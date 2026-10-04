Susjedi grade punom parom: Golemi stroj probija 4,4 kilometra tunela, radit će bez prestanka

Talijani nastavljaju veliki željeznički projekt, a golema Aurora sada kreće u probijanje novog tunela kroz Apenine.

Naši susjedi Talijani nastavljaju punom parom s gradnjom velike željezničke pruge između Napulja i Barija. Nakon što je završila posao na jednom tunelu, golema tunelska bušilica Aurora odmah je dobila novi zadatak. Ovoga puta probijat će oko 4,4 kilometra dug tunel Melito duboko ispod južnih Apenina.

Riječ je o posljednjem od tri tunela na dionici Apice - Hirpinia, jednom od najzahtjevnijih dijelova buduće brze željezničke pruge. Cijela nova linija trebala bi bolje povezati Kampaniju i Apuliju, ali i jug Italije snažnije uključiti u glavne europske prometne koridore.

Golemi stroj ponovno ide pod zemlju

Radove na dionici za talijanskog upravitelja željezničke infrastrukture RFI izvodi Webuild, a za probijanje tunela Melito koristi se TBM Aurora. Riječ je o stroju s reznom glavom promjera čak 12,5 metara. Aurora je duga približno 100 metara i teška oko 1.600 tona.

Prije dolaska na Melito završila je probijanje približno dva kilometra dugog tunela Grottaminarda. Nakon toga stroj je morao biti rastavljen kako bi prešao rijeku Ufitu, a zatim ponovno sastavljen za svoj posljednji podzemni posao na ovoj dionici. Pred njim je sada oko 4,4 kilometra probijanja kroz južne Apenine.

Željeznički projekt, Italija | Foto: Webuild

Radit će 24 sata dnevno

Auroru pokreće 18 motora ukupne snage 6,3 megavata, a tijekom radova spuštat će se i do približno 130 metara ispod površine. Istodobno s iskopom stroj će ugrađivati više od 22.200 predgotovljenih betonskih segmenata od kojih će se formirati trajna obloga tunela.

Na upravljanju strojem i njegovu održavanju bit će angažirano više od 140 specijaliziranih radnika. Radovi će se odvijati bez prekida, 24 sata dnevno i sedam dana u tjednu.

Početak probijanja Melita dolazi samo nekoliko mjeseci nakon još jednog važnog koraka na cijelom projektu. U srpnju je otvorena dionica Naples - Cancello, također u izvedbi Webuilda, koja novu prugu povezuje s talijanskom mrežom brzih željeznica kod postaje Afragola. Željeznički projekt, Italija | Foto: Webuild

Gotovo 70 posto dionice prolazi kroz tunele

Tunel Melito drugi je najduži tunel na dionici Apice - Hirpinia, dugoj ukupno 18,7 kilometara kroz provincije Avellino i Benevento. Koliko je teren zahtjevan najbolje pokazuje podatak da čak 13 kilometara, odnosno gotovo 70 posto cijele dionice, prolazi kroz tunele.

Najduži među njima je tunel Rocchetta dug 6,5 kilometara. Njega je druga tunelska bušilica, nazvana Futura, završila u svibnju ove godine nakon samo 18 mjeseci iskopa. Melito je posljednji od tri velika tunela koja je potrebno probiti na toj dionici. Željeznički projekt, Italija | Foto: Webuild

Gradi se i nova željeznička postaja

Dionica Apice - Hirpinia ne donosi samo tunele. U sklopu projekta gradi se i nova postaja Hirpinia, koja bi trebala postati važna prometna točka za unutrašnjost Kampanije i omogućiti izravniji pristup nacionalnoj mreži brzih željeznica.

Građevinski radovi na samoj postaji, koja ima dvije razine i četiri kolosijeka, već su završeni. Trenutačno se uređuju pristupne prometnice. Projekt uključuje četiri kružna toka, osam cestovnih priključaka i novo parkiralište.

Nova pruga imat će 145 kilometara

Webuild trenutačno radi na četiri dionice buduće željezničke veze Napulj - Bari, Naples - Cancello, Apice - Hirpinia, Hirpinia - Orsara i Orsara - Bovino. Prema podacima kompanije, na projektu je otvoreno više od 3.000 radnih mjesta, dok je u radove uključeno oko 2.800 tvrtki.

Nova pruga dio je skandinavsko-mediteranskog koridora transeuropske prometne mreže TEN-T, jednog od ključnih europskih pravaca koji povezuje jug Italije sa sjeverom zemlje i ostatkom Europe. Po završetku će cijela željeznička veza Napulj - Bari uključivati oko 145 kilometara nove pruge.

Projekt je pritom samo dio velikog građevinskog vala na jugu Italije. Webuild ondje trenutačno sudjeluje u realizaciji 21 projekta ukupne ugovorene vrijednosti veće od 16 milijardi eura. Na njima je izravno i neizravno angažirano oko 10.300 ljudi, dok je od početka radova u projekte bilo uključeno približno 8.000 tvrtki.