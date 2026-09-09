Galerija: Susjedi izvukli građevinske 'zvijeri' od 400 tona, dnevno rade ono za što su prije trebali tjedni

Sedam golemih hidrofrezalica ubrzava gradnju nove autoceste, a riječ je o jednoj od najvećih takvih flota u Italiji.

Na jednom od najvećih cestovnih gradilišta u sjevernoj Italiji trenutno radi flota strojeva koja teško prolazi nezapaženo. Sedam golemih hidrofrezalica, svaka teža od 400 tona i viša od 24 metra, angažirano je na izgradnji nove autoceste Pedemontana Lombarda. Riječ je o projektu koji bi trebao znatno poboljšati promet između područja Milana, Coma, Varesea, Monze i Bergama.

Sedam strojeva teških više od 400 tona

Radovi se izvode na dionicama B2 i C, a vodi ih konzorcij na čelu s Webuildom, u kojem sudjeluje i Pizzarotti. Trenutačno je duž trase raspoređeno čak sedam hidrofrezalica, što Webuild opisuje kao jednu od najvećih takvih flota koje danas rade u sektoru specijalnog temeljenja u Italiji.

Brojke najbolje pokazuju o kakvim je strojevima riječ. Svaka hidrofrezalica visoka je više od 24 metra i teži preko 400 tona. Koriste se za izvođenje dijafragmi, odnosno dubokih armiranobetonskih zidova koji će činiti bočne konstrukcije budućih ukopanih dijelova autoceste.

Mogu raditi na dubinama do približno 40 metara, čak i u vrlo tvrdom tlu. Tijekom iskopa posebna suspenzija stabilizira stijenke, dok se iskopani materijal istodobno izvlači prema površini.

Izgradnja autoceste, Italija | Foto: Webuild

Ono za što su trebali dani sada rade u jednom danu

Najzanimljivija je ipak produktivnost ovih divovskih strojeva. Klasičnim metodama u prosjeku se mogu izvesti tri do četiri panela dijafragme tjedno. Jedna hidrofrezalica, prema podacima Webuilda, može napraviti tri do četiri takva panela dnevno.

Kada svih sedam strojeva radi punim kapacitetom, mogu zajedno izvesti približno 130 panela u samo jednom tjednu. Upravo se tako želi ubrzati jedna od tehnički zahtjevnijih faza gradnje autoceste.

Ovi strojevi važni su i za takozvanu 'milansku metodu' gradnje tunela. Najprije se izvode bočni zidovi i krov budućeg tunela, a tek potom počinje iskopavanje tla ispod već izgrađene konstrukcije. Takav će se pristup, među ostalim, koristiti kod tunela Desio i Macherio. Prednost je posebno velika u gusto naseljenim područjima jer se tako smanjuje utjecaj radova na površini. Izgradnja autoceste, Italija | Foto: Webuild

Čak 85 posto trase bit će ukopano

Dionice B2 i C zajedno obuhvaćaju više od 26 kilometara nove autocestovne infrastrukture između Lentatea sul Seveso i spoja s istočnom milanskom obilaznicom A51 kod Usmate Velatea. Nova veza prolazi kroz jedno od najgušće urbaniziranih i industrijaliziranih područja Europe.

Zbog toga je projekt zamišljen prilično neuobičajeno za autocestu, oko 85 posto trase prolazit će kroz tunele ili usjeke. Cilj je smanjiti buku i utjecaj prometnice na naseljena područja, ali i omogućiti uređenje novih zelenih i javnih površina iznad ili uz pojedine dijelove trase.

Projekt uključuje tunele, vijadukte, nasipe i ukopane dijelove ceste, a dugoročno bi trebao rasteretiti postojeću cestovnu mrežu i ubrzati prijevoz ljudi i robe kroz ovaj dio Lombardije.

Jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata na sjeveru Italije

Pedemontana Lombarda dio je šireg infrastrukturnog vala koji se trenutačno odvija na sjeveru Italije. Webuild na tom području radi na ukupno 11 velikih infrastrukturnih projekata, na kojima je izravno i neizravno angažirano oko 11.100 ljudi.