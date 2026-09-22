Stanovi u Rijeci od 50 kvadrata ispod 100 tisuća eura: Grad ih prodaje pet, a prava su prilika za bauštelce

Grad Rijeka prodaje nekretnine neprikladne za stanovanje. Kvadrati su bagatela ako znate s lopaticom i malterom.

Grad Rijeka na tržište je stavio pet stanova koji se nalaze na četiri riječke adrese, od Trinajstićeve do Ličke ulice. No, nije riječ o nekretninama u koje će novi vlasnici odmah unijeti namještaj i useliti. Grad ih u natječaju izričito vodi kao stanove neprikladne za stanovanje.

Svi su prazni i trenutačno nisu u funkciji stanovanja, a u njima je privremeno isključena i električna energija. Kupac će zato sam morati zatražiti ponovno priključenje na elektroenergetsku mrežu i snositi taj trošak, a nekretninu kupuje u viđenom stanju. Natječaj pritom ne navodi kakvi su konkretni zahvati potrebni u pojedinom stanu da bi ponovno postao pogodan za život.

Raspon cijena

Raspon cijena prilično je velik. U slučaju četiri stana Grad prodaje cijelu nekretninu, dok se kod petog nudi samo gradski suvlasnički udio od 5/18. Početne cijene cijelih stanova kreću se od 86.700 do 112.000 eura, dok je za suvlasnički dio stana u Ulici Luki početna cijena 25.888,89 eura.

Zainteresirani nemaju još puno vremena za odluku. Ponude se zaprimaju do 5. listopada 2026. u 12 sati, kada će se održati i njihovo javno otvaranje. Ponuda za svaki stan predaje se zasebno, u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili putem gradske pisarnice na Titovom trgu 3.

Dva susjedna stana

U Trinajstićevoj 14 Grad prodaje dva stana u suterenu iste stambene zgrade. Prvi ima 51,71 četvorni metar, prazan je i nosi energetski razred D, a početna cijena postavljena je na 99.400 eura, odnosno 1.922,26 eura po četvornom metru. Za sudjelovanje u nadmetanju potrebno je uplatiti jamčevinu od 9.940 eura. Stan se može razgledati 23. i 30. rujna, od 12:30 do 12:45 sati.

Drugi stan na istoj adresi nešto je veći, ali početnom cijenom gotovo jednak. Prostire se na 56,89 četvornih metara, također je smješten u suterenu, a njegov je energetski razred B. Grad za njega traži najmanje 99.900 eura, što znači 1.756,02 eura po kvadratu, uz jamčevinu od 9.990 eura. Razgledavanje je organizirano istim danima kao i za susjedni stan, ali od 12:45 do 13 sati. prodaja neuvjetnih stanova, Rijeka | foto: screen shot javni natječaj Grad Rijeka prodaja neuvjetnih stanova, Rijeka | foto: screen shot javni natječaj Grad Rijeka

Za 34 kvadrata najmanje 86.700 eura

Nešto manji stan čeka kupca u Ulici Vinka Benca 8. Nalazi se u prizemlju zgrade i ima 34,67 četvornih metara, što ga čini najmanjim među stanovima koje Grad na ovom natječaju prodaje u cijelosti.

Početna cijena iznosi 86.700 eura, odnosno 2.500,72 eura po četvornom metru, a jamčevina je 8.670 eura. Stan je prazan, nije u funkciji stanovanja i ima energetski razred D. Vrata zainteresiranima otvara 24. rujna i 1. listopada, između 11 i 11:15 sati. prodaja neuvjetnih stanova, Rijeka | foto: screen shot javni natječaj Grad Rijeka

Najviša početna cijena u Ličkoj

Od pet ponuđenih nekretnina najvišu ukupnu početnu cijenu ima stan u Ličkoj 3. Riječ je o 46,40 četvornih metara u suterenu stambene zgrade, a zanimljivo je da se u evidenciji Grada vodi kao stan broj 4, dok je u zemljišnim knjigama upisan kao stan broj 1. Nekretnina je prazna, nije u funkciji stanovanja i ima energetski razred D.

Grad je početnu cijenu postavio na 112.000 eura, odnosno 2.413,79 eura po četvornom metru, dok jamčevina iznosi 11.200 eura. Razgledati ga se može 24. rujna i 1. listopada od 10:30 do 10:45 sati. prodaja neuvjetnih stanova, Rijeka | foto: screen shot javni natječaj Grad Rijeka

Najniža ponuda

Na prvi pogled daleko najpovoljnija nekretnina u ponudi nalazi se na adresi Luki 28, no ovdje treba dobro pročitati što se zapravo prodaje. Stan ima ukupno 31,90 četvornih metara, ali Grad Rijeka prodaje samo svoj suvlasnički udio od 5/18, dok je preostali dio u vlasništvu Republike Hrvatske.

Za gradski udio početna cijena iznosi 25.888,89 eura, a tražena jamčevina 2.588,89 eura. Stan se nalazi u prizemlju, prazan je, nije u funkciji stanovanja i pripada energetskom razredu D. Zainteresirani ga mogu pogledati 24. rujna i 1. listopada od 10 do 10:15 sati. prodaja neuvjetnih stanova, Rijeka | foto: screen shot javni natječaj Grad Rijeka

Uvjeti natječaja

Treba reći kako početni iznosi pritom nisu nužno i cijene po kojima će stanovi na kraju biti prodani. Najpovoljnijom se smatra valjana ponuda s najvišom ukupnom ponuđenom kupoprodajnom cijenom, a natječaj se može provesti čak i ako se za pojedini stan javi samo jedan ponuditelj.

Ako dvije ili više osoba ponude isti najviši iznos, odmah nakon otvaranja ponuda prelazi se na usmenu licitaciju. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti propisanu jamčevinu, koja se izabranom kupcu uračunava u kupoprodajnu cijenu, dok se ostalim ponuditeljima vraća.

Na natječaju mogu sudjelovati hrvatski državljani i državljani drugih članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Hrvatskoj i EU, dok ostali strani ponuditelji moraju ispunjavati zakonske uvjete za stjecanje vlasništva u Hrvatskoj. Budući kupac mora računati i na dodatne izdatke. Uz kupoprodajnu cijenu plaća trošak procjembenog elaborata i energetskog certifikata, a sve mora podmiriti jednokratno u roku od 60 dana od ovjere ugovora kod javnog bilježnika.