Dubrovnik je obnovio gotovo sve parkove, stručnjak kaže što sada slijedi: ‘Nije poanta samo ih urediti’

Nakon velikog ciklusa obnove dubrovačkih parkova, fokus se seli na sadržaje, održavanje i zelene površine.
Dubrovnik je posljednjih godina obnovio praktički sve svoje važnije parkove i zelene javne površine. Nakon niza velikih zahvata od Pila do Lapada grad je danas znatno zeleniji i uređeniji nego prije nekoliko godina, no time posao nije završen.
Upravo smo o tome u novom Bauštela.hr podcastu razgovarali s građevinskim stručnjakom Marijom Obuljenom, koji smatra da nakon velikog ciklusa obnove sada dolazi možda i važniji dio, a to je kvalitetno održavanje postojećih parkova, njihovo uključivanje u svakodnevni život građana te planiranje novih zelenih površina u budućem razvoju Dubrovnika.
Gotovo svi važniji parkovi već su obnovljeni
Dubrovnik je posljednjih godina paralelno ulagao u prometnu, komunalnu i javnu infrastrukturu, ali velik dio ulaganja otišao je i na uređenje parkova, šetnica i drugih javnih prostora. Kako smo već pisali, upravo takve projekte Obuljen smatra možda i važnijima za svakodnevni život stanovnika od nekih velikih i atraktivnih arhitektonskih zahvata.
Posebno ga veseli što su obnovljeni brojni stari parkovi i perivoji, koji su oduvijek bili važan dio identiteta grada.
- Zaista mi je drago da je napokon došlo na red uređenje parkova i zelenih struktura. Moramo shvatiti da je Dubrovnik uvijek imao ljetnikovce, perivoje i parkove, a ovo je u biti obnova tih starih parkova, kaže Obuljen.
Sljedeći korak su novi parkovi
Nakon što je velik dio postojećih prostora već uređen, fokus se sada, smatra, treba prebaciti na ono što tek dolazi.
- Drago mi je da su oni uređeni i da ćemo u budućem planiranju razvoja grada planirati novu infrastrukturu, nove parkove i dodatne parkove. Onda će se sve lijepo posložiti nakon što smo, poslije toliko vremena, uredili ove postojeće, ističe.
Drugim riječima, novi stambeni, prometni i drugi gradski zahvati trebali bi od početka uključivati i kvalitetne zelene površine, a ne ih dodavati tek naknadno.
No Obuljen ističe da lijepo uređena zelena površina sama po sebi nije dovoljna. Sljedeće pitanje je kako u nju dovesti ljude i učiniti je dijelom njihova svakodnevnog života.
- Mislim da svima nama koji promišljamo grad, koji ga dišemo i živimo te sudjelujemo u njegovu aktualnom razvoju mora biti zadatak razmisliti kako ćemo mlade ljude, mlade obitelji, jednako tako starije i ljude treće životne dobi privući u te parkove, na hodne plohe, staze i šetnice, kaže.
Upravo sadržaji i aktivnosti, smatra, odlučuju hoće li obnovljeni park postati stvarni javni prostor ili samo lijepo uređena zelena kulisa.
‘Parkovi pripadaju ljudima’
Zato nakon investicije jednako važni postaju održavanje i svakodnevno korištenje prostora.
- Gradovi i parkovi pripadaju ljudima. Nije poanta samo da ih uredimo, već je poanta da ih održavamo i da ih uključimo u svakodnevni život, zaključuje Obuljen.
Dubrovnik je tako velik dio posla na obnovi postojećih parkova već odradio. Sljedeći izazov bit će zadržati ih uređenima, napuniti ih sadržajem i ljudima te s daljnjim razvojem grada stvarati i nove zelene 'niše'.