Hrvatska elektroinstalaterska tvrtka kreće raditi na novim AI centrima, zapošljavaju ove majstore

Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
03. rujan 2026.
Pred tvrtkom Matel je uzbudljivo razdoblje jer kreću raditi na novim velikim projektima. Zbog toga traže pojačanje.
Matel, tvrtka koja se bavi elektroinstalacijama i izradom razvodnih ormara, kreće raditi na novim velikim projektima. Riječ je o novim poslovnim zgradama i šoping-centrima, ali među njima se nalaze i novi podatkovni (AI) centri koji se grade u okolici Zagreba. Zbog toga zapošljavaju veći broj elektroinstalatera i tehničara za razvodne ormare.
Tvrtka Matel u Hrvatskoj djeluje već 36 godina, a u svojem bogatom portfoliju imaju odrađeno preko 1.000 projekata. Specijalizacija im je izrada razvodnih ormara te izvođenje elektroinstalacija.
Zbog novih projekata u potrazi su za novim zaposlenicima, a mogu se prijaviti oni koji već imaju iskustva u elektroinstalacijama, ali i oni koji tek počinju te imaju želju za usavršavanjem. Iz Matela navode kako im je zadovoljstvo zaposlenika prioritet te da se trude osigurati najbolje uvjete za rad i razvoj.
Nove zaposlenike očekuje plaća u rasponu od 1.200 do 2.500 € neto, ovisno o znanju, iskustvu i kompetencijama. Djelatnici imaju priliku napredovati, učiti kroz rad i sudjelovati na različitim projektima, ovisno o njihovom interesu.
Tvrtka Matel ima bogato iskustvo u elektroinstalacijama, zbog čega im se stalno otvaraju nove mogućnosti i izazovi na novim projektima. Trenutno se pripremaju za sudjelovanje u izgradnji modernih podatkovnih (AI) centara pa iz tog razloga traže veći broj elektroinstalatera i električara.
Iskustvo u elektroinstalacijama i čitanju električnih shema
Osnovno poznavanje elektrotehnike
Spremnost za rad na terenu
Preciznost i odgovornost
Organiziran način rada (u timu)
Montirati kabelske trase, nosače i ostalu elektroopremu
Bušiti, rezati, brusiti i pripremati materijal za montažu
Razvlačiti i provlačiti kabele
Uvoditi i spajati kabele u razvodne ormare i drugu opremu
Izvoditi elektroinstalacije prema projektnoj dokumentaciji
Sudjelovati u ispitivanju i provjeri izvedenih instalacija
Raditi u timu na gradilištu i koordinirati posao s ostalim izvođačima
Jedna od glavnih djelatnosti tvrtke Matel jest izrada razvodnih ormara za industriju, a izrađuju ih za klijente diljem svijeta. Zbog povećanog opsega posla traže nove članove tima koji se žele usavršavati u ovom području.
Poznavanje osnova elektrotehnike
Sposobnost čitanja elektro-shema
Preciznost i urednost u radu
Iskustvo u izradi ili ožičenju razvodnih ormara je prednost
Samostalno ili u timu izrađivati razvodne ormare
Pripremati i montirati komponente, DIN šine, kanalice, stezaljke i ostalu opremu
Bušiti i obrađivati kućišta ormara
Montirati električne komponente prema projektu
Spajati komponente prema elektro-shemi
Označavati vodiče, kabele i komponente
Izvoditi kontrolu i provjeru ožičenja
Raditi osnovna električna ispitivanja
Pripremati gotove ormare za isporuku
Kvalitetni majstori zaslužuju kvalitetnu organizaciju! Zato firmi treba osoba koja će preuzeti odgovornost za organizaciju i vođenje terenskih ekipa te biti poveznica između radnika, projektanata, investitora i ostalih izvođača na gradilištu.
Iskustvo u izvođenju elektroinstalacija i vođenju gradilišta
Dobro poznavanje elektroinstalacija i čitanja projektne dokumentacije
Organiziranost i sposobnost samostalnog donošenja odluka
Izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti
Odgovornost za kvalitetu i rokove
Sposobnost vođenja i usmjeravanja ljudi
Vozačka dozvola B kategorije
Poznavanje rada u AutoCAD-u/EPLAN-u je prednost
Organizirati i koordinirati rad na gradilištu
Planirati dnevne i tjedne aktivnosti tima
Raspoređivati radnike prema potrebama projekta
Pratiti napredak radova i brinuti o rokovima
Čitati i pratiti projektu dokumentaciju i elektro-sheme
Kontrolirati kvalitetu izvedenih elektroinstalacija
Koordinirati rad s drugim izvođačima na gradilištu
Komunicirati s investitorom, nadzorom i projektantima
Pravovremeno prepoznati probleme i prevenirati ih
Voditi računa o materijalu, alatu i drugim resursima potrebnima za izvedbu
Sudjelovati u ispitivanju i puštanju instalacija u pogon
Voditi potrebnu gradilišnu dokumentaciju
Uredite svoj životopis i pošaljite ga zajedno s kratkom uvodnom porukom. Navedite svoje radno iskustvo, kompetencije, stručne dozvole i certifikate. Predstavite sve svoje vještine koje biste mogli iskoristiti na toj poziciji.
Nakon pregleda vaše prijave firma vam šalje online test koji služi za procjenu vašeg stručnog znanja i iskustva.
Ako odgovarate traženom profilu, firma vas poziva na razgovor uživo. To je prilika za međusobno upoznavanje, razgovor o vašem iskustvu i dogovor pozicije i uvjete rada. Na temelju vašeg znanja i iskustva firma zajedno s vama definira poziciju koja vam najbolje odgovara.
Nakon dogovora slijedi uvođenje u posao i početak rada.
Prijavu za posao možete poslati putem ove poveznice. Više o pozicijama i tvrtki možete pronaći na stranici Matela.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 3 d 29.09.2026
Došli smo do PDF-ova koje javnost nije mogla pročitati: Evo što se zapravo krije u projektu novog Maksimira
Dokumentacija novog Maksimira napokon se može normalno pročitati, a otkriva niz dosad nevidljivih detalja, kao što su tri nova ulaza u garažu.
17:11 10 h 02.10.2026
HAC sprema veliku rekonstrukciju dva ključna odmorišta na A4: Za 4 milijuna eura totalna modernizacija
Planirano je značajno povećanje kapaciteta za parkiranje svih vozila te uređenje postojećih površina za promet u mirovanju. No, to nije sve.
16:58 10 h 02.10.2026
Vrhunski električar zna ove stvari: Provjerite jeste li i vi majstor
Svatko zna za odvijač, bušilicu ili voltmetar. No, pravi majstor zna puno više od korištenja alata.
10:21 17 d 15.09.2026
VIDEO: Otvorena proširena avenija i budući novi ulaz u Zagreb, automobili na još 'vrućem' asfaltu
Nova cesta i tramvajska zona u Zagrebu izgrađeni su u dvije godine, a danas je otvorena prometnica. Kad HAC završi vijadukt, bit će novi ulaz u grad.
12:40 15 h 02.10.2026
Veliki zahvat u Splitu: Za samo 300 metara šetnice nasut će čak 25.700 kubika materijala
U Stobreču se planira velika promjena obale, uz novu šetnicu, biciklističku stazu i uređene plaže.
10:57 16 h 02.10.2026
Najveći željeznički posao u Hrvatskoj: 900 milijuna eura i prvi europski projekt za Indijce
Potpisivanjem povijesnog ugovora HŽ pokreće jedan od najvećih željezničkih projekata koji je Hrvatska dosad vidjela.
16:50 1 d 01.10.2026
Veliki energetski projekt ide dalje: Svaka nova bušotina traži gradilište veličine gotovo dva nogometna terena
Bjelovar planira pet novih geotermalnih bušotina, velike radne platoe i mrežu čeličnih toplovodnih cjevovoda.
16:47 1 d 01.10.2026
Ekološka hrana uvodi se i u vrtiće: 'Važno je paziti da se kod djece ne stvara osjećaj srama'
Projekt ekološke prehrane širi se na devet zagrebačkih vrtića. Jasmina Zorko iz udruge Mali zmaj naglašava da su vrtići važni za usvajanje navika.
16:30 11 h 02.10.2026
U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
16:06 11 h 02.10.2026
Isplate iz fondova u koje tvrtke uplaćuju za mirovinu radnika: Dosegle skoro milijun eura
Isplate iz ZDMF-ova iznosile su oko 972.000 eura u kolovozu. Najviši iznos isplaćen je zbog promjene fondova, a najmanji zbog smrti štediša.
15:48 12 h 02.10.2026
Kreću prijave za božićnice: Evo koliko mogu dobiti umirovljenici i starije osobe
Umirovljenici i stariji iz Samobora i Županje od sljedećeg tjedna mogu se prijaviti za božićnice. I Općina Peteranec isplatit će božićnice starijima.
15:46 12 h 02.10.2026