Ovo je nevidljivi temelj svake ozbiljne gradnje: Velika međunarodna konferencija stiže u Split

Splitski profesor i stručnjak: Zašto je geotehničko istraživanje ključno za svaku gradnju
10:57 390 d 08.09.2025
03. listopad 2026.
Split na tri dana postaje centar geotehnike, a stiže i jedno veliko svjetsko ime.
Kod velikih građevinskih projekata puno toga počinje prije nego što na teren uopće stignu beton i armatura. Treba prvo dobro upoznati tlo i stijenu na kojima će se graditi, ali i sve ono što se krije ispod površine. Upravo tu počinje geotehnika, jedna od onih struka koje se možda najmanje vide, ali bez kojih ozbiljne gradnje nema. O njezinoj važnosti već smo razgovarali sa splitskim profesorom Goranom Vlastelicom, predsjednikom Hrvatskog geotehničkog društva, koje ove jeseni u Splitu organizira velik međunarodni stručni skup.
Od 12. do 14. studenoga 2026. u hotelu Radisson Blu održat će se 10. savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva, istodobno i specijalizirana konferencija Međunarodnog društva za mehaniku stijena ISRM-a pod nazivom Geotechnical Engineering in Soft Rocks and Heterogeneous Rock Masses.
- Očekujemo red veličine 200 sudionika, plus studente koje ćemo dodatno stimulirati na sudjelovanje. Iako to možda ne zvuči puno, riječ je o netipično velikom broju za našu malu geotehničku zajednicu, rekao nam je Vlastelica.
Za hrvatsku geotehničku zajednicu takav broj sudionika predstavlja ozbiljan događaj. Konferencija će okupiti domaće i međunarodne stručnjake koji se bave geotehnikom, mehanikom tla i stijena te projektiranjem u složenim geološkim uvjetima.
Središnja tema bit će ponašanje mekih stijena i heterogenih stijenskih masa, istraživanje terena, geološki modeli, numeričko modeliranje, stabilnost pokosa i iskopa, temeljenje, podzemne građevine, praćenje ponašanja konstrukcija i upravljanje rizicima.
Jedan od najvažnijih dijelova konferencije bit će 21. Nonveiller Lecture, odnosno tradicionalno predavanje koje se organizira u čast velikog hrvatskog geotehničara i profesora Ervina Nonveillera.
Ovogodišnje predavanje u Splitu održat će profesor Lyesse Laloui s EPFL-a u Lausannei. Laloui je predsjednik Međunarodnog društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo, ISSMGE-a, a njegovo predavanje na programu je prvog dana skupa, 12. studenoga.
Program donosi i niz drugih međunarodno poznatih imena. Među pozvanim predavačima su Vassilios Marinos, predsjednik IAEG-a, Željko Arbanas, predsjednik ICL-a, te profesor Predrag Miščević sa Sveučilišta u Splitu. Petak je rezerviran i za prezentacije stručnih i znanstvenih radova, dok će se posljednjeg dana održati stručni obilazak Dioklecijanove palače, geološki zanimljive splitske obale te, ovisno o mogućnostima, jednog gradilišta.
Splitski profesor i stručnjak: Zašto je geotehničko istraživanje ključno za svaku gradnju
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Od istraživanja do tunela: Nepredvidiva geotehnika velikih projekata
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Domaćinstvo ovakvog skupa posebno je važno i zato što Hrvatsko geotehničko društvo okuplja relativno malu, ali vrlo specijaliziranu stručnu zajednicu. Ova godina ujedno obilježava i 20 godina od ujedinjenja Hrvatske udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo te Hrvatske udruge za mehaniku stijena u današnje Hrvatsko geotehničko društvo.
Za Split događaj ima i dodatnu težinu. Grad i šira Dalmacija gotovo su školski primjer prostora u kojem je geotehnika stalno prisutna, od gradnje na stijeni i strmim terenima do usjeka, tunela, potpornih zidova i velikih prometnih projekata. Split će tako sredinom studenoga na tri dana postati jedno od važnijih regionalnih okupljališta stručnjaka koji se bave onim dijelom gradnje koji najčešće ne vidimo, ali bez kojega gotovo ništa iznad zemlje ne može sigurno stajati.
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