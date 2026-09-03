Hrvatska elektroinstalaterska tvrtka kreće raditi na novim AI centrima, zapošljavaju ove majstore

Pred tvrtkom Matel je uzbudljivo razdoblje jer kreću raditi na novim velikim projektima. Zbog toga traže pojačanje.

Matel, tvrtka koja se bavi elektroinstalacijama i izradom razvodnih ormara, kreće raditi na novim velikim projektima. Riječ je o novim poslovnim zgradama i šoping-centrima, ali među njima se nalaze i novi podatkovni (AI) centri koji se grade u okolici Zagreba. Zbog toga zapošljavaju veći broj elektroinstalatera i tehničara za razvodne ormare.

Tvrtka Matel u Hrvatskoj djeluje već 36 godina, a u svojem bogatom portfoliju imaju odrađeno preko 1.000 projekata. Specijalizacija im je izrada razvodnih ormara te izvođenje elektroinstalacija.

Zbog novih projekata u potrazi su za novim zaposlenicima, a mogu se prijaviti oni koji već imaju iskustva u elektroinstalacijama, ali i oni koji tek počinju te imaju želju za usavršavanjem. Iz Matela navode kako im je zadovoljstvo zaposlenika prioritet te da se trude osigurati najbolje uvjete za rad i razvoj.

Nove zaposlenike očekuje plaća u rasponu od 1.200 do 2.500 € neto, ovisno o znanju, iskustvu i kompetencijama. Djelatnici imaju priliku napredovati, učiti kroz rad i sudjelovati na različitim projektima, ovisno o njihovom interesu.

Matel

Otvorene pozicije

Elektromonter - elektroinstalacije

Tvrtka Matel ima bogato iskustvo u elektroinstalacijama, zbog čega im se stalno otvaraju nove mogućnosti i izazovi na novim projektima. Trenutno se pripremaju za sudjelovanje u izgradnji modernih podatkovnih (AI) centara pa iz tog razloga traže veći broj elektroinstalatera i električara.

Što traže?

Iskustvo u elektroinstalacijama i čitanju električnih shema

Osnovno poznavanje elektrotehnike

Spremnost za rad na terenu

Preciznost i odgovornost

Organiziran način rada (u timu)

Što ćete raditi?

Montirati kabelske trase, nosače i ostalu elektroopremu

Bušiti, rezati, brusiti i pripremati materijal za montažu

Razvlačiti i provlačiti kabele

Uvoditi i spajati kabele u razvodne ormare i drugu opremu

Izvoditi elektroinstalacije prema projektnoj dokumentaciji

Sudjelovati u ispitivanju i provjeri izvedenih instalacija

Raditi u timu na gradilištu i koordinirati posao s ostalim izvođačima

Monter razvodnih ormara

Jedna od glavnih djelatnosti tvrtke Matel jest izrada razvodnih ormara za industriju, a izrađuju ih za klijente diljem svijeta. Zbog povećanog opsega posla traže nove članove tima koji se žele usavršavati u ovom području.

Što traže?

Poznavanje osnova elektrotehnike

Sposobnost čitanja elektro-shema

Preciznost i urednost u radu

Iskustvo u izradi ili ožičenju razvodnih ormara je prednost

Što ćete raditi?

Samostalno ili u timu izrađivati razvodne ormare

Pripremati i montirati komponente, DIN šine, kanalice, stezaljke i ostalu opremu

Bušiti i obrađivati kućišta ormara

Montirati električne komponente prema projektu

Spajati komponente prema elektro-shemi

Označavati vodiče, kabele i komponente

Izvoditi kontrolu i provjeru ožičenja

Raditi osnovna električna ispitivanja

Pripremati gotove ormare za isporuku

Inženjer elektrotehnike - voditelj gradilišta

Kvalitetni majstori zaslužuju kvalitetnu organizaciju! Zato firmi treba osoba koja će preuzeti odgovornost za organizaciju i vođenje terenskih ekipa te biti poveznica između radnika, projektanata, investitora i ostalih izvođača na gradilištu.

Što traže?

Iskustvo u izvođenju elektroinstalacija i vođenju gradilišta

Dobro poznavanje elektroinstalacija i čitanja projektne dokumentacije

Organiziranost i sposobnost samostalnog donošenja odluka

Izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti

Odgovornost za kvalitetu i rokove

Sposobnost vođenja i usmjeravanja ljudi

Vozačka dozvola B kategorije

Poznavanje rada u AutoCAD-u/EPLAN-u je prednost

Što ćete raditi?

Organizirati i koordinirati rad na gradilištu

Planirati dnevne i tjedne aktivnosti tima

Raspoređivati radnike prema potrebama projekta

Pratiti napredak radova i brinuti o rokovima

Čitati i pratiti projektu dokumentaciju i elektro-sheme

Kontrolirati kvalitetu izvedenih elektroinstalacija

Koordinirati rad s drugim izvođačima na gradilištu

Komunicirati s investitorom, nadzorom i projektantima

Pravovremeno prepoznati probleme i prevenirati ih

Voditi računa o materijalu, alatu i drugim resursima potrebnima za izvedbu

Sudjelovati u ispitivanju i puštanju instalacija u pogon

Voditi potrebnu gradilišnu dokumentaciju

Proces prijave

1. ​Pošaljite svoju prijavu

Uredite svoj životopis i pošaljite ga zajedno s kratkom uvodnom porukom. Navedite svoje radno iskustvo, kompetencije, stručne dozvole i certifikate. Predstavite sve svoje vještine koje biste mogli iskoristiti na toj poziciji.

2. Ispunite online upitnik

Nakon pregleda vaše prijave firma vam šalje online test koji služi za procjenu vašeg stručnog znanja i iskustva.

3. Upoznavanje

Ako odgovarate traženom profilu, firma vas poziva na razgovor uživo. To je prilika za međusobno upoznavanje, razgovor o vašem iskustvu i dogovor pozicije i uvjete rada. Na temelju vašeg znanja i iskustva firma zajedno s vama definira poziciju koja vam najbolje odgovara.

4. Postajete dio tima

Nakon dogovora slijedi uvođenje u posao i početak rada.