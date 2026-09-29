Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.

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15:09 1 d 01.10.2026
29. rujan 2026.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
Od vrata, podova i rasvjete do sustava grijanja i hlađenja, kupaonske opreme, namještaja i materijala - iza svakog završenog poslovnog ili privatnog prostora, hotela, restorana, ureda ili vile stoji velik broj dobavljača.
Često puta je teško u jednom projektu okupiti najbolje brendove koji odgovaraju zahtjevima investitora i arhitekata. To već tradicionalno uspjeva jedno stručno događanje: Design District u Rovinju koji se ove godine održava od 27. do 29. studenog u prostoru stare Tvornice duhana Rovinj.
Profesionalci poznaju ovu manifestaciju kao specijalizirani sajam namještaja i opreme za uređenje interijera i eksterijera jer okuplja velik broj izlagača iz navedenih industrija, ali i s područja gradnje, energetike i ostalih srodnih grana.
Sajam na jednom mjestu predstavlja tvrtke koje nude proizvode i opremu s arhitektima, projektantima, dizajnerima interijera, investitorima, hotelijerima i tvrtkama za projektno opremanje.
Izlagački program nije ograničen samo na namještaj i uređenje interijera. Poslovnoj publici tu se predstavljaju proizvodi potrebni za gradnju i završno opremanje objekata: vrata i prozori, podne i zidne obloge, keramika i sanitarna oprema, rasvjeta, zavjese i tekstil, grijanje, hlađenje i ventilacija, energetska rješenja, outdoor program, wellness oprema, građevinski i završni materijali, tehnologije te proizvodi za opremanje hotela, restorana, vila, ureda i drugih poslovnih prostora i naravno namještaj.
Glavna ideja organizatora upravo je povezati sve ključne dionike na jednom mjestu - proizvođače, dobavljače, arhitekte, dizajnere, investitore i naručitelje - kako bi se tijekom tri dana otvorili konkretni razgovori, pronašla rješenja za aktualne projekte i dogovorili poslovi i suradnje za 2027. godinu.
Za proizvođača ili distributera izlaganje ima konkretnu svrhu: omogućiti arhitektu, projektantu ili investitoru da proizvod vidi, upozna njegove karakteristike i izravno razgovara s dobavljačem. To je iznimno važno jer je taj doživljaj proizvoda ili usluge i kontakt s ponuđačem najčešće presudan za odluku o njegovoj kupovini.
Uz izlagački dio održava se i bodovana stručna konferencija za arhitekte, s temama održivosti, novih europskih zahtjeva, materijala, tehnologija i razvoja hotelskih prostora.
Izlagačima su dostupne različite mogućnosti uređenja i prezentacije izlagačkog prostora. Sve informacije o Desing Districtu Rovinj koji se održava od 27. do 29. 11. 2026. izlagači mogu dobiti putem broja 091 557 97 23 ili e-maila [email protected] te na web stranici događaja.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
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