Otvoreno veliko zagrebačko gradilište! Ovako će za 6 mjeseci izgledati trg u Novom Zagrebu

Započela je sveobuhvatna obnova Meštrovićeva trga u novozagrebačkom Zapruđu, jednog od važnijih mjesta okupljanja stanovnika ovog naselja, izvještava Grad Zagreb. Projektom je predviđeno uređenje zelenih i opločenih površina, obnova infrastrukture te postavljanje nove urbane opreme i sadržaja za djecu i bicikliste.

Poseban naglasak bit će na očuvanju postojećeg drvoreda i povećanju zelenih površina, dok bi trg nakon završetka radova trebao biti pristupačniji i ugodniji za svakodnevni boravak, susrete, odmor i igru. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1,25 milijuna eura bez PDV-a, rok za njihov završetak očekuje se za šest mjeseci. Izvođač je zajednica ponuditelja koju čine GKT-GRADIN kao nositelj te LIPA L.P. kao član.

Više zelenila i novi sadržaji

- Meštrovićev trg jedno je od najvažnijih mjesta okupljanja u Zapruđu i zaslužuje uređenje koje odgovara njegovoj ulozi u svakodnevnom životu stanovnika. Obnovom ćemo očuvati njegov prepoznatljiv karakter, povećati zelene površine i stvoriti kvalitetniji, pristupačniji i ugodniji javni prostor za susrete, odmor i igru, rekao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.

Posebna pažnja tijekom radova posvetit će se postojećem zelenilu, pa će sva stabla proći stručnu sanitarnu rezidbu, dok je za približno 90 odraslih stabala predviđena sanacija korijenskog sustava. Radovi u njihovoj blizini izvodit će se uz zaštitu debla i korijenja, a projekt izričito predviđa pažljivo izvođenje iskopa kako bi se postojeća stabla sačuvala.

Zelene površine dodatno će se proširiti sadnjom novih stabala, grmlja, trajnica i ukrasnih trava, uz gotovo 1.000 četvornih metara novih travnatih površina. U sadnim površinama predviđena je i zamjena odnosno nadopuna tla odgovarajućim supstratom te malčiranje kamenim granulatom ili drvnom sječkom. Meštrovićev trg | foto: ilutracija, screen shot EOJN

Novo opločenje i pristupačnije površine

Građevinski zahvat podrazumijeva opsežno uklanjanje postojećih dotrajalih površina, uključujući asfalt, betonske kulir-ploče, crvene trake od lijevanog betona, betonske opločnike i njihove nosive slojeve. Uklanjat će se i dijelovi postojećih rubnjaka, stari slivnici, dotrajala igrala i klupe, stalci za bicikle te dio postojećeg stubišta s rampama i rukohvatima.

Nakon iskopa i pripreme terena izvest će se novi nosivi slojevi otporni na smrzavanje, koji će se nivelirati i zbijati na projektirane kote, uz odgovarajuće nagibe za odvodnju površinskih voda. Veći dio trga potom će dobiti novo betonsko opločenje, a projekt predviđa i terakota trake, betonske travne elemente te svijetli pigmentirani parkovni asfalt na rubnim dijelovima trga.

Posebno će se izvesti taktilne ploče za slijepe i slabovidne osobe, a položaj taktilnih pruga uskladit će se s propisima o pristupačnosti. Dodatno, u sklopu uređenja predviđena je i izvedba novih rampi te uređenje stepeništa, čime bi se trebala poboljšati dostupnost prostora osobama smanjene pokretljivosti.

Meštrovićev trg | foto: ilutracija, screen shot EOJN

Obnova odvodnje i infrastrukture

Radovi obuhvaćaju i zahvate na sustavu odvodnje te zaštitu postojećih instalacija koje prolaze kroz područje trga. Prije iskopa predviđen je pregled trase uređajima za pronalaženje instalacija, njihovo označavanje te, prema potrebi, izvođenje probnih iskopa na mjestima križanja s drugim vodovima. Troškovnikom su predviđeni iskopi rovova, izvedba potrebnih podloga i zatrpavanje odgovarajućim kamenim materijalom, uz zbijanje slojeva nakon izvedenih zahvata.

Tijekom radova moraju se zaštititi postojeći vodovodni, kanalizacijski, plinski, elektroenergetski, telekomunikacijski i drugi vodovi, a nakon završetka privremeno zahvaćene površine vratit će se u uređeno stanje. Projekt uključuje i novi sustav odvodnje oborinskih voda te zamjenu pojedinih površinskih elemenata slivnika i poklopaca postojećih okana.

Obnova samog vodoopskrbnog cjevovoda, prema napomeni u troškovniku, nije dio ovog projekta, već se za nju predviđa zasebno projektiranje u dogovoru s Vodoopskrbom i odvodnjom i Gradom Zagrebom.

Nova igrališta za različite uzraste

Velik dio promjena bit će vidljiv na dječjim igralištima, za koja izvedbeni projekt predviđa čitav niz novih sprava. Među njima su penjalica za igru ravnoteže, trostruka ljuljačka, klackalica i velika ljuljačka za uzdužno ljuljanje na kojoj se istodobno može igrati od četvero do šestero djece.

Za mlađu djecu predviđeno je kombinirano igralo s dva mala tornja, toboganom, kosim pločama za penjanje i provlačilicom, dok će drugo kombinirano igralo sadržavati tornjeve, tobogan, metalne ljestve, most od užadi i mrežu za penjanje. Postavit će se i penjalica u obliku stošca, njihalice na opruzi te stajaća klackalica za mlađu djecu, a projektom su definirane sigurnosne zone i način temeljenja pojedinih sprava. Dio igrališta dobit će i gumene EPDM elemente, odnosno polukugle koje se mogu koristiti za sjedenje i igru. Meštrovićev trg | foto: ilutracija, screen shot EOJN

Klupe, ležaljke i sadržaji za romobile

Uz građevinske zahvate, trg će dobiti i znatno obnovljenu urbanu opremu namijenjenu duljem boravku na otvorenom. Projekt, među ostalim, predviđa 23 klupe s naslonom i šest klupa bez naslona, izrađenih od tvrdog drva na pocinčanoj čeličnoj konstrukciji, kao i dodatne elemente za sjedenje.

Na pojedinim mjestima postavit će se stolci bez naslona i dvije vanjske ležaljke, dok su za druženje predviđena i dva stola s ugraviranom šahovskom pločom. Na trgu će biti postavljeni novi koševi za otpatke, a dio njih bit će izveden s pepeljarama. Predviđena su i dva stalka za dječje romobile sa šest mjesta te stalak za pet električnih romobila, koji će se učvrstiti na pripremljene temelje. Meštrovićev trg | foto: ilutracija, screen shot EOJN

16. meridijan

Poseban element novog uređenja bit će obilježavanje 16. meridijana u opločenju trga, čime će se sačuvati zanimljiva povijesna priča vezana uz ovaj prostor. Iako novija geodetska mjerenja pokazuju da 16. meridijan danas ne prolazi samim Meštrovićevim trgom, njegovo će obilježavanje ostati dio identiteta i priče o trgu.

Projekt tako, ističe se, ne donosi samo zamjenu dotrajalih površina i opreme, nego cjelovito preoblikovanje javnog prostora uz zadržavanje njegovih prepoznatljivih elemenata. Nakon završetka radova trg bi trebao ponuditi više prostora za zelenilo, igru, odmor i svakodnevno okupljanje stanovnika Zapruđa. Istodobno će novim opločenjem, rampama, taktilnim površinama i uređenom infrastrukturom biti prilagođen širem krugu korisnika.