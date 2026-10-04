Susjedi grade punom parom: Golemi stroj probija 4,4 kilometra tunela, radit će bez prestanka

Galerija: Susjedi izvukli građevinske 'zvijeri' od 400 tona, dnevno rade ono za što su prije trebali tjedni
Sedam golemih hidrofrezalica ubrzava gradnju nove autoceste, a riječ je o jednoj od najvećih takvih flota u Italiji.
16:05 25 d 09.09.2026
04. listopad 2026.
Talijani nastavljaju veliki željeznički projekt, a golema Aurora sada kreće u probijanje novog tunela kroz Apenine.
Naši susjedi Talijani nastavljaju punom parom s gradnjom velike željezničke pruge između Napulja i Barija. Nakon što je završila posao na jednom tunelu, golema tunelska bušilica Aurora odmah je dobila novi zadatak. Ovoga puta probijat će oko 4,4 kilometra dug tunel Melito duboko ispod južnih Apenina.
Riječ je o posljednjem od tri tunela na dionici Apice - Hirpinia, jednom od najzahtjevnijih dijelova buduće brze željezničke pruge. Cijela nova linija trebala bi bolje povezati Kampaniju i Apuliju, ali i jug Italije snažnije uključiti u glavne europske prometne koridore.
Radove na dionici za talijanskog upravitelja željezničke infrastrukture RFI izvodi Webuild, a za probijanje tunela Melito koristi se TBM Aurora. Riječ je o stroju s reznom glavom promjera čak 12,5 metara. Aurora je duga približno 100 metara i teška oko 1.600 tona.
Prije dolaska na Melito završila je probijanje približno dva kilometra dugog tunela Grottaminarda. Nakon toga stroj je morao biti rastavljen kako bi prešao rijeku Ufitu, a zatim ponovno sastavljen za svoj posljednji podzemni posao na ovoj dionici. Pred njim je sada oko 4,4 kilometra probijanja kroz južne Apenine.
Auroru pokreće 18 motora ukupne snage 6,3 megavata, a tijekom radova spuštat će se i do približno 130 metara ispod površine. Istodobno s iskopom stroj će ugrađivati više od 22.200 predgotovljenih betonskih segmenata od kojih će se formirati trajna obloga tunela.
Na upravljanju strojem i njegovu održavanju bit će angažirano više od 140 specijaliziranih radnika. Radovi će se odvijati bez prekida, 24 sata dnevno i sedam dana u tjednu.
Početak probijanja Melita dolazi samo nekoliko mjeseci nakon još jednog važnog koraka na cijelom projektu. U srpnju je otvorena dionica Naples - Cancello, također u izvedbi Webuilda, koja novu prugu povezuje s talijanskom mrežom brzih željeznica kod postaje Afragola.
Tunel Melito drugi je najduži tunel na dionici Apice - Hirpinia, dugoj ukupno 18,7 kilometara kroz provincije Avellino i Benevento. Koliko je teren zahtjevan najbolje pokazuje podatak da čak 13 kilometara, odnosno gotovo 70 posto cijele dionice, prolazi kroz tunele.
Najduži među njima je tunel Rocchetta dug 6,5 kilometara. Njega je druga tunelska bušilica, nazvana Futura, završila u svibnju ove godine nakon samo 18 mjeseci iskopa. Melito je posljednji od tri velika tunela koja je potrebno probiti na toj dionici.
Dionica Apice - Hirpinia ne donosi samo tunele. U sklopu projekta gradi se i nova postaja Hirpinia, koja bi trebala postati važna prometna točka za unutrašnjost Kampanije i omogućiti izravniji pristup nacionalnoj mreži brzih željeznica.
Građevinski radovi na samoj postaji, koja ima dvije razine i četiri kolosijeka, već su završeni. Trenutačno se uređuju pristupne prometnice. Projekt uključuje četiri kružna toka, osam cestovnih priključaka i novo parkiralište.
Webuild trenutačno radi na četiri dionice buduće željezničke veze Napulj - Bari, Naples - Cancello, Apice - Hirpinia, Hirpinia - Orsara i Orsara - Bovino. Prema podacima kompanije, na projektu je otvoreno više od 3.000 radnih mjesta, dok je u radove uključeno oko 2.800 tvrtki.
Galerija: Susjedi izvukli građevinske 'zvijeri' od 400 tona, dnevno rade ono za što su prije trebali tjedni
Sedam golemih hidrofrezalica ubrzava gradnju nove autoceste, a riječ je o jednoj od najvećih takvih flota u Italiji.
16:05 25 d 09.09.2026
Divovski TBM probio tunel, a sada ga sele preko vijadukta: Ovako napreduje nova brza pruga u susjedstvu
Nakon završetka 800 metara dugog tunela golemi stroj nastavlja dalje, a na trasi ga čekaju novi tuneli i vijadukti.
16:12 52 d 13.08.2026
Nova pruga dio je skandinavsko-mediteranskog koridora transeuropske prometne mreže TEN-T, jednog od ključnih europskih pravaca koji povezuje jug Italije sa sjeverom zemlje i ostatkom Europe. Po završetku će cijela željeznička veza Napulj - Bari uključivati oko 145 kilometara nove pruge.
Projekt je pritom samo dio velikog građevinskog vala na jugu Italije. Webuild ondje trenutačno sudjeluje u realizaciji 21 projekta ukupne ugovorene vrijednosti veće od 16 milijardi eura. Na njima je izravno i neizravno angažirano oko 10.300 ljudi, dok je od početka radova u projekte bilo uključeno približno 8.000 tvrtki.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 3 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 5 d 29.09.2026
Kako iskopati 13 metara tik uz bolnicu koja mora raditi? Na Rebru su pronašli zanimljivo rješenje
Na Rebru se danas više ne vidi jedan od najzahtjevnijih zahvata, zaštita duboke građevne jame.
16:57 2 d 02.10.2026
Mostovi, tunel i visoki potporni zidovi: Završna utrka s rokovima na najzahtjevnijem gradilištu Koridora V c
Na dionici Vranduk – Ponirak privode se kraju složeni građevinski zahvati, a nakon višegodišnjih kašnjenja bliži se otvaranje autoceste.
16:49 3 d 01.10.2026
Uz granicu HEP za 5,3 milijuna eura gradi mega skladišta
HEP u Ruščici ulaže 5,3 milijuna eura u novi kompleks, dok država s 540 tisuća eura podupire infrastrukturu poslovne zone.
10:14 7 d 27.09.2026
Bauštelska reportaža: Ušli smo na gradilište Avenue V, jedna ploča gradila se čak 17 metara iznad tla
U Vukovarskoj ulici završava se zgrada koja bi mogla postati jednom od novih ikona zagrebačke arhitekture.
10:13 7 d 27.09.2026
Ovo su nova pravila za lokacijske dozvole: Tri su promjene koje investitori moraju znati
Novi zakon izmijenio je proceduru za investitore i projektante, od digitalne predaje zahtjeva do strožih uvjeta za priključke i gradnju novih zgrada.
11:09 8 d 26.09.2026
Otvoreno veliko zagrebačko gradilište! Ovako će za 6 mjeseci izgledati trg u Novom Zagrebu
Građevinski zahvat za početak podrazumijeva opsežno uklanjanje postojećih dotrajalih površina. Ulog je 1,25 milijuna eura.
11:09 12 d 22.09.2026
Je li biti učitelj poziv? 'Da biste bili dobar nastavnik, morate prvo to voljeti'
Prvo morate voljeti taj poziv i djecu da biste bili dobar učitelj, govori umirovljena nastavnica.
09:23 13 h 04.10.2026
Koje je zvanje i zanimanje nakon završene gimnazije i što ako se padne matura?
Bez položene državne mature gimnazijalci nemaju završenu srednju školu. Time ostaju na razini završene osnovne škole.
09:23 13 h 04.10.2026
Policija educira umirovljenike: Ovo su savjeti za zaštitu od računalnih prijevara
Prijevare vrebaju na svakom koraku, a meta su starije osobe. Policija je sada educirala i umirovljenike u Kastvu kako se mogu zaštititi.
08:40 14 h 04.10.2026
Male tajne hrvatskog jezika: Mirovinom plaćate životne troškove ili troškove života?
Skupinu dvije imenice u genitivu treba zamijeniti skupinom pridjev + imenica. Bitno je da se time ne mijenja značenje.
08:39 14 h 04.10.2026