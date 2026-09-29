HAC ima planove za A4: Pripremaju promjenu kod mosta na granici, ovo je predviđeni rok izvedbe

Hrvatske autoceste planiraju izmjene na autocesti A4, točno kod mađarske granice. Sprema se prolaz za interventna vozila, za kad se ukaže potreba.

Tik uz mađarsku granicu, a vezano uz A4, Hrvatske autoceste (HAC) planiraju izgraditi službeni prolaz. Svrha bi mu bila da interventna vozila, prema potrebi, mogu brzo prijeći s jednog kolnika na drugi. Zahvat nije skup, ali bi mogao biti značajan. Zna se i koliko bi trajali radovi.

Spajanje po potrebi

Za 110 tisuća eura HAC predviđa građevinske radove na autocesti kod graničnog prijelaza iz Hrvatske u Mađarsku. Postupak javne nabave otvoren je 24. rujna ove godine, a rok za dostavu ponuda sada je 20. listopada, nakon provedenog javnog savjetovanja.

U postojećem stanju prometna dionica ima dva odvojena kolnika, s po dva prometna traka i zaustavnim trakom na svakom kolniku. Oba vozna traka široka su 3,75 metara, s rubnim trakama širine 0,30 metara i zaustavnim trakama širine 2,5 metra, obostrano.

Vanjska odvodnja sastoji se od paralelnih kanala uz trup autoceste, dok je unutarnja odvodnja izvedena u zelenom pojasu. Zbog jednostrešnog nagiba kolnika voda se s jednog kolnika prihvaća rigolima širine 75 centimetara i odvodi u slivnike postavljene svakih 50 metara. Iz slivnika voda kroz trup autoceste dospijeva izravno u paralelne kanale ili u teren. Planira se izgradnja novog službenog prolaza, čime će se izmijeniti postojeće stanje.

Lokacija zahvata | Foto: GoogleMaps, EOJN, Canva

Kod granice, s hrvatske strane mosta

Službeni prolaz bit će smješten između postojećih stupova rasvjete, a cijelom njegovom duljinom predviđena je demontažna odbojna ograda s brzo izmjenjivim dijelom duljine šest metara, stoji u opisu projektnog rješenja. Čemu uopće ovakav prolaz? Njime će se, u slučaju potrebe, omogućiti brz i nesmetan prolazak interventnih vozila, navodi se u pojašnjenju.

Prolaz će se graditi na dionici granica Mađarske-Goričan, s hrvatske strane mosta Mura, u približnom kilometru 0+275. Zahvat obuhvaća uređenje razdjelnog pojasa, izgradnju kolničke konstrukcije, prilagodbu sustava odvodnje, izmjenu zaštitne ograde te premještanje prometne signalizacije.

Iz razdjelnog pojasa u službeni prolaz

Glavna promjena odnosi se na prenamjenu dijela postojećeg razdjelnog pojasa u službeni prolaz duljine oko 37 metara i širine 2,60 metara, čime će se omogućiti brz i nesmetan prolazak interventnih vozila. U tu svrhu uklonit će se postojeći materijal i humus, izvesti kameni nosivi sloj debljine najmanje 40 centimetara te asfaltirati površina ukupne debljine kolničke konstrukcije od najmanje 51 centimetar. Postojeći rub asfalta uredit će se i prilagoditi novom spoju.

Ograda će omogućiti brzo otvaranje prolaza, a spoj s postojećom ogradom izvest će se odgovarajućim prijelaznim elementima. Također će se postojeća ploča s prometnim znakovima i treptačima izmjestiti s približne stacionaže 0+276 na novu poziciju, uz izvedbu novih temelja i nosača.

U sustavu odvodnje predviđa se postavljanje linijske kanalice duljine oko 50 metara, koja će spojnom cijevi DN 200 milimetara biti povezana s postojećim slivnikom. Time će se očuvati kontinuitet i funkcionalnost postojeće odvodnje autoceste.

Regulacija prometa i plan radova

Privremena regulacija prometa tijekom izgradnje službenog prolaza na autocesti A4 predviđena je u jednoj fazi, u trajanju od oko 14 dana. Radovi će se izvoditi u središnjem razdjelnom pojasu, od km 0+275 do km 0+312, pri čemu će se u oba smjera zatvoriti preticajne trake, a promet odvijati voznim trakama. Postupno će se smanjivati ograničenje brzine sa 130 na 100, 80 i 60 km/h, uz postavljanje privremene signalizacije, svjetlosnih upozorenja i zaštitne opreme. Po završetku radova signalizacija će se vratiti u prvobitno stanje.

Predviđeno trajanje radova je 75 dana od uvođenja izvođača u posao. Službeni prolazi na graničnim prijelazima inače služe za brži, sigurniji i nesmetan rad interventnih službi, ovlaštenih državnih službenika i posebnih kategorija prometa.