Šveđani izgradili kućice do 5 kvadrata: ‘Željeli smo da ljudi doslovno uđu u stambenu krizu’

Tri mikro kuće pokazale su koliko si kvadrata stana prosječni 25-godišnjak danas stvarno može priuštiti. I je li to dovoljno za život.

Koliko kvadrata stana danas zapravo može priuštiti prosječni 25-godišnjak? Švedski stambeni developer Riksbyggen odlučio je odgovor na to pitanje izvući iz statistika i pretvoriti ga u stvarni prostor u koji ljudi mogu doslovno zakoračiti.

U sklopu kampanje 'Visning av verkligheten', odnosno 'Prikazivanje stvarnosti', Riksbyggen i kreativna agencija BBDO Nordics izgradili su tri mikrokuće površine 1,9, 3,1 i 4,5 četvornih metara. Te brojke nisu odabrane slučajno. Svaka od njih predstavlja količinu stambenog prostora koju si prosječni 25-godišnjak može priuštiti na pojedinom lokalnom tržištu u Švedskoj.

Razgovarali smo s Riksbyggenom, a otkrili su nam kako je projekt nastao, kako su te gotovo nestvarno male kuće zapravo građene te zašto im je cilj bio stambenu krizu pretvoriti u nešto što ljudi mogu fizički osjetiti.

- Izračun smo temeljili na službenim statistikama o prosječnim prihodima i prosječnoj ušteđevini 25-godišnjaka, kao i na cijeni četvornog metra jednosobnog stana na svakom lokalnom tržištu. Na temelju tih podataka, zajedno s aktualnim uvjetima kreditiranja, izračunali smo koliko si četvornih metara prosječni 25-godišnjak može priuštiti, pojasnili su nam.

Pravi mali domovi

Iako je cijeli projekt zamišljen kao provokativna instalacija, objekti nisu građeni kao obične scenografske kulise. Naprotiv, ideja je bila što više ih približiti stvarnim stambenim objektima.

- Cilj je bio izgraditi ih koristeći iste tehnike i metode gradnje kao kod 'pravog' doma. Međutim, budući da se kuće moraju transportirati bez rastavljanja, bilo je potrebno razviti niz prilagođenih rješenja, objašnjavaju.

Konstrukcija je zato izvedena tako da može podnijeti znatno veća opterećenja nego što bi se možda očekivalo od tako malih objekata.

- Izgrađene su na lijevanoj betonskoj podlozi s drvenom nosivom konstrukcijom. Konstrukcija je dodatno ojačana kako bi mogla podnijeti podizanje, dok su fasade također ojačane i završno obrađene posebno otpornom žbukom. To omogućuje da se kuće više puta utovaruju na kamione i istovaruju s njih, a da pritom izdrže ogrebotine, trošenje i druga oštećenja koja dolaze s takvim načinom transporta i rukovanja, dodaju.

Najveći građevinski izazov zato nije bio samo ugurati sadržaje u nekoliko četvornih metara, nego istodobno napraviti objekt koji izgleda kao pravi dom i može izdržati česta premještanja.

Minijaturne kućice u Švedskoj | Foto: Riksbyggen

Što stane u 1,9 kvadrata

Kod uređenja interijera projektanti su se susreli s još neobičnijim problemom. Trebalo je pronaći minimum elemenata koji će prostor pretvoriti iz obične kutije u nešto što ljudima na prvi pogled djeluje kao dom.

- Važno nam je bilo da prostori izgledaju kao 'pravi' stanovi, odnosno da djeluju nastanjeno i autentično. Puno smo istraživali kako mladi uređuju i dekoriraju svoje domove. Pitali smo se - što je apsolutni minimum potreban da bi neki prostor izgledao kao dom? Što se uopće može smatrati kuhinjom? Kako biste to riješili kada biste zaista morali ovako živjeti?, kažu iz Riksbyggena.

Pritom su se tri mikrokuće pokazale kao potpuno različiti projektantski zadaci.

- Svaka od njih imala je svoje izazove. Postoji ogromna razlika između 1,9 i 4,5 četvornih metara. U kući od 1,9 četvornih metara bilo je teško smjestiti gotovo bilo što. S druge strane, najveća kuća ponekad je djelovala gotovo previše prostrano, do te mjere da nam se činilo kako bi u njoj zapravo moglo biti relativno ugodno živjeti, govore.

A što je, prema njihovu iskustvu, minimum bez kojeg prostor više ne izgleda kao dom?

- Otkrili smo da su ključni elementi WC i krevet. Kada ih stavite zajedno, odmah šalju poruku 'dom', a ne samo 'prostorija'. Istodobno su vizualno vrlo zanimljiva kombinacija i stvaraju svojevrsni kontrast, kažu.

Ostatak interijera nije nastao prema strogo definiranom receptu, nego gotovo metodom pokušaja i pogreške.

- Sve ostalo testirali smo na licu mjesta. Postavili bismo neke stvari, zatim ih maknuli, premještali i stalno eksperimentirali sve dok nismo pronašli pravu kombinaciju i odgovarajuću količinu namještaja i predmeta, dodali su iz Riksbyggena. Minijaturne kućice u Švedskoj | Foto: Riksbyggen

Stambena kriza

Iz Riksbyggena pritom naglašavaju kako mikrokuće nisu prijedlog za budućnost stanovanja niti pokušaj dokazivanja da ljudi mogu normalno živjeti na nekoliko četvornih metara. Upravo suprotno, projekt je namjerno osmišljen tako da izazove reakciju i problem učini opipljivim.

- Željeli smo da ljudi mogu doslovno zakoračiti u stambenu krizu i stvarno je osjetiti. Pitanje stanovanja inače je dosta binarno - ili imaš dom ili ga nemaš. Mi smo željeli osporiti tu ideju i učiniti je manje binarnom, kažu.

Umjesto grafikona i tablica, poruku su zato odlučili prenijeti kroz fizičko iskustvo.

- Kada bismo morali opisati osjećaj koji smo željeli stvoriti, vjerojatno bi to bio osjećaj nelagode, ali s osmijehom na licu. Htjeli smo pokazati koliko je apsurdno da se s ovakvim problemima suočavamo u socijalnoj državi poput Švedske 2026. godine, pojašnjavaju.

Upravo je u tome i srž cijelog projekta. Mikrokuće na prvi pogled djeluju simpatično, uredno i gotovo razigrano, ali kada se shvati da njihova površina nije rezultat dizajnerskog hira, nego stvarnog izračuna kupovne moći mladih, cijela priča dobiva sasvim drugačije značenje. Minijaturne kućice u Švedskoj | Foto: Riksbyggen

Kampanja stigla do politike

Iz Riksbyggena tvrde kako projekt nije ostao samo na razini javne rasprave, nego je već privukao pozornost političkih aktera.

- Ono što možemo vidjeti jest da je inicijativa 'Visning av verkligheten' imala utjecaja na politiku u Švedskoj. Nekoliko političkih stranaka sada podržava uvođenje početnog kredita za mlade odrasle osobe, navode.

Ideja takvog kredita bila bi olakšati mladima ulazak na tržište nekretnina i kupnju prvog doma.

- Takav početni kredit omogućio bi većem broju ljudi da dođu do stana u vlasništvu. Političari su također istaknuli prijedloge Riksbyggena vezane uz povećanje stambene izgradnje općenito i iz te perspektive smatramo da je inicijativa bila uspješna, dodali su za kraj.