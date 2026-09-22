Važna cesta podno Mirogoja ide u rekonstrukciju: Zagreb izdao lokacijsku, stižu novi nogostup i kolnik

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22. rujan 2026.
U sklopu rekonstrukcije izmjestit će se tri postojeća niskonaponska betonska stupa, dok će se izgraditi dva nova.
Još jedna važna zagrebačka prometnica ide prema rekonstrukciji. Riječ je o Bijeničkoj ulici na sjeveru grada, podno Mirogoja, koja povezuje šire područje Maksimira, Gračana i središnjih gradskih četvrti. Grad Zagreb sada je izdao lokacijsku dozvolu za zahvat kojim će se na dijelu ulice urediti i proširiti nogostup, rekonstruirati kolnik te riješiti oborinska odvodnja i javna rasvjeta.
Zahvat će obuhvatiti ukupno oko 170 metara prometnice, a proteže se područjem katastarskih općina Maksimir i Gračani. Posebno će se intervenirati na dionici između kućnih brojeva 99 i 101, gdje je predviđen kolnik širine 6,50 metara i novi nogostup širok 1,60 metara.
Prema lokacijskoj dozvoli, Bijenička ulica rekonstruirat će se u ukupnoj dužini od 170 metara. Ondje gdje odgovarajuća širina nogostupa još nije ostvarena planira se njegovo proširenje na 1,60 metara.
Poseban zahvat predviđen je između kućnih brojeva 99 i 101. Na tom dijelu projektiran je kolnik širine 6,50 metara, uz jednostrani nogostup sa sjeverne strane širine 1,60 metara.
U samom nazivu zahvata u lokacijskoj dozvoli navodi se izgradnja nogostupa od kućnog broja 99 do 101 te proširenje južnog nogostupa na drugom dijelu Bijeničke ulice. Cijeli zahvat uključuje i oborinsku odvodnju te javnu rasvjetu.
Riječ je, dakle, o relativno kratkoj dionici, ali zahvat nije ograničen samo na postavljanje novog asfalta ili pločnika. Morat će se intervenirati i u postojeću infrastrukturu uz prometnicu.
U sklopu rekonstrukcije izmjestit će se tri postojeća niskonaponska betonska stupa, dok će se izgraditi dva nova. Zbog toga će biti potrebno izmjestiti i dio nadzemnih niskonaponskih kabela.
Riješit će se i pitanje oborinske odvodnje. Novi slivnici spojit će se na postojeći mješoviti kanal odvodnje u Bijeničkoj ulici. Projektom je obuhvaćena i javna rasvjeta, dok se prometnica nakon radova mora urediti prema posebnim prometnim uvjetima kako bi se uklopila u postojeći prometni sustav grada.
Nakon završetka radova cijelo područje zahvata morat će se sanirati, a višak materijala i građevinski otpad odvesti na za to predviđena odlagališta.
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Zahvat obuhvaća niz katastarskih čestica na području Maksimira, ali i dvije čestice u katastarskoj općini Gračani. Sama prometnica i pripadajuća infrastruktura ostaju povezane s postojećim dijelovima Bijeničke ulice na zapadnoj i istočnoj strani.
U postupku su pribavljeni posebni uvjeti niza gradskih i državnih tijela te komunalnih društava, među kojima su HEP, Vodoopskrba i odvodnja, Gradska plinara Zagreb, HAKOM i ZET. Posebno je propisano da se križanja i paralelno vođenje novih instalacija s postojećom komunalnom infrastrukturom moraju izvesti uz odgovarajuću zaštitu i prema uvjetima nadležnih tvrtki.
Projekt je prema Generalnom urbanističkom planu većim dijelom unutar koridora prometnice, dok se manji dijelovi zahvata nalaze na površinama stambene namjene. Bijenička je na toj lokaciji u GUP-u kategorizirana kao glavna gradska ulica, a dio obuhvata nalazi se i unutar sustava zaštite A.
Najvažniji korak sada je napravljen, ali bageri još ne mogu na teren. U lokacijskoj dozvoli izričito stoji da se na temelju nje ne može započeti s građenjem. Prije toga potrebno je izraditi glavni projekt usklađen s lokacijskom dozvolom i ishoditi građevinsku dozvolu.
Grad za to ima i vremensko ograničenje. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od četiri godine od njezine pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
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