Majstorski trik za pločice bez 'zubova': Vakuum ih drži, a vijak ravna milimetar po milimetar

Kod velikih pločica i milimetri čine razliku. Vakuumske čašice omogućuju brzo i precizno ravnanje keramike dok je ljepilo još svježe.

Veliki formati potpuno su promijenili keramičarske radove. Pločice više nisu samo mali komadi keramike koje majstor relativno lako pomakne rukom. Porculanske ploče velikog formata, kamene ploče i elementi za kuhinjske radne površine mogu biti veliki, teški i nezgodni za fino namještanje.

Poseban problem pojavljuje se kada su dvije ploče već položene, ali njihov spoj nije potpuno ravan. Jedan rub ostane samo nekoliko milimetara iznad drugoga i eto 'stepenice' koju se vidi, ali i osjeti pod nogom.

Za upravo takve situacije postoje alati poznati pod nazivom seam setterima, a koje su kod nas poznati kao vakuumske čašice. Njihov je zadatak spojiti, približiti i, ovisno o izvedbi, visinski poravnati dvije susjedne ploče. Proizvođači ih nude za keramiku i porculan, ali i prirodni te umjetni kamen, kvarc i kuhinjske radne ploče.

Vakuum odrađuje najvažniji dio

Princip rada zapravo je vrlo jednostavan. Alat se pomoću vakuumske čaše čvrsto uhvati za glatku površinu, nakon čega vijci i mehanizmi za fino podešavanje omogućuju kontrolirano pomicanje ploče.

Kod jednostavnijih izvedbi kakva se može vidjeti i na društvenim mrežama vakuumska čaša postavlja se na jednu pločicu, dok podesivi vijak djeluje uz spoj i omogućuje fino visinsko poravnanje. Kod profesionalnih seam settera priča ide korak dalje pa se koriste se dvije vakuumske čaše povezane zajedničkim mehanizmom.

Takav alat može istodobno privlačiti dvije ploče jednu prema drugoj i korigirati njihovu visinu. Majstor tako ne mora rukama gurati tešku ploču po svježem ljepilu niti je ponovno podizati zbog sitne razlike na spoju.

Primjer je LEVTOP FLAT talijanskog Raimondija. Ima dvije vakuumske čaše promjera 175 milimetara, a vertikalno poravnanje izvodi se preko dviju visinski podesivih nogica. Poseban regulator kontrolira i razmak između dviju vakuumskih čaša, odnosno horizontalno približavanje ploča. Vakuum se pritom može ponovno uspostaviti bez skidanja čaše s ploče.

Od kupaonice do kuhinje

Ovakvi alati posebno dolaze do izražaja kod velikih formata. Što je ploča veća, to je nakon polaganja nezgodnije napraviti malu korekciju njezina položaja.

Raimondi zato svoje alate ne ograničava samo na keramiku. LEVTOP je predviđen i za spajanje te niveliranje kuhinjskih i kupaonskih radnih ploča. Njihov napredniji LEVTOP PLUS može poravnavati i bočno pomicati ploče, a namijenjen je ravnim i kutnim spojevima.

Sličan pristup ima i GRABO sa svojim Seam Setterom V2. Njegov sustav koristi četiri točke za niveliranje, dok središnji mehanizam omogućuje kontrolirano približavanje ili razdvajanje dviju ploha. Proizvođač ga predviđa za kamen, radne ploče, keramiku, staklene površine i druge velike pločaste materijale. To znači da isti osnovni princip može pomoći keramičaru kod velikog gres porculana, ali i kamenomontažeru koji spaja dva dijela kuhinjske ploče. Cilj je u oba slučaja isti – dobiti spoj bez neugodne visinske razlike.

Ima ih i na struju

Klasične vakuumske čaše vakuum stvaraju ručnom pumpom ili polugom, ali nova generacija alata sve češće koristi električne vakuumske hvataljke. Dobar primjer je Raizi Tool i njegov Seam8 Pro, napravljen upravo za spajanje i niveliranje kamena i velikih keramičkih ploča. Umjesto ručnog održavanja vakuuma koristi dvije električne vakuumske čaše promjera 220 milimetara. Sustav prati razinu vakuuma te ga automatski ponovno uspostavlja ako ona padne ispod predviđene vrijednosti.

Prema podacima proizvođača, svaka čaša razvija do 140 kilograma sile držanja, a alat može raditi na glatkim i mat površinama, staklu, porculanskim pločama, sinteriranom i prirodnom kamenu. Deklarirano vrijeme rada s napunjenom baterijom iznosi oko 150 minuta.

GRABO je otišao u još jednom smjeru. Uz klasični seam setter nudi i verziju namijenjenu spojevima pod kutom od 90 stupnjeva. Takvo rješenje koristi se, primjerice, kod kuhinjskih otoka s takozvanim waterfall završetkom, gdje se horizontalna kamena ploča mora gotovo savršeno spojiti s vertikalnom. Alatom se mogu zasebno podešavati visina, razmak i kut elemenata.

Mala stvar, velika razlika

Naravno, seam setter nije zamjena za pravilno pripremljenu podlogu, odgovarajuće ljepilo i klasične sustave niveliranja. Ako je podloga ozbiljno neravna ili je ispod pločice premalo ljepila, vakuumska čaša neće čarobno riješiti problem.

No kod finog podešavanja spoja alat ima vrlo jasnu svrhu. Umjesto podizanja, guranja i ponovnog namještanja teške ploče, majstor korekciju radi mehanički i kontrolirano, dok vakuum drži alat na mjestu.

A upravo se na tim posljednjim milimetrima često vidi razlika između prosječno i odlično izvedenog posla. Kada su fuge ravne, a prijelaz s jedne ploče na drugu praktički se ne osjeti pod rukom, seam setter je napravio upravo ono zbog čega postoji. vakuumske čašice | foto: ilustracija AI / Chat GPT

Top proizvođači i cijene

Među poznatijim proizvođačima ovakvih alata izdvajaju se Raimondi, GRABO i Raizi, a cijene pokazuju da je riječ o ozbiljnoj profesionalnoj opremi. Raimondijev LEVTOP FLAT, s dvije vakuumske čaše promjera 175 milimetara i mogućnošću horizontalnog i vertikalnog podešavanja ploča, u europskim trgovinama pronalazimo za otprilike 300 do 470 eura, ovisno o prodavaču. Napredniji LEVTOP PLUS, koji omogućuje i rad sa spojevima pod kutom, stoji oko 480 do 520 eura.

Drugačiji koncept nudi GRABO. Njihov Seam Setter V2 zapravo je dodatak koji se povezuje s GRABO električnim vakuumskim podizačima, pa same vakuumske jedinice nisu uključene u komplet. Sustav ima četiri točke za niveliranje i središnji mehanizam kojim se ploče privlače ili razdvajaju. GRABO u ponudi ima i 90 Degree Seam Setter V2, namijenjen spojevima pod pravim kutom, koji se na britanskom tržištu nudi za 149 funti plus PDV, također bez potrebnih GRABO podizača.

Zanimljiv je i Raizi, posebno zbog električnih modela. Njihov Seam8 Pro s dvije električne vakuumske čaše od osam inča trenutačno je oglašen za 429 dolara, dok manji Seam6 stoji 243 dolara, a SeamV6 za kutne spojeve 299 dolara. Drugim riječima, jednostavna mehanička pomagala mogu biti relativno pristupačna, ali ozbiljni profesionalni seam setteri s vakuumskim pumpama i preciznim podešavanjem lako ulaze u kategoriju od nekoliko stotina eura.