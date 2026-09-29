Za 270. rođendan u srcu Hrvatske otvorene velike terme: Imaju šest bazena i olimpijski 'dragulj'

Bjelovar već godinama razvija projekte vezane uz geotermalnu energiju, a bazeni su samo dio ove priče.

Nakon gotovo dvije godine intenzivne gradnje, Geotermalni sportsko-rekreacijski park Wellovar službeno je otvoren. Ili, kako bi se reklo 'u narodu' - bjelovarske terme. Svečanost je održana uz olimpijski bazen, a umjesto klasičnog presijecanja vrpce organiziran je nešto drukčiji početak.

Predstavnici različitih generacija zajedno su preplivali olimpijski bazen i tako simbolično otvorili kompleks. Program su nastupima upotpunili Hrvatski savez umjetničkog plivanja, Big Band Bjelovar i Renata Sabljak, a prve skokove u bazen pratili su ples i glazba.

Najveći projekt u povijesti Bjelovara

Wellovar je jedan od projekata čiju smo gradnju na Bauštela.hr pratili gotovo od samog početka. Gradilište je otvoreno krajem 2024. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi oko 41,5 milijuna eura. Od toga je oko 17 milijuna eura osigurano kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Kompleks zauzima oko 13.500 četvornih metara, a jedan od njegovih najvažnijih dijelova svakako je olimpijski bazen dimenzija 50 x 25 metara. Uz njega se nalazi još pet bazena, wellness zona te četiri vrste sauna. Uz olimpijski bazen izgrađene su i tribine za oko 800 gledatelja, a kompleks je zamišljen tako da može ugostiti i međunarodna plivačka natjecanja.

Projekt je osmislio arhitektonski biro Viz-ex, dok su izvođači bili Radnik i Hidroregulacija. Kada smo početkom gradnje obišli lokaciju, gradilištem su dominirala tri velika krana, a već tada su se jasno nazirale konture olimpijskog bazena i ostatka kompleksa. Jedan od kranova dosezao je više od 30 metara, što dobro pokazuje i razmjere cijelog zahvata. terme Wellovar | Foto: Grad Bjelovar

Ispod svega krije se geotermalna priča

Ono što Wellovar izdvaja od klasičnih bazenskih kompleksa nalazi se duboko ispod zemlje. Bjelovar već godinama razvija priču s geotermalnom energijom, a u bušotini Korenovo GT-1 na dubini od oko 1.290 metara pronađena je voda temperature oko 83 stupnja.

Upravo bi korištenje geotermalne energije trebalo pomoći da ovako velik kompleks dugoročno ima znatno niže energetske potrebe i troškove. Gradnja je pritom bila poprilično zahtjevna. Samo je keramike ugrađeno više od 12.000 četvornih metara, od čega se oko 7.000 kvadrata odnosi na bazenske površine. U završnoj fazi na gradilištu je svakodnevno radilo i oko 300 radnika. terme Wellovar | Foto: Grad Bjelovar

Otvorenje baš na Dan grada

Otvorenje Wellovara održano je upravo na Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja, pa je najveći gradski projekt postao i središnji dio ovogodišnje proslave. Nakon otvorenja održana je i svečana sjednica Gradskog vijeća te dodjela priznanja zaslužnim građanima.

Wellovar tako nakon godina planiranja i gotovo dvije godine gradnje prelazi iz velike gradske investicije u objekt koji napokon mogu početi koristiti građani, sportaši i posjetitelji. Za Bjelovar je to istodobno i početak puno veće turističke i energetske priče. Grad posljednjih godina geotermalnu energiju vidi kao jedan od svojih glavnih razvojnih aduta, a cilj je da se ona u budućnosti ne koristi samo za terme nego i za grijanje drugih gradskih sadržaja.