Top 5 cestovnih megaprojekata: Od 3.000 kilometara autoceste do tunela ispod mora

Ceste se moraju graditi posvuda jer bez njih nema ni pravog urbanizma ni kvalitetne infrastrukture. Grade se praktički svugdje, ali najveći cestovni megaprojekti u ovom su trenutku najviše koncentrirani u Aziji. Prema GlobalData bazi, među 20 najvećih projekata čak ih pet dolazi iz Kine, četiri iz Indije, a na samom je vrhu golema indonezijska autocesta Trans-Sumatra.

Svi ti projekti imaju i zajednički nazivnik - riječ je o ulaganjima vrijednima desetke milijardi dolara koja ne znače samo novu cestu, nego potpuno nove prometne koridore, mostove, tunele i veze između čitavih regija. Zato donosimo popis pet najvećih cestovnih projekata prema vrijednosti i važnosti.

1. Trans-Sumatra Highway

Na vrhu liste nalazi se Trans-Sumatra Highway, odnosno golemi sustav autocesta koji bi trebao povezati gotovo cijeli indonezijski otok Sumatru. GlobalData njegovu vrijednost procjenjuje na oko 25,7 milijardi eura, uz duljinu od približno 3.000 kilometara.

Glavni nositelj razvoja je državna kompanija PT Hutama Karya, kojoj je indonezijska vlada još 2014. povjerila izgradnju Trans-Sumatra Toll Roada. Službeni plan obuhvaća desetke zasebnih dionica između Lampunga na jugu i Aceha na sjeveru otoka.

Projekt je toliko velik da nema jedan jedinstveni rok završetka. Pojedine dionice već su u prometu, druge se grade, a treće su još u pripremi. Do kraja ožujka 2026. izgrađeno ili pušteno u promet bilo je oko 1.108 kilometara trase.

Jedan od aktualnih projekata je i obilaznica Pekanbarua, duga 30,57 kilometara, koja se gradi u sklopu dionice Rengat - Pekanbaru i trebala bi biti završena tijekom 2026. godine. Cilj cijelog megaprojekta prije svega je smanjiti logističke troškove i povezati gospodarski vrlo važan otok s više od 55 milijuna stanovnika.

Trans-Sumatra autocesta | Foto: Wikimedia commons, YouTube screenshot, Interstate project

2. Interstate 5 Bridge Replacement

Na drugome mjestu nalazi se potpuno drukčiji projekt. Interstate 5 Bridge Replacement nije tisućama kilometara duga autocesta, nego zamjena važnog prijelaza preko rijeke Columbije između Portlanda u Oregonu i Vancouvera u saveznoj državi Washington.

Procijenjena vrijednost cijelog programa u GlobalData bazi iznosi oko 15,3 milijarde eura. Projekt je desetljećima u pripremi, a tijekom 2026. napravljen je veliki korak naprijed, 1. srpnja izdana je dopunjena konačna savezna odluka kojom je završen važan dio okolišne procedure.

Planira se novi fiksni most otporan na snažne potrese, uz dodatne prometne trake, rekonstrukciju čvorišta i infrastrukturu javnog prijevoza. Poseban problem postojećeg mosta predstavlja blizina seizmički iznimno aktivne zone Cascadia.

Sljedeći veliki korak je izbor izvođača i projektantsko-građevinskog tima, što se očekuje tijekom 2027. Početak glavnih radova trenutačno je planiran za 2028., a gradnja bi trebala trajati šest do sedam godina.

Most u SAD-u | Foto: Wikimedia commons, YouTube screenshot, Interstate project

3. Projekt Shanghai - Zhoushan - Ningbo

Treći najveći projekt je Shanghai - Zhoushan - Ningbo Cross-Sea Channel, dug oko 177 kilometara, kojem GlobalData pripisuje vrijednost od čak 12,3 milijarde eura. Razlog je vrlo jednostavan, velik dio koridora treba svladati more između Šangaja, otočja Zhoushan i Ningboa.

Riječ je o široj mreži novih mostova i podmorskih tunela koja bi trebala stvoriti znatno izravniju cestovnu vezu preko područja Hangzhou Baya. Jedan od ključnih dijelova je druga autocestovna veza Ningbo – Zhoushan.

Samo njezina dionica između Ningboa i otoka Zhoushan duga je oko 46 kilometara i vrijedna približno 31,4 milijarde juana. Projekt uključuje budući podmorski autocestovni tunel koji se najavljuje kao najduži podmorski tunel na svijetu sa šest prometnih traka.

Projekt se izvodi u nekoliko etapa. Dio između Jintanga i Dashe planiran je za dovršetak 2028., kopnena dionica prema Qijiashanu 2029., dok bi najzahtjevniji podmorski dio između Qijiashana i Jintanga trebao biti dovršen 2030. godine. Luka Šangaj | Foto: Wikimedia commons, YouTube screenshot, Interstate project

4. Autocesta kroz Tian Shan

Četvrti na listi možda je inženjerski i najimpresivniji projekt. G3033 Kuitun - Dushanzi - Kuqa Expressway gradi se kroz kinesku pokrajinu Xinjiang i prelazi planinski masiv Tian Shan. Autocesta će biti duga 393,69 kilometara, a ukupna investicija procjenjuje se na oko 71,8 do 76 milijardi juana, odnosno približno 12 milijardi dolara prema GlobalData metodologiji.

Trasa će imati četiri prometne trake i projektiranu brzinu uglavnom do 100 kilometara na sat. No zanimljivije su građevinske brojke: predviđeno je čak 147 mostova i 37 tunela, a mostovi i tuneli zajedno čine oko 46 posto trase.

Na projektu ne radi samo jedan izvođač. Poslovi su podijeljeni između velikih kineskih građevinskih grupacija, među kojima su China State Construction, China Railway Construction i Sichuan Road & Bridge. Sam China State Construction dobio je paket vrijedan 11,36 milijardi juana, najveći cestovni građevinski ugovor koji je ta grupacija dotad osvojila.

Glavni radovi intenzivirali su se tijekom 2026., a projekt bi trebao stvoriti novu cjelogodišnju vezu između sjevernog i južnog Xinjianga, za razliku od postojeće planinske ceste čija je uporaba zbog vremenskih uvjeta ograničena tijekom dijela godine. Tian Shan | Foto: Wikimedia commons, YouTube screenshot, Interstate project

5. Quezon - Bicol Expressway

Pet najvećih zatvara filipinski Quezon - Bicol Expressway, odnosno QuBEx. Ovaj projekt vrijedan je oko 11,3 milijarde dolara i nalazi se u fazi projektiranja.

Planirana autocesta trebala bi biti duga približno 220 kilometara i povezati pokrajinu Quezon s regijom Bicol. Trasa je zamišljena kao alternativa postojećoj Maharlika Highway, jednoj od glavnih cestovnih veza kroz južni dio otoka Luzon.

Prema ranijim planovima, autocesta bi počinjala kod Pagbilaa u Quezonu i završavala kod San Fernanda u Camarines Suru, gdje bi se povezivala s daljnjom cestovnom infrastrukturom prema jugu. Procjenjivalo se da bi nova cesta na toj relaciji mogla skratiti putovanje za približno dva sata.