Dodijeljen ugovor za produžetak ulice u Novom Zagrebu: U planu dvije trake s autobusnom stanicom

Planira se produžetak Ulice Radoslava Cimermana, ali ne gdje bi se očekivalo. Dogradnja se sprema na jugu Novog Zagreba, a uključuje i novu stanicu.

Ulica pored pruge u Zagrebu čeka produžetak, a odabir izvođača sada je još malo bliže. Kad je izvorno objavljena vijest da će Ulica Radoslava Cimermana, naširoko poznata kao Cimermanova, dobiti produžetak, mnogi su se pobojali da će produžetak biti na mjestu zelenog parka između Trnskog i Sigeta.

Stanovnici Trnskog i Sigeta ustali su pobojavši se da će se izgraditi na mjestu mnogima omiljenog zelenog koridora između dva zagrebačka kvarta. No, ulica se ne bi produžila na mjestu zelenog koridora, već nešto južnije. Postala bi poveznica novog naselja koje se još gradi, a imala bi i autobusno stajalište te biciklističke staze.

Ne produžuje se gdje bi se očekivalo

Pogledom na kartu vidi se da postojeća trasa Cimermanove prolazi naseljem Kajzerica, uz južni Savski nasip, nakon čega dolazi do Avenije Dubrovnik i tu staje. Baš zbog toga bilo je onih koji su se pobojali da bi se nastavak po novome gradio i dijelom zelenog koridora između novozagrebačkih naselja Sigeta i Trnskog. No, to nije planirani pravac dogradnje ove ulice.

Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole objavljenom u sustavu javne nabave, predviđena je izgradnja produžene Ulice Radoslava Cimermana s komunalnom infrastrukturom južnije, od produžene Vatikanske do produžene Horvatove ulice u Zagrebu. Predviđena trasa prolazi preko 12 katastarskih čestica na području katastarske općine Klara te preko još tri čestice na području k. o. Zaprudski otok. Na katastru je jasno vidljivo da se parcele navedene u dozvoli nalaze na lokaciji uz novo stambeno naselje u Podbrežju, koje tek treba doživjeti procvat.

Po jedan trak u svakom smjeru

Planira se gradnja prometnice s pripadajućim instalacijama: javnom rasvjetom, elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, te s kanalizacijom i vodoopskrbom. Gradio bi se kolnik namijenjen mješovitom prometu, osnovnog poprečnog presjeka s jednim prometnim trakom po smjeru vožnje i pješačko-biciklističkom površinom uz istočnu granicu zahvata. Predviđene su pješačka staza i dvosmjerna biciklistička površina s po jednim trakom u smjeru vožnje.

Gradilo bi se na dijelu od raskrižja s produženom Vatikanskom ulicom do raskrižja s Utinjskom ulicom. Na raskrižju s tom ulicom formirani su dodatni trakovi za lijeva skretanja i dodatni trak za desno skretanje iz smjera sjevera, pojašnjeno je. U planu je i novo autobusno stajalište.

U postupku javne nabave za izradu glavnog projekta za budući zahvat odabrana je tvrtka Elipsa S. Z., s kojom je naručitelj nedavno sklopio ugovor vrijedan 43.793 eura bez uključenog PDV-a. Za izradu imaju četiri mjeseca. Ugovorena cijena znatno je niža od prve procjene naručitelja, prema kojoj su radovi mogli koštati oko 80 tisuća eura (bez PDV-a).