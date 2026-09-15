Vrhunski električar zna ove stvari: Provjerite jeste li i vi majstor

Svatko zna za odvijač, bušilicu ili voltmetar. No, pravi majstor zna puno više od korištenja alata.

Pet stvarnih situacija u kojima se razlikuju dobri i vrhunski električari | Foto: Matel

Vrhunski električar zna pročitati shemu i pretvoriti je u stvarnu instalaciju. Zna kako pristupiti složenom kvaru, kako pravilno položiti i spojiti kabele velikih presjeka, kako raditi s inverterima i drugom zahtjevnom opremom. Najvažnije od svega, iskusni električar zna prepoznati problem prije nego što se on uopće pojavi. Ako se vi bavite strujom, tvrtka Matel trenutno zapošljava električare na nekoliko pozicija, provjerite koji se poslovi i uvjeti nude ovdje. Ali kako prepoznati razliku između dobrog električara i vrhunskog majstora? Evo nekoliko situacija u kojima se ta razlika najbolje vidi. Lijepa instalacija = pravilna instalacija Nije pravilo, ali ako vam je drago gledati u razvodni ormar, onda je on vjerojatno dobro ožičen. Pravilno savijeni vodiči, ujednačene boje, jasno i standardizirano označavanje, pravilno raspoređeni kabelski kanali te pregledno ožičenje nisu samo stvar estetike. Takva izvedba olakšava ispitivanje, održavanje i pronalaženje eventualnih kvarova. Dobar električar zna napraviti da instalacija radi. Iskusan električar zna napraviti instalaciju na kojoj svatko može raditi za 10 godina. Foto: Matel Shema na papiru nije isto što i kabel u zidu Na nacrtu sve izgleda jednostavno: simboli, linije i oznake uredno su posloženi. Onda dođete na gradilište i shvatite da je baš tamo gdje treba proći kabel već druga instalacija. Iskusan električar neće samo reći 'to nije po nacrtu' i čekati da netko drugi riješi problem. Zna razumjeti što se instalacijom želi postići, pronaći izvedivo rješenje i na vrijeme upozoriti odgovornu osobu ako je potrebno izmijeniti trasu ili detalj izvedbe. Nije dovoljno znati čitati nacrt - treba znati čitati i gradilište. Izdvojeni članak Hrvatska elektroinstalaterska tvrtka kreće raditi na novim AI centrima, zapošljavaju ove majstore Pred tvrtkom Matel je uzbudljivo razdoblje jer kreću raditi na novim velikim projektima. Zbog toga traže pojačanje. Novosti 13:47 29 d Dobar voditelj omogućuje svojim ljudima da rade bolje Na velikom gradilištu nije dovoljno imati dobre električare. Netko mora organizirati njihov rad tako da se njihovo vrijeme i znanje maksimalno iskoriste. Iskusan voditelj zna tko je najbolji za koji zadatak, pripremiti posao prije nego što ekipa krene raditi i pobrinuti se da ljudi imaju materijal, alat i jasne upute. Znat će rasporediti posao tako da se jedna ekipa ne sudara s drugom i da se radovi mogu nastavljati bez nepotrebnog čekanja. Dobar voditelj rješava probleme koji nastanu. Vrhunski voditelj organizira posao tako da većina problema uopće ne nastane.

Foto: Matel

Kabel od 400 kvadrata nije samo 'veliki kabel'

Kod malih vodiča neke se greške mogu lako ispraviti. Kod kabela velikih presjeka nema baš puno prostora za pogrešku. Loš spoj, pogrešan radijus savijanja ili neodgovarajući priključak na kabelu koji nosi veliku struju mogu značiti pregrijavanje, požar ili ispad cijelog sustava.

Zato iskusan električar ne pokušava samo fizički savladati kabel. Prije montaže razmišlja kako će ga položiti, gdje će ga saviti, kako će ga učvrstiti i kako će ga na kraju spojiti.

Serijska proizvodnja

Na prvi pogled izrada deset identičnih razvodnih ormara izgleda kao posao koji se samo ponavlja. Iskusan monter zna da upravo kod serijske proizvodnje postoji prostor za veliku razliku u brzini i kvaliteti. Kako rasporediti komponente? Kojim redoslijedom montirati DIN šine i kanalice? Kako pripremiti vodiče da ožičenje bude brzo, ali i uredno? Kako organizirati posao tako da se isti koraci ne ponavljaju bez potrebe?

Vrhunski monter razmišlja o procesu, a ne samo o pojedinom ormaru. Ako izrađuje više istih ormara, neće svaki raditi od nule. Organizirat će pripremu materijala, standardizirati korake, unaprijed pripremiti vodiče i pronaći način da svaki sljedeći ormar bude napravljen brže, bez kompromisa na kvaliteti. Foto: Matel

Posao nije nužno gotov kada instalacija proradi

Može li se instalacija uključiti? Može. Je li posao gotov? Ne nužno. Prije nego što napusti gradilište, vrhunski električar gleda širu sliku. Jesu li svi vodiči pravilno označeni? Jesu li spojevi izvedeni kako treba? Može li se opremi kasnije normalno pristupiti? Je li sve napravljeno prema projektu? Hoće li drugi majstor znati što je napravljeno ako se na instalaciju vrati za nekoliko godina?

Dobar električar napravi da radi. Vrhunski električar napravi tako da i sljedeći majstor odmah zna što je napravljeno.

Ako mislite da znate stvari o kojima smo pisali, možda imamo pravi posao za vas. Tvrtka Matel zapošljava električare za rad u Zagrebu i okolici. Više o pozicijama i tvrtki možete pronaći na stranici Matela. Ako ne želite čekati, odmah riješite njihov preliminarni test i prijavite se za rad u firmi koja posluje preko 35 godina u Hrvatskoj.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke Matel.