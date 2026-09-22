Nakon dvije godine, nova izmjena ugovora: Ovakvo je stanje projekta s najiščekivanijim prijelazom

Projekt izgradnje brze ceste do granice s Bosnom i Hercegovinom podijeljen je u faze i gradi se niz godina. Navodno je pri kraju posljednja faza.

Postupak za izgradnju treće faze dionice brze ceste Okučani-granica BiH u duljini od 3,7 kilometara pokrenut je u 2023., a sada je potpisana izmjena ugovora. Dionica uključuje izvedbu ceste, izuzev čvorišta Prašnik i putnog prijelaza Pustara, kako bi se pravac od Okučana povezao s granicom s Bosnom i Hercegovinom. Otvaranje za promet najavljuje se već dugo, a pronalazimo da je u međuvremenu sklopljen dodatak ugovoru.

Treća faza većeg projekta

Treća faza trase Okučani-granica s Bosnom i Hercegovinom uključuje izgradnju trase brze ceste, te rekonstrukciju raskrižja novog pravca i postojeće državne ceste DC5. U radove su uključeni i izgradnja nadvožnjaka Voloder i prolaza za životine Kućišta, te postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije i opreme. Novi spoj dio je pravca između granice s Mađarskom, Virovitice, Okučana te granice BiH, a u punoj dužini brza cesta je sastavni dio europskog priključnog transverzalnog cestovnog smjera E-661 koji bi povezao Split s Banja Lukom.

Zbog prometnog i gospodarskog značaja cestovni smjer je uvršten u III. skupinu prioriteta u mreži prema Strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske. Dionica Okučani-granica je prioritetna zbog mogućnosti povezivanja na autocestu A3 (Bregana-Lipovac), čitamo u projektu u javnoj nabavi.

Iako je ugovor s izvođačem sklopljen 7. svibnja 2024. godine s tvrtkom Integral Inženjering, a otvaranje za promet navodno je 'iza ugla', javljaju se izmjene ugovora u javnoj nabavi.

Iznos se povećao za 15,4 posto

Ugovor od 13,66 milijuna eura sklopljen na 24 mjeseca mijenjan je dodatkom sklopljenim 25. kolovoza ove godine. Nakon potpisanog dodatka, cijena raste za okvirno 2 milijuna eura, na iznos od 15,76 milijuna eura, a razlog je povećani opseg posla.

- Dodatnih radova-više radnji po ovom zahtjevu iznosi 2.103.362,36 eura bez PDV-a, a što iznosi 15,40 posto iznosa prvotnog Ugovora, stoji u napomeni.

Prema posljednjim objavljenim informacija u rujnu je najavljen završetak radova. Tvrtka je potvrdila da će tada biti zaključeni svi radovi, ali se još ne zna kada bi moglo biti otvaranje. Vjerojatno najpoznatiji dio šireg projekta bila je izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške, a most nije mogao biti pušten u promet prije izgradnje pristupnih cesta. U narednoj Fazi 2 izvodila se i izgradnja novog graničnog prijelaza na hrvatskoj strani. Posljednja, treća faza koja traje od 2024. godine uključuje novu trasu brze ceste.

U kolovozu ugovoren novi iznos | foto: EOJN, snimka zaslona

Građevinski radovi trajali od 2024.

U građevinske radove koji traju od 2024., ulaze izvedba kolničke konstrukcije i objekata, a sve je građeno u skladu s pripadajućim geotehničkim i građevinskim projektima. Za izradu posteljice, nasipa, donjeg ustroja ceste i geotehničkih konstrukcija, korišteni su zemljani materijali, šljunak i tucanik, a asfaltne mješavine korištene su za izradu nosivih i habajućih slojeva.

Premoštenja i izgradnja objekata rađena je betonom i armiranim betonom, dok su čelik i armatura korišteni za nosive konstrukcije i za ojačanja. Tlo je stabilizirano geotekstilom, a radovi su uključivali i postavljanje kablova te infrastrukture za odvodnju, ali i rasvjete te instalacijskih mreža.