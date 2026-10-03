Stigli milijuni za novu knjižnicu u 300 godina staroj vojarni: Bauštela od 3.000 m² u zgradi iz 1721. godine

Nekadašnja Konjička vojarna postat će suvremena knjižnica. Za obnovu zaštićenog zdanja već je raspisan natječaj za izvođenje radova.

Osijek je korak bliže realizaciji jednog od svojih važnijih kulturnih projekata, prenamjeni više od 300 godina stare Konjičke vojarne u suvremenu gradsku knjižnicu. Povijesna građevina u osječkoj Tvrđi, koja je nekada služila vojsci, dobit će novu namjenu i postati prostor namijenjen knjigama, učenju i kulturnim sadržajima.

Kako je objavio Grad Osijek, gradonačelniku Ivanu Radiću uručena je odluka o financiranju projekta nove Gradske knjižnice, uoči 21. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Donjem Miholjcu. Vrijednost projekta iznosi približno 12 milijuna eura, od čega je 10,7 milijuna bespovratnih sredstava. Za novu knjižnicu već je izdana građevinska dozvola, a postupak javne nabave za izvođenje radova pokrenut je i prije uručenja odluke o financiranju.

Velika transformacija

Buduća knjižnica smjestit će se u Ulici Kamila Firingera 3, u nekadašnjoj Konjičkoj vojarni iz 1721. godine, koja je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Riječ je o jednokatnoj baroknoj građevini čije je prizemlje izvorno bilo namijenjeno smještaju konjice, dok je kat služio vojnim potrebama.

Sredinom 18. stoljeća uz njezina južna pročelja dograđeni su trijemovi, a zahvaljujući očuvanoj arhitekturi zgrada i danas predstavlja vrijedan dio povijesne cjeline osječke Tvrđe. Njezina rekonstrukcija stoga neće biti samo građevinski pothvat, nego i zahtjevan konzervatorski zadatak u kojem će se suvremena namjena morati prilagoditi povijesnoj strukturi.

stara konjička vojarna, nova knjižnica, Osijek | foto: screen shot Grad Osijek javna nabava

Više od 3.000 kvadrata

Nova knjižnica prostirat će se na više od 3.000 četvornih metara, a projekt obuhvaća rekonstrukciju, unutarnje uređenje i opremanje zapuštene zgrade. Osim očuvanja vrijedne kulturne baštine, cilj je osigurati odgovarajuće prostorne i tehničke uvjete za suvremene knjižnične usluge te povećati dostupnost kulturnih sadržaja građanima.

Smještaj u Tvrđi posebno je zanimljiv zbog blizine srednjih škola i fakulteta, čime će nova knjižnica biti bliža velikom broju učenika i studenata. Projekt ujedno stvara preduvjete za moguće buduće organizacijsko razdvajanje gradske i sveučilišne knjižnične djelatnosti, koje danas objedinjuje Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek.

stara konjička vojarna, nova knjižnica, Osijek | foto: screen shot Grad Osijek javna nabava

Postojeće stanje

Građevina je jednokatna (Po+Pr+1), pokrivena četverostrešnim krovištem. Sjeverno ulično pročelje je jednolično, glatko ožbukano i perforirano nizovima prozorskih otvora u prizemlju i na katu. Južno, dvorišno pročelje je rastvoreno arkadama u prizemlju i katu po cijeloj dužini.

Dvorište je zatvoreno ogradnim zidom uz kojeg su prislonjene prigradene drvarnice, ostave i garaže. Iz Firingerove ulice postoji pet ulaza koji vode izravno u zgradu: tri veća ulaza zaključena su polukružnim i eliptičnim lukovima, a dva manja imaju ravne nadvoje. Pristup katu je sa južne strane iz galerije, na koju vode dva stubišta smještena uz istočno i zapadno pročelje.

Kako bi se ustanovilo stanje postojeće konstrukcije građevine, u veljači 2025. godine je napravljen vizualni pregled građevine i konstrukcije obilaskom eksterijera i interijera na terenu. Zaključak je bio da je konstrukcija građevine je u lošem stanju.

stara konjička vojarna, nova knjižnica, Osijek | foto: screen shot Grad Osijek javna nabava

Pred urušavanjem, vlaga izjeda

Zidovi, stupovi i svodovi su ispucali, žbuka je lokalno otpala te dalje propada, a konstrukcija je lokalno fizički oštećena (obijena opeka, ispucala, nedostaju dijelovi). Na južnoj fasadi su neki konstruktivni lukovi toliko oštećeni da su postavljeni podupirači kako ne bi došlo do lokalnog urušavanja. Neki stupovi od opeke su raspadnuti i segmeti konstrukcije predstavljaju opasnost za prolaznike i korisnike.

Interijer zgrade otkriva koliko vlaga ima utjecaja na konstrukciju građevine. Kao i u eksterijeru, prisustvo vlage lokalno je uzrokovalo propadanje žbuke i otpadanje njenih komada. Na dijelovima su vidljive pukotine u zidovima, te odvanjanje redova opeke u ravnini sljubnica. U prostorijama koje se koriste te su održavane, vidljivo je guljenje završne boje zidova, osobito u donjem dijelu odakle se diže vlaga.

Također, podovi na katu su u jako lošem stanju, ispucali, dotrajali i nesigurni za korištenje. Strop prema tavanu je također u lošem stanju, oštećen i s vidljivim slojevima štukature. Dijelovi stropa su oštećeni do te mjere da su otpali djelovi žbuke. stara konjička vojarna, nova knjižnica, Osijek | foto: screen shot Grad Osijek javna nabava

Milijunska investicija, natječaj već raspisan

Za rekonstrukciju Konjičke vojarne već je pokrenut otvoreni postupak javne nabave, a procijenjena vrijednost građevinskih radova iznosi 8,57 milijuna eura bez PDV-a. Prema objavljenoj dokumentaciji, natječaj je tijekom rujna imao rok za dostavu ponuda 28. rujna 2026. godine, dok je za izvođenje radova predviđeno trajanje od 24 mjeseca.

Riječ je o projektu koji se financira europskim sredstvima u okviru Integriranog teritorijalnog programa, a kojim Grad Osijek namjerava revitalizirati zapuštenu lokaciju u povijesnoj jezgri Tvrđe. Stoga Odluka o financiranju predstavlja važan korak u njegovoj realizaciji, no početak radova i konačni rok završetka ovisit će o provedbi nabave i ugovaranju radova.