Zrinjevac na istoku mijenja se iz temelja! Novi trg, pergola i igrališta, evo što nestaje, a što nastaje

Stare staze i rasvjeta odlaze u povijest, stižu novi sadržaji i uređeni trg, a sportska dvorana dobiva potpuno novo ruho.

Veliki projekt revitalizacije parka Zrinjevac u središtu Osijeka dobio je veliki vjetar leđa. Za realizaciju projekta osigurana su financijska sredstva od približno 6 milijuna eura, od kojih veći dio iz bespovratnih sredstava.

Također, projekt je aktiviran u sustavu elektroničke javne nabave pod nazivom 'Izvođenje radova na revitalizaciji parka Zrinjevac te energetskoj obnovi sportske dvorane Zrinjevac u Osijeku'. Trenutačno se nalazi u javnom savjetovanju do 2. listopada 2026. godine uz istaknutu procijenjenu vrijednost o 4.992.000 eura bez PDV-a.

Po završetku savjetovanje očekuje se raspisivanje natječaja za izvođača radova. Ako natječaj bude proveden u redovnoj proceduri, bez žalbi, Osječani bagere mogu izgledno očekivati već na proljeće.

Nije prvi put

Posljednja značajnija obnova osječkog parka Zrinjevac provedena je 2013. godine, dakle i ne tako davno. No, tada je uređivan samo njegov zapadni dio, a vrijednost investicije iznosila je oko 2,5 milijuna kuna, odnosno približno 332.000 eura prema fiksnom konverzijskom tečaju.

U sklopu radova uređene su šetnice i staze za bicikliste i rolere, izgrađeno je novo dječje igralište te postavljena komunalna oprema. Obnovljene su i zelene površine, posađena nova stabla, grmlje i cvijeće te uređena fontana. Riječ je bilo o gradskoj investiciji. No iz dostupnih podataka nije moguće pouzdano utvrditi je li u cijelosti financirana iz gradskog proračuna ili djelomično iz subvencija i/ili potpora.

Mnogi se stoga pitaju zašto sve ispočetka. No, ovdje treba napomenuti kako istočni dio parka tada nije bio obuhvaćen obnovom, a njegova posljednja temeljita rekonstrukcija provedena je još 1965. godine, što se danas jasno vidi. Uz to, projekt nije obuhvaćao obnovu centralnog objekta u parku sportske/koncertne dvorane.

Zrinjevac, Osijek | foto: Grad Osijek / screen shot EOJN

Postojeće stanje

Park Zrinjevac je smješten u samom središtu grada Osijeka, u blizini autobusnog i željezničkog kolodvora. Sa svih strana je omeđen prometnicama. Na jugoistočnom dijelu parka je smještena dvorana dok su ostali dijelovi parka travnate površine sa grupama zelenila. Kroz park prolazi jedna zavojita asfalta staza. U samom parku postoje betonske i drvene klupe te dva manja dječja igrališta.

Sportska dvorana Zrinjevac kao centralni objekt u parku izgrađena je 1974. godine, a njezina tlocrtna površina iznosi 2.162 četvorna metra. Objekt je izveden kao armiranobetonska konstrukcija s ispunom od opeke, pri čemu većina pročelja nema toplinsku izolaciju, kao ni podovi na tlu te strop iznad uredskih prostorija.

Postojeća vanjska stolarija pretežno je metalna, s jednostrukim ostakljenjem, dok su toplinska i hidroizolacija ravnog krova opisane kao dotrajale. Dvorana je priključena na sustav daljinskog grijanja, a hlađenje se provodi zasebnim klima-uređajima. Zrinjevac, Osijek | foto: Grad Osijek / screen shot EOJN

Potpuna rekonstrukcija parka Zrinjevac

Projektom revitalizacije predviđena je potpuna rekonstrukcija parka Zrinjevac, koja obuhvaća uklanjanje svih postojećih staza, urbane opreme i rasvjete te novo prostorno oblikovanje parka. Prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj u kolovozu 2024. godine, novi izgled parka definirat će dijagonalno postavljene linearne staze koje prate glavne smjerove kretanja.

Dvije glavne staze, širine tri metra, izvest će se od bojanog asfalta, dok će sporedne staze, širine dva metra, biti popločene svijetlosivim betonskim opločnicima. Park će biti podijeljen na dvije osnovne cjeline. Veću, u kojoj prevladavaju zelene površine i rekreacijski sadržaji, te manju, pretežno popločenu zonu oko postojeće sportske dvorane.

Projektom je predviđeno očuvanje postojećih stabala u najvećoj mogućoj mjeri, sadnja novih te ugradnja sustava navodnjavanja zelenih površina. Zrinjevac, Osijek | foto: Grad Osijek / screen shot EOJN

Novi sadržaji za sve generacije

U zelenom dijelu parka planirano je nekoliko zasebnih funkcionalnih zona namijenjenih igri, sportu, rekreaciji i odmoru. Novo dječje igralište s gumiranom podlogom bit će smješteno dalje od prometnica, u prirodnom hladu postojećih i novoposađenih stabala, a dio igrala bit će prilagođen djeci s teškoćama u razvoju.

Za starije građane predviđena je zasebna zona sa stazom za boćanje te stolovima za kartanje i šah, pristupačna i osobama u invalidskim kolicima. Južni dio parka bit će namijenjen fitnessu na otvorenom, dok će ograđeni park za pse biti opremljen poligonom s osam vrsta sprava za igru i dresuru te posebnom česmom za ljude i pse.

Središnji dio parka ostat će otvorena travnata površina okružena visokim stablima, namijenjena odmoru, čitanju i drugim mirnijim aktivnostima.

Novi trg i pergola uz dvoranu

Značajne promjene predviđene su i u prostoru oko sportske dvorane, gdje će se urediti pretežno popločena površina sa zelenim otocima oko postojećih i novih stabala. Za popločavanje će se koristiti betonski opločnici velikog formata, dimenzija 120 x 60 centimetara, dok će prostor za druženje biti opremljen kružnim klupama s integriranom rasvjetom.

Sjeverno od dvorane planirana je izgradnja modularne pergole površine 89,6 četvornih metara, ispod koje će se urediti terasa kafića na otvorenom. Mogućnost korištenja vanjskog prostora predviđena je i za postojeći ugostiteljski objekt s južne strane dvorane. U ovoj zoni postavit će se i stalci za bicikle te elementi urbane mobilnosti, a svi ulazi u dvoranu ostat će dostupni. Zrinjevac, Osijek | foto: Grad Osijek / screen shot EOJN

Nova rasvjeta i urbana oprema

Uz rekonstrukciju staza i uređenje novih sadržaja, projekt predviđa potpunu zamjenu postojeće javne rasvjete te postavljanje nove urbane opreme. Duž staza bit će raspoređene izdužene klupe s drvenim sjedalima, s naslonima i bez njih, te integriranom linearnom LED rasvjetom koja će u večernjim satima dodatno naglašavati geometriju parka.

Nova javna rasvjeta postavit će se uz staze u pravilnim razmacima, uz nešto intenzivnije osvjetljenje dječjeg igrališta. U prostoru oko sportske dvorane predviđene su četiri skupine kružnih klupa različitih veličina, također opremljenih rasvjetom s donje strane, koja će stvarati dojam lebdenja.

Uz šetnice i prostore za odmor postavit će se koševi za otpad, dok će se u zoni dječjeg igrališta i parka za pse urediti česme s pitkom vodom. Projektom je predviđeno i postavljanje stalaka za bicikle te elemenata urbane mobilnosti na popločenoj površini oko dvorane.

Energetska obnova i modernizacija dvorane

U sklopu projekta predviđena je i sveobuhvatna energetska obnova sportske dvorane Zrinjevac, koja uključuje toplinsku izolaciju pročelja, poda i ravnog krova te zamjenu postojeće vanjske stolarije energetski učinkovitijom. Zbog povećanog opterećenja novog krovnog sustava planirano je konstrukcijsko pojačanje stropa trakama od karbonskih vlakana.

U unutrašnjosti dvorane zamijenit će se postojeći sportski parket, izvesti nova toplinska izolacija poda te modernizirati tehnički sustavi zgrade radi smanjenja potrošnje energije i poboljšanja uvjeta korištenja. Projektom je predviđeno i poboljšanje pristupačnosti osobama s invaliditetom, uključujući izgradnju nove pristupne rampe na sjevernoj strani objekta.