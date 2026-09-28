Dalmatinski grad prodaje 60 tisuća kvadrata građevinskog zemljišta, može i za 10 eura po kvadratu!

Deset parcela u zoni Drniš i zoni Radonić traže nove vlasnike, a Grad ulagačima nudi velike olakšice za investicije i nova radna mjesta.

Grad Drniš stavio je na prodaju čak 58.886 četvornih metara građevinskog zemljišta u dvije poduzetničke zone, a riječ je o ukupno deset parcela čije se pojedinačne površine kreću od samo 204 pa sve do 21.689 četvornih metara. Zemljišta se nalaze u poslovnoj zoni Drniš i zoni Radonić, početne cijene iznose 40,11 odnosno 32,11 eura po kvadratu, a zbrojena početna vrijednost svih nekretnina premašuje dva milijuna eura.

No, za poduzetnike koji su spremni ulagati i zapošljavati priča je znatno zanimljivija u odnosu na slične natječaje. Naime, Grad kroz de minimis potpore omogućuje ozbiljno smanjenje kupoprodajne cijene.

Popusti se mogu zbrajati, ovisno o broju novih radnih mjesta i vrijednosti investicije, a povlaštena cijena u konačnici može pasti sve do 10 eura po kvadratu. Rok za dostavu ponuda je 20. studenoga 2026. godine do 12 sati. Pročešljali smo što se nudi.

Deset parcela u dvije zone

Novi javni natječaj Grad Drniš raspisao je 22. rujna, a zemljišta se prodaju radi realizacije gospodarskih investicija. U poduzetničkoj zoni Drniš ponuđeno je sedam parcela ukupne površine 19.471 četvorni metar, dok se u Radoniću prodaju tri parcele koje zajedno imaju čak 39.415 kvadrata.

Tako ukupna površina zemljišta obuhvaćenog natječajem doseže 58.886 četvornih metara, odnosno gotovo 5,9 hektara. Najmanja parcela nalazi se u zoni Drniš i ima tek 204 četvorna metra, dok najveća u Radoniću zauzima 21.689 kvadrata. Sve se nekretnine prodaju u stanju 'viđeno – kupljeno', a početne cijene određene su prema tržišnoj vrijednosti.

U Drnišu od 8.182 do 248.321 euro

U poduzetničkoj zoni Drniš početna cijena jedinstvena je za sve ponuđene nekretnine i iznosi 40,11 eura po četvornom metru. Najveća parcela ima 6.191 kvadrat i početnu vrijednost od 248.321,01 euro, a odmah iza nje je zemljište od 6.057 kvadrata za koje početna cijena iznosi 242.946,27 eura.

Slijede parcela od 3.674 kvadrata vrijedna 147.364,14 eura te zemljište od 2.181 kvadrata s početnom cijenom od 87.479,91 euro. U ponudi su i manje čestice od 617 i 547 kvadrata, procijenjene na 24.747,87 odnosno 21.940,17 eura. Najmanje zemljište ima svega 204 kvadrata, pa njegova ukupna početna cijena iznosi 8.182,44 eura. prodaja građevinskog zemljišta, Drniš | foto: ilustracija, natječaja dokumentacija / AI Chat GPT

U Radoniću parcele do 2,1 hektara

Još veći komadi zemljišta čekaju investitore u poduzetničkoj zoni Radonić, gdje je početna cijena niža i iznosi 32,11 eura po kvadratu. Najveća čestica ima čak 21.689 četvornih metara, odnosno nešto više od 2,16 hektara, a njezina početna vrijednost iznosi 696.433,79 eura.

Druga parcela prostire se na 15.085 kvadrata i kreće s 484.379,35 eura, dok najmanja od tri ponuđene nekretnine ima 2.641 kvadrat i početnu cijenu od 84.802,51 euro. Samo zemljišta u Radoniću tako obuhvaćaju gotovo četiri hektara. Njihova zbrojena početna vrijednost iznosi oko 1,27 milijuna eura. prodaja građevinskog zemljišta, Drniš | foto: ilustracija, natječaja dokumentacija / AI Chat GPT

Ukupno više od dva milijuna eura

Kada se zbroje površine i početne cijene iz natječajne dokumentacije, Grad Drniš ovim natječajem na tržište stavlja nekretnine početne vrijednosti oko 2,047 milijuna eura. Od toga na sedam parcela u zoni Drniš otpada približno 781.000 eura, a na tri zemljišta u Radoniću oko 1,266 milijuna eura.

No to nije nužno iznos koji će budući investitori na kraju platiti, jer natječaj funkcionira zajedno s gradskim Programom dodjele de minimis potpora za investicije u poduzetničkim zonama. Kupoprodajna cijena prvo se određuje kroz natječaj, pri čemu ponuda ne smije biti niža od propisane početne cijene. Najpovoljnijim se smatra ponuditelj koji zadovoljava sve uvjete i ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu, nakon čega se, ako ispunjava kriterije, računa povlaštena cijena.

Što više radnika, to veći popust

Prvi kriterij za spuštanje cijene vezan je uz otvaranje novih radnih mjesta. Investitor koji planira otvoriti između pet i deset novih radnih mjesta može ostvariti umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta od 20 posto. Za 11 do 20 novih zaposlenih umanjenje raste na 40 posto, dok ulaganje koje donosi najmanje 21 novo radno mjesto nosi umanjenje od čak 60 posto.

Pritom nije dovoljno samo najaviti zapošljavanje, novootvoreno radno mjesto mora predstavljati stvarno povećanje broja zaposlenih na puno radno vrijeme u odnosu na prosjek prethodnih 12 mjeseci. Investitor je potom obvezan održati ostvareni broj novih, ali i postojećih radnih mjesta tijekom projekta te najmanje tri godine nakon završetka ulaganja odnosno dobivanja uporabne dozvole.

Ulaganje za dodatnih 30 posto

Drugi kriterij odnosi se na vrijednost same investicije, odnosno ulaganje u materijalnu imovinu. Za ulaganje vrijedno najmanje 250.000 eura predviđeno je dodatno umanjenje cijene zemljišta od 20 posto, dok investicija od najmanje 500.000 eura donosi umanjenje od 30 posto.

Prihvatljivi su troškovi materijalne imovine, što uključuje građevinski objekt te postrojenja, opremu i strojeve unesene u vlasništvo investitora i iskazane u bilanci. Važno je da se kriteriji zapošljavanja i ulaganja međusobno zbrajaju. Teoretski je tako moguće doći do vrlo visokog postotka umanjenja, ali dokumentacija postavlja čvrstu donju granicu: povlaštena cijena zemljišta ne može biti niža od 10 eura po četvornom metru. prodaja građevinskog zemljišta, Drniš | foto: ilustracija, natječaja dokumentacija / AI Chat GPT

Ušteda i do pola milijuna eura

Upravo ta minimalna cijena pokazuje koliko sustav potpora može promijeniti konačnu računicu investicije. Primjerice, najveće zemljište u Radoniću od 21.689 kvadrata ima početnu vrijednost 696.433,79 eura, računato po 32,11 eura za kvadrat. Kada bi investitor, ovisno o svojoj ponuđenoj cijeni, kriterijima i dopuštenom iznosu potpore, mogao ostvariti maksimalno spuštanje sve do propisanog minimuma od 10 eura po kvadratu, sama cijena zemljišta iznosila bi najmanje 216.890 eura.

To je gotovo pola milijuna eura manje od početne vrijednosti te parcele. Ipak, takav primjer ne znači da svaki kupac automatski ima pravo na tu cijenu. Važno je znati da stvarno umanjenje ovisi o konkretnoj ponudi, broju radnih mjesta, iznosu ulaganja i raspoloživom de minimis limitu.

Potpora ipak ima plafon

Tu dolazi i jedno važno ograničenje koje bi potencijalni kupci trebali imati na umu. Razlika između kupoprodajne i povlaštene cijene smatra se de minimis potporom, a ukupan iznos takvih potpora jednom poduzetniku ne smije prijeći 300.000 eura tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja.

Grad prije dodjele mora provjeriti koliko je drugih de minimis potpora poduzetnik već primio, bez obzira na to jesu li sredstva stigla s državne, regionalne, lokalne ili europske razine. Program pritom kao oblike potpore ne predviđa samo prodaju zemljišta ispod kupoprodajne cijene, već i mogućnost umanjenja komunalnog doprinosa i komunalne naknade u skladu s gradskim odlukama. Zato konačna računica za pojedinog investitora ovisi i o potporama koje je već koristio.

Nema kupnje bez investicije

Povoljno zemljište, međutim, sa sobom nosi vrlo konkretne obveze. Odabrani kupac mora u roku od 12 mjeseci od sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim se dopušta građenje.

U roku od najviše tri godine mora izgraditi poslovnu građevinu, odnosno provesti ulaganje u vrijednosti na temelju koje mu je odobrena potpora, ishoditi uporabnu dozvolu i zaposliti obećani broj radnika. Novootvorena radna mjesta moraju ostati sačuvana najmanje tri godine nakon završetka investicije odnosno izdavanja uporabne dozvole. Kupcu kojem je dodijeljena de minimis potpora u tom je razdoblju zabranjeno i otuđiti nekretninu ili njezin dio, bilo kojim pravnim poslom, najmanje tri godine od izdavanja uporabne dozvole. prodaja građevinskog zemljišta, Drniš | foto: ilustracija, natječaja dokumentacija / AI Chat GPT

Grad se osigurava hipotekom

Dok investitor ne ispuni preuzete obveze, Grad ima i nekoliko mehanizama kojima štiti dodijeljenu potporu. Kupac povlaštenu kupoprodajnu cijenu mora platiti u roku od 30 dana od sklapanja ugovora, a u roku od 15 dana Gradu mora predati ovjerenu bjanko zadužnicu na ukupan iznos dodijeljene potpore. Kod uknjižbe vlasništva predviđeno je osnivanje založnog prava, odnosno hipoteke u korist Grada, na iznos razlike između pune kupoprodajne i povlaštene cijene, zajedno sa zateznim kamatama.

Propisana je i zabrana otuđenja i opterećenja zemljišta do ispunjenja ugovornih obveza, uz mogućnost zamjene tog osiguranja bankarskom garancijom pod uvjetima iz natječaja. Ako investitor bez opravdanog razloga ne ispuni obveze, Grad može tražiti povrat potpore sa zakonskim zateznim kamatama, aktivirati osiguranje ili raskinuti ugovor.

Ozbiljan poslovni plan

Natječaj očito nije zamišljen za kupce koji bi zemljište uzeli samo kao nekretninsku investiciju. Uz ponudbeni list potrebno je dostaviti izvadak iz odgovarajućeg registra, financijske podatke za prethodne tri godine te detaljan poslovni plan za idućih pet godina. U njemu treba prikazati planirani objekt, površinu i lokaciju, dinamiku i vrijednost ulaganja u materijalnu imovinu, postojeći broj zaposlenih te plan zapošljavanja novih radnika.

Traže se i potvrde da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu i državi, podaci FINA-e o blokadi računa, potvrda o broju zaposlenih te izjave o nekažnjavanju, povezanim poduzećima i ranije primljenim de minimis potporama. Za novoosnovana društva i obrte koji posluju kraće od šest mjeseci dokumentacija je u jednom dijelu prilagođena, pa umjesto financijskih podataka za tri godine dostavljaju noviju bilancu i račun dobiti i gubitka. Potpisivanje ugovora | Foto: Pixabay

Jamčevina 10 posto

Svaki zainteresirani ponuditelj prije prijave mora uplatiti jamčevinu u visini 10 posto utvrđene početne cijene zemljišta za koje se natječe. Odabranom kupcu taj se iznos uračunava u kupoprodajnu cijenu, dok se ostalim ponuditeljima vraća u roku od 30 dana od konačne odluke o odabiru.

Onaj tko bude izabran kao najpovoljniji, a potom odustane, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici Gradu Drnišu na Trgu kralja Tomislava 1, osobno ili preporučenom pošiljkom. Krajnji rok je 20. studenoga 2026. u 12 sati, a zakašnjele ponude neće se razmatrati.

Pobjeđuje najviša valjana ponuda

Iako Grad nudi mogućnost značajnog smanjenja konačne cijene kroz potpore, sam postupak prodaje i dalje počiva na nadmetanju. Ponuditelj mora ponuditi cijenu po četvornom metru koja nije niža od početnih 40,11 eura u Drnišu odnosno 32,11 eura u Radoniću. Najpovoljnija je valjana ponuda koja ispunjava sve uvjete i pritom nudi najviši iznos kupoprodajne cijene zemljišta.

Ponude pregledava Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama Grada Drniša, koje priprema prijedlog odluke, dok odluku o izboru donosi Gradsko vijeće. Grad je pritom u natječaju zadržao pravo odustati od prodaje prije potpisivanja ugovora, poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja ili ne prihvatiti nijednu ponudu ako procijeni da to nije u njegovu interesu.