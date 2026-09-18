Od trgovačkog centra napravili top sveučilište! Zadržali 90% betonskog kostura, a krov pretvorili u vrt

Zatvorene trgovačke površine pretvorene u prostore za rad, učenje i druženje koji se otvaraju prema unutarnjim vrtovima i terasama.

Diljem gradova ostaju golemi trgovački i poslovni kompleksi čija je izvorna funkcija nestala ili više nema ekonomskog smisla. Njihovo rušenje često se nameće kao najjednostavnije rješenje. No, u Lisabonu su napravili suprotno. Umjesto da desetke tisuća četvornih metara betonske konstrukcije pretvore u građevinski otpad, stari trgovački centar postao je osnova potpuno nove zgrade.

Tako se na mjestu golemog napuštenog trgovačkog centra u Lisabonu danas nalazi zeleni tehnološki i sveučilišni kampus od čak 94.000 četvornih metara. Umjesto rušenja, arhitekti su odlučili iskoristiti ono što je već bilo ondje, sačuvali su 91 posto postojeće konstrukcije, otvorili masivne betonske etaže prema svjetlu i zraku te između njih ubacili vrtove, terase i novo veliko dvorište.

Održivost pritom nije ostala samo na zelenim terasama. Oriente Green Campus nosi najviše razine LEED i WELL certifikacije, te je prvi urbani kampus u Portugalu s LEED i WELL Platinum standardima. Projekt je već dobio i nekoliko strukovnih priznanja, a i finalist je u kategoriji 'završene zgrade: prenamjena prostora' u sklopu Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF), godišnjeg globalnog arhitektonskog i dizajnerskog događaja. Oriente Green Campus | foto: Fernando Guerra / KPF / WAF Oriente Green Campus | foto: Fernando Guerra / KPF / WAF

Trgovina kao gradski blok

U lisabonskom Parque das Naçõesu godinama je stajala golema nedovršena konstrukcija trgovačkog centra, veličine gotovo čitavog gradskog bloka. Danas isti betonski kostur izgleda potpuno drugačije. Ondje se nalazi Oriente Green Campus, novi kompleks koji spaja urede, tehnološke i laboratorijske prostore, obrazovne sadržaje i velike zelene površine.

Projekt potpisuje međunarodni arhitektonski ured Kohn Pedersen Fox (KPF), uz portugalski Saraiva + Associados (S+A) kao lokalnog arhitekta, dok je za krajobrazno uređenje bio zadužen LJ-Group. Kompleks je dovršen u travnju 2025. godine, a njegova ukupna površina doseže oko 94.000 četvornih metara. No najzanimljiviji dio priče nije ono što je izgrađeno, nego ono što nije srušeno.

Nova-stara konstrukcija

Polazište projekta bila je masivna armiranobetonska konstrukcija nekadašnjeg trgovačkog centra. Umjesto rušenja i gradnje novog kompleksa od temelja, projektanti su odlučili zadržati čak 91 posto postojeće konstrukcije.

Takav potez imao je veliki utjecaj na ugljični otisak projekta. Prema podacima KPF-a, ponovnom uporabom postojeće konstrukcije izbjegnute su emisije približno 20.000 tona ugrađenog CO₂. Stare betonske ploče tako nisu promatrane kao prepreka, nego kao svojevrsna sirovina za novu zgradu. Upravo su njihove velike dimenzije i otvoreni tlocrti omogućili stvaranje prostranih i fleksibilnih radnih površina kakve traže tehnološke i istraživačke kompanije.

Oriente Green Campus | foto: Fernando Guerra / KPF / WAF

Oriente Green Campus | foto: Fernando Guerra / KPF / WAF

Goleme duboke etaže

Ono što je dobro funkcioniralo za trgovački centar nije nužno dobro za ured ili fakultet. Stari objekt imao je izrazito duboke etaže, zbog čega su veliki dijelovi unutrašnjosti bili udaljeni od pročelja, dnevnog svjetla i svježeg zraka.

Arhitekti su zato postojeći volumen počeli doslovno ponovno rezati i otvarati. Središnji dio nekadašnjeg centra pretvoren je u otvoreno dvorište, a dijelovi zidova i međukatnih konstrukcija selektivno su uklonjeni kako bi svjetlost i zrak mogli prodrijeti duboko u zgradu. Tako su nekada zatvorene trgovačke površine pretvorene u prostore za rad, učenje i druženje koji se otvaraju prema unutarnjim vrtovima i terasama.

Prema KPF-u, prirodna ventilacija može se koristiti približno 127 radnih dana godišnje, odnosno oko 35 posto godine. Time se smanjuje potreba za mehaničkom ventilacijom i potrošnja energije, a korisnicima se istodobno omogućuje izravan kontakt s vanjskim prostorom.

Zelenilo duboko u zgradi

Transformacija nije završila samo otvaranjem starog betonskog kostura. Zelenilo je postalo jedan od glavnih arhitektonskih elemenata kompleksa. Stepenaste terase, ozelenjena unutarnja dvorišta i krov pretvoren u krajolik povezuju različite razine zgrade. Samo zeleni krovovi i terase s autohtonim ili lokalnim uvjetima prilagođenim biljnim vrstama obuhvaćaju gotovo 6.900 četvornih metara.

Kada se pribroje ostale uređene vanjske površine, kompleks raspolaže s približno 19.000 četvornih metara krajobrazno oblikovanog prostora, uključujući unutarnje vrtove, terase i rooftop s pogledom prema rijeci. Takvo zelenilo nema samo dekorativnu ulogu. Odabrane biljne vrste trebale bi smanjiti potrebu za navodnjavanjem, poduprijeti lokalnu bioraznolikost te ublažiti efekt urbanog toplinskog otoka. Oriente Green Campus | foto: Fernando Guerra / KPF / WAF Oriente Green Campus | foto: Fernando Guerra / KPF / WAF

Krov kao peta fasada

Posebno je upečatljiv gornji dio kompleksa. Umjesto klasičnog ravnog završetka nekadašnjeg trgovačkog centra, iznad postojeće konstrukcije oblikovana je nova zakrivljena linija krova.

Krov, terase i vrtovi zajedno funkcioniraju kao svojevrsna peta fasada zgrade. Između pojedinih razina pojavljuju se velike otvorene površine za odmor, sastanke i druženje, dok monumentalna zavojita stubišta dodatno povezuju etaže i otvaraju vizure kroz kompleks.

Ideja je bila da se golemi volumen nekadašnjeg trgovačkog centra razbije na manje cjeline. To je bilo posebno važno jer se objekt nalazi uz mnogo sitniju i gušću mrežu ulica susjednog Moscavidea. Nekadašnji zatvoreni trgovački blok tako se pokušalo ponovno povezati s gradom i njegovim pješačkim tokovima.

Veliki 'most'

Oriente Green Campus danas nije samo uredski kompleks. Dio zgrade zauzima Universidade Europeia zajedno s IADE-om, Fakultetom za dizajn, tehnologiju i komunikacije. Njihov obrazovni kampus prostire se na oko 17.000 četvornih metara, a uključuje interaktivne učionice, multifunkcionalnu knjižnicu, prostore za suradnju, auditorije i laboratorije. Među njima su Media Lab sa studijima za zvuk, radio, video i fotografiju, kao i Print Lab, 3D Lab i Tech Lab.