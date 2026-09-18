Svi detalji kompleksne rekonstrukcije Ville Argentine: Na stijenama uređen kompleks sa skrivenim tunelima

Marko Dabrović iz 3LHD-a opisuje sve faze složene rekonstrukcije kompleksa u Dubrovniku. Najveći izazov na gradilištu bio je strm, stjenovit teren.

Rekonstrukciju Ville Argentine krenulo se projektirati 2019., a kompleks je ponovno otvorio svoja vrata. Završeni su građevinski radovi započeti u 2023., kao i opremanje novog luksuznog prostora za odmor i uživanje na samom jugu Jadrana.

Iz 3LHD-a, koji potpisuje projekt, stiže vijest da obnovljeni i preuređeni kompleks nakon višegodišnje obnove spreman dočekati nove goste. Na projektu rekonstrukcije građevina nastalih u različitim povijesnim etapama radio je tim od 31 osobe, a dojmove o transformaciji za naš portal podijelio je arhitekt Marko Dabrović.

Od rezidencije do hotelskog kompleksa

Podneblje Dubrovnika prepoznatljivo je po stjenovitom obalnom pojasu i predivnim vilama koje su početkom 20. stoljeća nastale na obroncima iznad starog grada. Jedna od tih građevina bila je Villa Argentina, izgrađena između 1913. i 1920. godine kao privatna rezidencija, a kasnije je pod novim vlasnikom postala pansion.

Kompleks se u dva navrata dograđivao te je bio prestižno ugostiteljsko odredište. Kako je vrijeme prolazilo, pomalo zastarjeli i funkcionalno odvojeni objekti postajali su prepreka u praćenju svjetskih trendova. Kompletna rekonstrukcija prema projektu 3LHD-a zgradama vraća novi sjaj i poboljšava funkcionalnost kompleksa.

Treba reći da projekt konstrukcije potpisuje Studio Arhing, tekstilno uređenje talijanski Dimore Studio, a investitor su Jadranski luksuzni hoteli, dok je građevinske radove izvodila slovenska tvrtka Makro 5 gradnje. Rekonstrukcija kompleksa Villa Argentina | Foto: Jure Živković

Između grada, mora i otoka

Budući da je kompleks smješten između grada, mora i otoka Lokruma, u preobrazbi je trebalo pripaziti ne samo na povijesne zgrade, već i na njihov odnos s vrtovima, terasama i pogledom koji je u proteklom stoljeću oblikovao identitet mjesta na kojemu je smještena 'Argentina', čujemo od projektanta.

- Villa Argentina nalazi se u vrlo osjetljivom prostoru, između izgrađenog gradskog područja, povijesnih vila, strmog terena te otvorenih pogleda prema moru i dubrovačkim zidinama. Kompleks se razvijao tijekom više različitih razdoblja, a građevine su smještene na različitim visinskim kotama. Osnovni arhitektonski zadatak bio je povezati ih u jednu funkcionalnu cjelinu, uz očuvanje identiteta svake od njih. Rekonstrukcija je obuhvatila zgradu Hotela Argentina, povijesnu Villu Argentinu i Villu Orsulu, zajedno s pripadajućim vrtovima, terasama, plažom i postojećim tunelom koji hotelski kompleks povezuje s obalom, naveo je Marko Dabrović, ističući da je u središtu projekta ipak bilo iskustvo gosta i stvaranje jasnog, intuitivnog kretanja kroz krajolik.

Kako je savladan strmi teren

Gosti koji pristignu u obnovljeni kompleks sada će bez 'prepreka' moći prošetati od glavnog ulaza do vrtova i zajedničkih sadržaja, ali i doći do plaže i mora. Plaža i obala, kako je naveo Dabrović, sastavni su dio hotelskog iskustva, a savladavanje velike visinske razlike omogućili su sustav dizala, stubišta, prolaza i vrtnih staza. Sve je zamišljeno kako bi se, unatoč 'mehanizaciji', kretanje doživjelo kao prirodan slijed prostora, napominje.

Ipak, jedan od najkompleksnijih zahvata bila je rekonstrukcija Ville Argentine. Arhitekt kaže da je trebalo sačuvati postojeće vanjske zidove, ukloniti staru unutarnju konstrukciju pa unutar povijesnog plašta izvesti nosivu konstrukciju prilagođenu suvremenim sigurnosnim zahtjevima.

- Ispod pročelja postavljena je privremena čelična konstrukcija koja je stabilizirala zgradu tijekom radova. Vanjski zidovi bili su osigurani sve dok ih nove armiranobetonske međukatne ploče i zidovi nisu trajno povezali i ukrutili. U projektiranju i izvedbi tih zahtjevnih konstruktivnih zahvata važnu su ulogu imali projektanti konstrukcije iz tvrtke Arhing, Dabrović pojašnjava kako se prešlo ovu prepreku.

Detalj iz interijera | Foto: Jure Živković

Špilje u vapnenačkoj stijeni i drugi izazovi

Složenost zahvata povećala je izvedba dviju novih podzemnih etaža ispod postojeće vile, u kojima su smješteni wellness i unutarnji bazen.Uz to se na strmom i geološki neujednačenom terenu izvodio duboki iskop za novu hotelsku zgradu, a zahvat u stijeni tražio je visoku razinu stručnosti i zaštitu.

Na različitim dijelovima gradilišta primjenjivane su različite metode zaštite iskopa, uključujući mlazni beton, pilote, geotehnička sidra i armiranobetonske zidove. Prema Dabroviću, najkompleksnije je bilo očuvati povijesnu arhitekturu dok se izvode konstrukcija i duboki iskopi, a sve na vrlo ograničenom prostoru.

Kako je napomenuo arhitekt, ispod površine na lokaciji su različiti slojevi vapnenačke stijene, čije se karakteristike mijenjaju i na vrlo malim udaljenostima. Radovi stoga nisu bili puka borba s nerijetko tvrdim slojevima stijene, već su uključivali i pronalazak špilja.

Veliki zahvat, tunel do plaže

U zahtjevnim iskopima za okna novih dizala i stubišta iznimno važna bila su geotehnička rješenja tvrtke Geotech, kao i prilikom zahvata dogradnje i ojačanja postojećeg tunela - 'skrivenog' puta do plaže.

- Postojeći tunel prema plaži detaljno je pregledan, produbljen i konstrukcijski ojačan geotehničkim sidrima ugrađenima u njegov svod. Kroz tunel su provedene instalacije sustava grijanja i hlađenja jer hotel koristi dizalice topline koje morsku vodu koriste kao izvor energije, opisao je Marko Dabrović.

Novi hotel manji od starog

Što se tiče zasebnih građevina, na Villi Argentina sačuvan je vanjski arhitektonski plašt, točnije vanjski zidovi, a time i osnovni povijesni karakter građevine. Zbog stanja građevine njezina unutrašnjost je povijesno izgrađena, a na Villi Orsula očuvani su i obnovljeni povijesni elementi te prepoznatljiv karakter te vile. Najveća promjena bila je na 'Hotelu'.

- Hotel Argentina zamijenjen je novom građevinom smanjenih gabarita. Donji dio nekadašnjeg hotela imao je četiri etaže, dok je nova građevina oblikovana kao troetažni terasasti volumen. Na njegovu krovu nalazi se nova središnja terasa koja povezuje vanjske bazene, restoran, bar, prostore za sjedenje u zelenilu i Villu Orsulu u jednu prostornu i funkcionalnu cjelinu, navodi arhitekt.

Sužen je i gornji dio objekta hotela, čime su omogućeni izdvojeni kolni pristup i jasniji ulaz. S druge strane, Villi Argentina transformacija je ponovno otvorila pogled prema dubrovačkim zidinama, dodaje. Svladavanje terena bilo je posebno zahtjevno | Foto: Jure Živković

Gradilište bez pauze

Unatoč kompleksnosti pojedinih radova, ili baš zbog razlike u zahtjevnosti određenih zahvata, izgleda da je na gradilištu nekada bilo više, a nekada manje dinamično.

- Vrsta i intenzitet mehanizacije mijenjali su se ovisno o fazi radova. Teška mehanizacija bila je najprisutnija tijekom rušenja, dubokih iskopa, zaštite građevne jame i izvedbe armiranobetonske konstrukcije. Nakon dovršetka tih faza radovi su se postupno premještali prema instalacijama, pročeljima, interijerima i uređenju okoliša. U tim fazama na gradilištu je i dalje radio velik broj ljudi, ali uz drugačiju vrstu opreme i znatno manje teške mehanizacije, pojasnio je Dabrović.

Znamo i da se ovo gradilište nije 'gasilo' ni u ljetnoj sezoni, tako da se radilo u kontinuitetu. Za pretpostaviti je da je ovakav pristup investitoru bio isplativiji, ali taj dio Dabrović nije mogao komentirati.

Istaknuo je da su svakako najdinamičnije bile faze rušenja, dubokog iskopa, sidrenja terena i izvedbe armiranobetonske konstrukcije. Osim površine gradilišta, radove su ograničavali i logistički aspekti dopreme i odvoza materijala.

U kasnijim pak fazama ipak je bilo puno lakše jer više nije bilo velikih iskopa i teške mehanizacije, a Dabrović ističe da se u svim etapama koristila platforma VOLUM3 koja je olakšavala pristup dokumentaciji svim uključenima. O iskustvima s platformom s terena pročitajte ovdje.

Materijali otporni na sunce i sol

Dobili smo i informaciju da je bilo i prilike da se na gradilištu koriste lokalni materijali. Kamen je jedan od ključnih materijala projekta. Lokalni kamen korišten je na donjim etažama, potpornim zidovima i vanjskim prostorima, gdje novu arhitekturu povezuje s tradicionalnim kamenim zidovima i postojećim vrtnim terasama, kako je naveo Dabrović.

- Gornji volumen nove hotelske zgrade oblikovan je suvremenim materijalima, među kojima su vidljivi beton i keramika. U uređenju okoliša uz kamen se koriste drvo na terasama restorana i pergolama te corten čelik na pojedinim elementima vanjskih prostora. Materijali su birani prema arhitektonskom karakteru, ali i prema uvjetima lokacije. Morali su biti trajni i otporni na sunce, sol, vlagu i intenzivnu hotelsku uporabu, a vizualno dovoljno mirni da ostave prostor vegetaciji, postojećim vilama, kaže Dabrović.

Interijer spaja povijest i današnjicu

Na kraju je došlo i uređenje interijera. Prema Dabroviću, 'interijer odgovara karakteru građevine u kojoj se nalazi'. Otkriva da u novoj hotelskoj zgradi ima suvremeni izraz, dok se u povijesnim vilama 'oslanja na njihovo nasljeđe i na atmosferu privatne rezidencije'.

Izdvaja recepciju za koju kaže da je zamišljena kao hotelski salon, a ne kao klasičan administrativni prostor. Iz tog dijela kroz panoramsku staklenu stijenu široku 12 metara otvara se pogled na Lokrum. Za sobe su karakteristični toplo drvo, kamen, mesing i teksturirane tkanine.

U Villi Argentina naglašen je osjećaj povijesne vile kroz parket, tekstilne elemente, tapecirana uzglavlja i mekano osvjetljenje, dok je Villa Orsula oblikovana kao intimnija privatna rezidencija, čujemo, a otvoren i svijetao karakter zadržan je i u restoranima, kao i neki od materijala koji se javljaju u sobama, kako doznajemo od Dabrovića. Rekonstrukcija kompleksa Villa Argentina | Foto: Jure Živković

Povezivanje terena i povijesti

Nakon što je višegodišnji proces koji nam je opisao Dabrović konačno priveden kraju, otvorila su se vrata obnovljenog kompleksa. Nakon godina praćenja uspješno završenog, slojevitog projekta, Dabroviću jedan aspekt transformacije ostaje posebno drag.

- Posebno mi je drago što smo građevine nastale u različitim razdobljima, oblikovane kroz različite rekonstrukcije i smještene na različitim visinskim kotama uspjeli povezati u jednu logičnu i funkcionalnu cjelinu, uz očuvanje individualnog karaktera svake od njih. Plaža i obala ovdje su sastavni dio hotelskog iskustva. Osnovna ideja projekta najbolje se prepoznaje u tom intuitivnom kretanju kroz povijesne vile, novu arhitekturu, mediteranske vrtove, bazene i plažu, pri čemu svaki dio kompleksa zadržava vlastiti karakter, zaključuje arhitekt o kompleksu u novom ruhu, u koji konačno opet pristižu gosti.