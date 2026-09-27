Uz granicu HEP za 5,3 milijuna eura gradi mega skladišta

Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
27. rujan 2026.
HEP u Ruščici ulaže 5,3 milijuna eura u novi kompleks, dok država s 540 tisuća eura podupire infrastrukturu poslovne zone.
Poslovna zona Ruščica-Jug na području Općine Klakar postala je veliko gradilište. HEP-Operator distribucijskog sustava ondje gradi prvu fazu novog skladišno-poslovnog prostora, dok Općina Klakar paralelno ulaže u cestovnu, vodovodnu i kanalizacijsku infrastrukturu.
Početak radova službeno je 7. rujna potvrdila Općina Klakar. Prema općinskoj objavi, HEP je tijekom prethodnog mjeseca počeo prvu fazu izgradnje velikog skladišno-poslovnog prostora u Poslovnoj zoni Ruščica-Jug. Navodi se da će se projekt izvoditi u dvije faze te da je vrijednost prve 5,3 milijuna eura.
Podatak o vrijednosti HEP-ove investicije potvrđuje i izvođač radova Projektgradnja. U svojoj evidenciji projekata za 2026. navodi izgradnju prve faze HEP-ova skladišno-poslovnog prostora. Kao investitor naveden je HEP-Operator distribucijskog sustava, bruto razvijena površina objekta iznosi 6.597 četvornih metara, a vrijednost ugovora 5,3 milijuna eura. Projektom je predviđeno i 3.518 četvornih metara zelenih površina.
Dok HEP podiže svoj kompleks, Općina Klakar krenula je s infrastrukturnim radovima u istoj zoni. Riječ je o projektu Izgradnja ceste, vodovodne i kanalizacijske mreže u zoni malog gospodarstva Općine Klakar u Ruščici. Općina je potvrdila otvaranje gradilišta, te da je za njihovu provedbu s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopljen ugovor o financiranju vrijedan 540 tisuća eura.
Za izgradnju ceste, vodovodne i kanalizacijske mreže u zoni malog gospodarstva u Ruščici odobreno je 540.000 eura. Tako se u Ruščici istodobno odvijaju dva povezana investicijska procesa – HEP gradi vlastiti kompleks, dok javnim novcem nastaje infrastruktura potrebna za razvoj šire gospodarske zone.
Poslovna zona Jelas-Ruščica evidentirana je kao poduzetnička zona površine 1.240.000 četvornih metara, odnosno 124 hektara. Od toga je čak 850.000 četvornih metara navedeno kao dostupno zemljište, a predviđena namjena je proizvodno-uslužna. Državna baza kao postojećeg poduzetnika u zoni navodi GRGUR ENERGY, čija je djelatnost proizvodnja električne energije.
Posebno je zanimljiv podatak o infrastrukturnoj opremljenosti. U evidenciji Invest Croatia za samu zonu voda, kanalizacija, električna energija i plin označeni su kao nedostupni, dok je navedena mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda.
Zbog toga sadašnje ulaganje Općine Klakar u cestu, vodovod i kanalizacijsku mrežu ima šire značenje. Ne radi se samo o infrastrukturi koja prati jednu HEP-ovu investiciju, nego o stvaranju preduvjeta za korištenje znatno većeg gospodarskog prostora.
Aktualnim investicijama prethodile su izmjene prostorno-planske dokumentacije. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine evidentiralo je još 2023. pokretanje izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 'Jelas-Ruščica', kao i izmjena Prostornog plana uređenja Općine Klakar.
Javna rasprava o prijedlogu izmjena Urbanističkog plana zone provedena je tijekom 2024. godine. Ministarstvo je potom objavilo i izvješće o provedenoj javnoj raspravi.
Da lokalna vlast već dulje vrijeme razvoj te zone smatra važnim gospodarskim pitanjem vidljivo je i iz postupka izmjena Prostornog plana Brodsko-posavske županije. Općina Klakar je tijekom tog postupka upozoravala na ograničenja koja otežavaju dinamiku građenja u Poslovnoj zoni Jelas-Ruščica i time usporavaju njezin razvojni potencijal.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 3 d 29.09.2026
Kako iskopati 13 metara tik uz bolnicu koja mora raditi? Na Rebru su pronašli zanimljivo rješenje
Na Rebru se danas više ne vidi jedan od najzahtjevnijih zahvata, zaštita duboke građevne jame.
16:57 11 h 02.10.2026
Mostovi, tunel i visoki potporni zidovi: Završna utrka s rokovima na najzahtjevnijem gradilištu Koridora V c
Na dionici Vranduk – Ponirak privode se kraju složeni građevinski zahvati, a nakon višegodišnjih kašnjenja bliži se otvaranje autoceste.
16:49 1 d 01.10.2026
Bauštelska reportaža: Ušli smo na gradilište Avenue V, jedna ploča gradila se čak 17 metara iznad tla
U Vukovarskoj ulici završava se zgrada koja bi mogla postati jednom od novih ikona zagrebačke arhitekture.
10:13 5 d 27.09.2026
Ovo su nova pravila za lokacijske dozvole: Tri su promjene koje investitori moraju znati
Novi zakon izmijenio je proceduru za investitore i projektante, od digitalne predaje zahtjeva do strožih uvjeta za priključke i gradnju novih zgrada.
11:09 6 d 26.09.2026
Otvoreno veliko zagrebačko gradilište! Ovako će za 6 mjeseci izgledati trg u Novom Zagrebu
Građevinski zahvat za početak podrazumijeva opsežno uklanjanje postojećih dotrajalih površina. Ulog je 1,25 milijuna eura.
11:09 10 d 22.09.2026
Galerija iz zraka: Kranjčevićeva napreduje punom parom, čelični krov nad tribinama izgleda spektakularno
Kranjčevićeva dobiva prepoznatljiv krovni obris, dok radovi napreduju prema novom roku početkom veljače 2027. godine.
16:18 11 d 21.09.2026
Ekološka hrana uvodi se i u vrtiće: 'Važno je paziti da se kod djece ne stvara osjećaj srama'
Projekt ekološke prehrane širi se na devet zagrebačkih vrtića. Jasmina Zorko iz udruge Mali zmaj naglašava da su vrtići važni za usvajanje navika.
16:30 12 h 02.10.2026
U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
16:06 12 h 02.10.2026
Isplate iz fondova u koje tvrtke uplaćuju za mirovinu radnika: Dosegle skoro milijun eura
Isplate iz ZDMF-ova iznosile su oko 972.000 eura u kolovozu. Najviši iznos isplaćen je zbog promjene fondova, a najmanji zbog smrti štediša.
15:48 12 h 02.10.2026
Kreću prijave za božićnice: Evo koliko mogu dobiti umirovljenici i starije osobe
Umirovljenici i stariji iz Samobora i Županje od sljedećeg tjedna mogu se prijaviti za božićnice. I Općina Peteranec isplatit će božićnice starijima.
15:46 12 h 02.10.2026