Galerija: Dvaput smo ulazili na ovo gradilište, sada je gotovo, ovako izgleda projekt od 36 milijuna eura

Projekt koji se čekao desetljećima danas je napokon završen. Prvi gradski bazen na zapadu Zagreba otvorio je svoja vrata.

Više od 20 godina bazen u Španskom bio je jedan od onih zagrebačkih projekata o kojima se stalno govorilo, a nikako da postane stvarnost. Gradilište smo u sklopu naših bauštelskih reportaža tijekom izgradnje obišli čak dva puta, pratili kako objekt raste iz temelja, kako se zatvara i oprema, a sada je priča napokon zaokružena - prvi gradski bazen na zapadu Zagreba otvorio je vrata.

Riječ je o sportsko-rekreacijskom centru vrijednom 36,3 milijuna eura s PDV-om, u cijelosti financiranom iz gradskog proračuna. Kompleks se prostire na gotovo 6.000 četvornih metara, a izvođač glavnih radova bio je STRABAG Hrvatska. Upravo je ta kompanija nakon završetka projekta na svojim društvenim mrežama objavila nove fotografije gotovog objekta.

Gotovo 6.000 kvadrata i sadržaji za sve generacije

Novi kompleks u Španskom sadrži sportsko-rekreacijski bazen dimenzija 34 puta 25 metara te edukacijsko-rehabilitacijski bazen dimenzija 25 puta 12,5 metara. Tu su i praćakalište za bebe, fitness, korektivna dvorana, wellness, tobogan te tribine za 300 gledatelja.

Objekt je prilagođen osobama s invaliditetom, a koristi i suvremena rješenja te obnovljive izvore energije za grijanje i hlađenje. Arhitektonsko rješenje potpisuju Njirić plus arhitekti i Studio Ante Murales, a kompleks nije zamišljen samo kao zatvorena zgrada s bazenima. Važan dio projekta postao je i prostor ispred objekta. Ondje je uređen novi pristupni pješački trg s drvoredima i urbanom opremom, također u izvedbi STRABAG-a. Za taj je zaseban zahvat ranije ugovoren posao vrijedan oko 650 tisuća eura. bazen Špansko | Foto: STRABAG

Dvaput smo bili na gradilištu

Priču o Španskom pratili smo praktički od trenutka kada su se iznad zemlje počeli nazirati prvi ozbiljniji obrisi kompleksa. Prvi put na gradilištu smo bili kada je iza projekta bilo tek nekoliko mjeseci radova. Tada je najveći dio objekta još bio velika armiranobetonska konstrukcija, a na terenu su se izvodili grubi građevinski radovi. Već tada bilo je jasno koliko je riječ o velikom zahvatu - zgrada je projektirana s jednom podzemnom i dvije nadzemne etaže, bazenima, wellnessom, fitnessom, dvoranom i tribinama.

Na gradilište smo se vratili u siječnju ove godine. Objekt je tada već bio zatvoren, a najveći dio radova preselio se u unutrašnjost. Izvodile su se završne obloge, instalacije, bazenska tehnika i opremanje, dok se cijeli kompleks već vrlo jasno približavao današnjem izgledu. bazen Špansko | Foto: STRABAG

Od urbane legende do gotovog bazena

Zanimljivo je zato danas usporediti tadašnje fotografije s novim kadrovima koje je objavio STRABAG. Tamo gdje smo prije gledali skele, armaturu, beton i radnike, danas su napunjeni bazeni, gotove tribine, 'složeni' interijeri i potpuno oblikovan vanjski prostor.