2021. godine.

Napomenimo i da se već sada zna kako bi do nove bolnice, kad bude završena, trebao voziti tramvaj. Plan o trasi pruge do Nacionalne dječje bolnice dio je projekta Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja koji uključuje oko 3,8 kilometara nove prometnice od Jadranske avenije do Horvaćanske. U taj plan uključen je i novi most Jarun dug preko 600 metara.

Projekt tramvaja do bolnice

Zahvat je podijeljen u tri cjeline, a prometnica će imati dvije do četiri trake, pješačke i biciklističke staze te zeleni koridor za buduću tramvajsku prugu. Projektant će kapacitet prometnice i raskrižja definirati na temelju prometne analize, uz konzultacije sa ZET-om. Iz dostupnih informacija nije vidljivo da je projektant već odabran; postupak je još u fazi pripreme i projektiranja.

Nova tramvajska pruga predviđena je od Savskog gaja preko produžene Vrapčanske i mosta Jarun do Horvaćanske. Prva dionica uključuje šest novih stajališta: Savski gaj-rotor, Vice Vukova, Blato, Sveučilišna bolnica-istok, Sveučilišna bolnica-zapad i Vrapčanska/Vatikanska. U drugoj etapi predviđena su još četiri: Priobalna, Vrbje, Jarunska i Vrapčanska/Horvaćanska, o čemu detaljnije možete pročitati ovdje i pronaći projekcije.