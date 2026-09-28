Ovo su ponude pristigle na još jedno nadmetanje za završetak autoceste na jugu Hrvatske, najjeftiniji Indijci

Pristigle su ponude za završetak jedne od tri poddionice autoceste A1 na krajnjem jugu Hrvatske. Iznosi i u ovom pokušaju premašuju predviđeno.

U još jednom, novom nadmetanju za završetak jedne od tri poddionice posljednje dionice autoceste A1 na jugu Hrvatske predviđena sredstva iznose 248 milijuna eura, bez uključenog PDV-a. Iako u javnoj nabavi još nisu vidljive pristigle ponude, lokalni portali krenuli su objavljivati ponuđene iznose. Za dionicu Rudine-Osojnik dugu 11,5 kilometara najnižu ponudu opet je poslala tvrtka iz Indije, ali konkurencija je vrlo blizu. Uz to, ovoga puta, ponude su puno bliže procijenjenoj vrijednosti.

Na proljeće poništen natječaj

Hrvatske autoceste (HAC) danas su otvorile ponude za izvođenje radova na poddionici Slano PUP Mravinjac, dugoj 11,5 kilometara, koja je dio buduće autoceste A1 od Rudina do Osojnika, javlja dulist.hr, iako vrijednosti još nisu dostupne u sustavu javne nabave EOJN. Podsjećamo da je naručitelj u svibnju ove godine poništio javnu nabavu, nakon čega je najavljeno da će se nadmetanje ponoviti.

- Javno nadmetanje poništava se sukladno članku 298. stavak 1. točka 9. Zakona o javnoj nabavi. Sve pristigle ponude premašile su procijenjenu vrijednost nabave i iznos planiranih sredstava za realizaciju projekta u investicijskom razdoblju kada je pokrenut postupak javne nabave. Budući da nijedna ponuda nije bila u okviru planiranih sredstava, postupak je bilo nužno poništiti, tada su javili iz HAC-a.

Opet najjeftiniji Indijci

Prema dulist.hr, novi natječaj, otvoren još u lipnju ove godine, pristiglo šest ponuda. Na natječaj je pristiglo, šest ponuda, a najnižu je i ovaj put dostavila tvrtka iz Indije, Afcons Infrastructure Limited. Ponuda iznosi 241,4 milijuna eura bez PDV-a, što je oko 6,5 milijuna manje od procjene.

Slijedi ponuda zajednice Texo Molior i Euro-asfalta u iznosu od 248,5 milijuna eura, dok je turski Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. ponudio radove za 260 milijuna.

China Civil Engineering Construction Corporation dostavio je ponudu od 266,1 milijuna eura, China Road and Bridge Corporation ponudio je 284.721.406,79 eura, dok je najvišu ponudu, u iznosu od 305 milijuna eura eura, dostavio također turski Ozlatin Insaat Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi. Nakon otvaranja slijedi pregled i evaluacija pristiglih ponuda, a potom donošenje odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Otvaranje ponuda trebalo bi biti objavljeno 2. listopada.