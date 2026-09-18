Dubrovnik je obnovio gotovo sve parkove, stručnjak kaže što sada slijedi: ‘Nije poanta samo ih urediti’

Nakon velikog ciklusa obnove dubrovačkih parkova, fokus se seli na sadržaje, održavanje i zelene površine.

Dubrovnik je posljednjih godina obnovio praktički sve svoje važnije parkove i zelene javne površine. Nakon niza velikih zahvata od Pila do Lapada grad je danas znatno zeleniji i uređeniji nego prije nekoliko godina, no time posao nije završen.

Upravo smo o tome u novom Bauštela.hr podcastu razgovarali s građevinskim stručnjakom Marijom Obuljenom, koji smatra da nakon velikog ciklusa obnove sada dolazi možda i važniji dio, a to je kvalitetno održavanje postojećih parkova, njihovo uključivanje u svakodnevni život građana te planiranje novih zelenih površina u budućem razvoju Dubrovnika.

Gotovo svi važniji parkovi već su obnovljeni

Dubrovnik je posljednjih godina paralelno ulagao u prometnu, komunalnu i javnu infrastrukturu, ali velik dio ulaganja otišao je i na uređenje parkova, šetnica i drugih javnih prostora. Kako smo već pisali, upravo takve projekte Obuljen smatra možda i važnijima za svakodnevni život stanovnika od nekih velikih i atraktivnih arhitektonskih zahvata.

Posebno ga veseli što su obnovljeni brojni stari parkovi i perivoji, koji su oduvijek bili važan dio identiteta grada.

- Zaista mi je drago da je napokon došlo na red uređenje parkova i zelenih struktura. Moramo shvatiti da je Dubrovnik uvijek imao ljetnikovce, perivoje i parkove, a ovo je u biti obnova tih starih parkova, kaže Obuljen.

park Pile | Foto: baustela.hr

Sljedeći korak su novi parkovi

Nakon što je velik dio postojećih prostora već uređen, fokus se sada, smatra, treba prebaciti na ono što tek dolazi.

- Drago mi je da su oni uređeni i da ćemo u budućem planiranju razvoja grada planirati novu infrastrukturu, nove parkove i dodatne parkove. Onda će se sve lijepo posložiti nakon što smo, poslije toliko vremena, uredili ove postojeće, ističe.

Drugim riječima, novi stambeni, prometni i drugi gradski zahvati trebali bi od početka uključivati i kvalitetne zelene površine, a ne ih dodavati tek naknadno.

‘Nije poanta samo urediti park’

No Obuljen ističe da lijepo uređena zelena površina sama po sebi nije dovoljna. Sljedeće pitanje je kako u nju dovesti ljude i učiniti je dijelom njihova svakodnevnog života.

- Mislim da svima nama koji promišljamo grad, koji ga dišemo i živimo te sudjelujemo u njegovu aktualnom razvoju mora biti zadatak razmisliti kako ćemo mlade ljude, mlade obitelji, jednako tako starije i ljude treće životne dobi privući u te parkove, na hodne plohe, staze i šetnice, kaže.

Upravo sadržaji i aktivnosti, smatra, odlučuju hoće li obnovljeni park postati stvarni javni prostor ili samo lijepo uređena zelena kulisa. park Gradac | Foto: baustela.hr

‘Parkovi pripadaju ljudima’

Zato nakon investicije jednako važni postaju održavanje i svakodnevno korištenje prostora.

- Gradovi i parkovi pripadaju ljudima. Nije poanta samo da ih uredimo, već je poanta da ih održavamo i da ih uključimo u svakodnevni život, zaključuje Obuljen.

Dubrovnik je tako velik dio posla na obnovi postojećih parkova već odradio. Sljedeći izazov bit će zadržati ih uređenima, napuniti ih sadržajem i ljudima te s daljnjim razvojem grada stvarati i nove zelene 'niše'.