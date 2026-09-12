Iza spektakularne valovite fasade nalazi se šest etaža i vertikalni krajolik, sve s posvetom omiljenom napitku

Café Amazon Experience, smješten u bangkoškoj četvrti Ari, prvi je flagship prostor brenda Café Amazon i predstavlja iskorak iz njegove dosadašnje pozicije pristupačnog lanca namijenjenog širokom tržištu. Projekt arhitektonskog studija IF - Integrated Field nastoji kroz arhitekturu postupno redefinirati identitet brenda, pretvarajući svakodnevni ritual ispijanja kave u slojevito prostorno i društveno iskustvo.

Polazeći od koncepta 'Amazon for Everyone', zgrada je zamišljena kao inkluzivno urbano mjesto koje povezuje različite sudionike kulture kave – od poljoprivrednika i proizvodnje na početku opskrbnog lanca do svakodnevnih korisnika grada. Kafić tako prestaje biti isključivo mjesto konzumacije i postaje prostor susreta, razmjene i povezivanja.

Stoga i ne čudi što je nedavno dobio veliko priznanje struke. Postao je jedan od finalista u kategoriji 'završene zgrade: trgovina' u sklopu Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF), godišnjeg globalnog arhitektonskog i dizajnerskog događaja.

Vertikalna organizacija

Investitor projekta Café Amazon Experience Flagship Store Ari je PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR), tajlandska kompanija koja upravlja brendom Café Amazon. Ukupna investicija iznosila je približno 300 milijuna tajlandskih bahta, odnosno oko 8 milijuna eura.

Projekt je smješten na prostorno ograničenoj parceli u dinamičnom urbanom okruženju obilježenom intenzivnim prometom na razini ulice i neposrednom blizinom nadzemne željezničke infrastrukture. Kao odgovor na takve uvjete, sadržaji su organizirani vertikalno.

Parkiralište je smješteno pod zemlju kako bi se prizemlje oslobodilo za javne i pješačke tokove, dok se iznad njega razvija četveroetažni flagship prostor, nakon kojeg slijede dvije etaže namijenjene neovisnim zakupcima. Zgrada doseže visinu od 23 metra, čime ostvaruje jasnu prisutnost u gradskom prostoru bez stvaranja pretjerano dominantnog volumena. Café Amazon Experience | foto: W Workspace / Integrated Field Co., Ltd. / WAF

Unutarnji krajolik

Unutrašnjost je koncipirana kao svojevrsni vertikalni ekosustav kave, odnosno unutarnji krajolik kroz koji se posjetitelj postupno kreće. U središtu četveroetažnog atrija nalazi se specialty coffee bar, oblikovan linijama izvedenima iz organske geometrije zrna kave. Oko njega se razvija terasasta prostorna struktura s amfiteatralnim sjedenjem, koja korisnicima omogućuje promatranje procesa pripreme, spontano okupljanje ili jednostavno zadržavanje u prostoru.

Vertikalna praznina atrija povezuje različite sadržaje, od otvorene pekarnice i specialty čajeva do prostora za prženje kave, čime se granica između proizvodnje i konzumacije namjerno briše. Proces nastanka proizvoda tako postaje vidljiv i sastavni je dio arhitektonskog iskustva. Café Amazon Experience | foto: W Workspace / Integrated Field Co., Ltd. / WAF

Organska ovojnica

Posebnu ulogu u identitetu zgrade ima njezina organski oblikovana ovojnica. Bešavna fasada dvostruke zakrivljenosti izvedena je od umjetnog kamena, a njezina forma apstrahira topografiju poljoprivrednih terasa i tako simbolički povezuje urbani flagship s agrarnim podrijetlom kave.

Fasada istodobno ima izrazitu okolišnu funkciju: zaklanja otvorene balkone i filtrira snažno tropsko sunce, stvarajući mekše, difuzno dnevno svjetlo u unutrašnjosti. Umjesto stroge granice između interijera i eksterijera, slojevita ovojnica omogućuje postupne prijelaze između zatvorenih, poluotvorenih i otvorenih prostora. Café Amazon Experience | foto: W Workspace / Integrated Field Co., Ltd. / WAF

Produžetak grada

Jednako važan aspekt projekta jest odnos prema javnom prostoru. Zgrada nije zamišljena kao zatvoren komercijalni objekt, već kao porozni produžetak grada. Otvoreno prizemlje, zasjenjeni vanjski prostori i vertikalna organizacija omogućuju povezivanje s ulicom, pješačkim tokovima i različitim oblicima urbane mobilnosti.

Vegetacija, krovni vrtovi i unutarnji vodeni elementi dodatno omekšavaju arhitektonsku strukturu i doprinose stvaranju ugodnije mikroklime. Priroda pritom nije samo dekorativna kulisa, nego aktivan element prostorne organizacije kojim se intenzitet okolnog grada postupno transformira u mirniji unutarnji ambijent. Café Amazon Experience | foto: W Workspace / Integrated Field Co., Ltd. / WAF

Kružna održivost

Koncept održivosti integriran je u samu arhitekturu kroz ideju kružnog načina života. Projekt uključuje korištenje solarne energije, sustave obrade i ponovne uporabe otpadnih voda te materijale nastale ponovnom uporabom nusproizvoda iz procesa proizvodnje kave.