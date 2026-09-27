Uz granicu HEP za 5,3 milijuna eura gradi mega skladišta

HEP u Ruščici ulaže 5,3 milijuna eura u novi kompleks, dok država s 540 tisuća eura podupire infrastrukturu poslovne zone.

Druga faza hidroenergetskog sustava Senj slovi za najveći projekt HEP-a od osamostaljenja Hrvatske s ulaganjima od 3,4 milijarde kuna | foto: HEP

Poslovna zona Ruščica-Jug na području Općine Klakar postala je veliko gradilište. HEP-Operator distribucijskog sustava ondje gradi prvu fazu novog skladišno-poslovnog prostora, dok Općina Klakar paralelno ulaže u cestovnu, vodovodnu i kanalizacijsku infrastrukturu.

Početak radova službeno je 7. rujna potvrdila Općina Klakar. Prema općinskoj objavi, HEP je tijekom prethodnog mjeseca počeo prvu fazu izgradnje velikog skladišno-poslovnog prostora u Poslovnoj zoni Ruščica-Jug. Navodi se da će se projekt izvoditi u dvije faze te da je vrijednost prve 5,3 milijuna eura.

Podatak o vrijednosti HEP-ove investicije potvrđuje i izvođač radova Projektgradnja. U svojoj evidenciji projekata za 2026. navodi izgradnju prve faze HEP-ova skladišno-poslovnog prostora. Kao investitor naveden je HEP-Operator distribucijskog sustava, bruto razvijena površina objekta iznosi 6.597 četvornih metara, a vrijednost ugovora 5,3 milijuna eura. Projektom je predviđeno i 3.518 četvornih metara zelenih površina.

Cesta, vodovod i kanalizaciju

Dok HEP podiže svoj kompleks, Općina Klakar krenula je s infrastrukturnim radovima u istoj zoni. Riječ je o projektu Izgradnja ceste, vodovodne i kanalizacijske mreže u zoni malog gospodarstva Općine Klakar u Ruščici. Općina je potvrdila otvaranje gradilišta, te da je za njihovu provedbu s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopljen ugovor o financiranju vrijedan 540 tisuća eura.

Za izgradnju ceste, vodovodne i kanalizacijske mreže u zoni malog gospodarstva u Ruščici odobreno je 540.000 eura. Tako se u Ruščici istodobno odvijaju dva povezana investicijska procesa – HEP gradi vlastiti kompleks, dok javnim novcem nastaje infrastruktura potrebna za razvoj šire gospodarske zone.

Zona ima 124 hektara

Poslovna zona Jelas-Ruščica evidentirana je kao poduzetnička zona površine 1.240.000 četvornih metara, odnosno 124 hektara. Od toga je čak 850.000 četvornih metara navedeno kao dostupno zemljište, a predviđena namjena je proizvodno-uslužna. Državna baza kao postojećeg poduzetnika u zoni navodi GRGUR ENERGY, čija je djelatnost proizvodnja električne energije.

Posebno je zanimljiv podatak o infrastrukturnoj opremljenosti. U evidenciji Invest Croatia za samu zonu voda, kanalizacija, električna energija i plin označeni su kao nedostupni, dok je navedena mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda.

Zbog toga sadašnje ulaganje Općine Klakar u cestu, vodovod i kanalizacijsku mrežu ima šire značenje. Ne radi se samo o infrastrukturi koja prati jednu HEP-ovu investiciju, nego o stvaranju preduvjeta za korištenje znatno većeg gospodarskog prostora.

Razvoj zone priprema se godinama

Aktualnim investicijama prethodile su izmjene prostorno-planske dokumentacije. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine evidentiralo je još 2023. pokretanje izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 'Jelas-Ruščica', kao i izmjena Prostornog plana uređenja Općine Klakar.

Javna rasprava o prijedlogu izmjena Urbanističkog plana zone provedena je tijekom 2024. godine. Ministarstvo je potom objavilo i izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

Da lokalna vlast već dulje vrijeme razvoj te zone smatra važnim gospodarskim pitanjem vidljivo je i iz postupka izmjena Prostornog plana Brodsko-posavske županije. Općina Klakar je tijekom tog postupka upozoravala na ograničenja koja otežavaju dinamiku građenja u Poslovnoj zoni Jelas-Ruščica i time usporavaju njezin razvojni potencijal.