Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.

Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.

Od vrata, podova i rasvjete do sustava grijanja i hlađenja, kupaonske opreme, namještaja i materijala - iza svakog završenog poslovnog ili privatnog prostora, hotela, restorana, ureda ili vile stoji velik broj dobavljača.

Često puta je teško u jednom projektu okupiti najbolje brendove koji odgovaraju zahtjevima investitora i arhitekata. To već tradicionalno uspjeva jedno stručno događanje: Design District u Rovinju koji se ove godine održava od 27. do 29. studenog u prostoru stare Tvornice duhana Rovinj.

Profesionalci poznaju ovu manifestaciju kao specijalizirani sajam namještaja i opreme za uređenje interijera i eksterijera jer okuplja velik broj izlagača iz navedenih industrija, ali i s područja gradnje, energetike i ostalih srodnih grana.

Sajam na jednom mjestu predstavlja tvrtke koje nude proizvode i opremu s arhitektima, projektantima, dizajnerima interijera, investitorima, hotelijerima i tvrtkama za projektno opremanje. Uređenje interijera | Foto: Design District

Što sve može biti dio Design Districta?

Izlagački program nije ograničen samo na namještaj i uređenje interijera. Poslovnoj publici tu se predstavljaju proizvodi potrebni za gradnju i završno opremanje objekata: vrata i prozori, podne i zidne obloge, keramika i sanitarna oprema, rasvjeta, zavjese i tekstil, grijanje, hlađenje i ventilacija, energetska rješenja, outdoor program, wellness oprema, građevinski i završni materijali, tehnologije te proizvodi za opremanje hotela, restorana, vila, ureda i drugih poslovnih prostora i naravno namještaj.

Glavna ideja organizatora upravo je povezati sve ključne dionike na jednom mjestu - proizvođače, dobavljače, arhitekte, dizajnere, investitore i naručitelje - kako bi se tijekom tri dana otvorili konkretni razgovori, pronašla rješenja za aktualne projekte i dogovorili poslovi i suradnje za 2027. godinu. Sajam Design District Rovinj | Foto: Design District

Direktan kontakt s proizvodom i ljudima

Za proizvođača ili distributera izlaganje ima konkretnu svrhu: omogućiti arhitektu, projektantu ili investitoru da proizvod vidi, upozna njegove karakteristike i izravno razgovara s dobavljačem. To je iznimno važno jer je taj doživljaj proizvoda ili usluge i kontakt s ponuđačem najčešće presudan za odluku o njegovoj kupovini.

Uz izlagački dio održava se i bodovana stručna konferencija za arhitekte, s temama održivosti, novih europskih zahtjeva, materijala, tehnologija i razvoja hotelskih prostora.