Velika promjena uz Heinzelovu: Na zapuštenoj parceli niče 13 etaža, a stiže i nova cesta

Zona uz Heinzelovu i Vukovarsku posljednjih se godina sve više mijenja, a sada je poznato što se sprema na još jednoj velikoj parceli. VMD Standard dobio je lokacijsku dozvolu za novu poslovnu zgradu u Ulici Charlesa Darwina, na zemljištu neposredno uz već izgrađeni kompleks.

Riječ je o objektu s čak 13 etaža, 140 poslovnih prostora i gotovo 24 tisuće četvornih metara nadzemne površine. Paralelno se sprema i važna prometna promjena, Darwinova bi se trebala spojiti s Donjim Sveticama, čime će cijelo područje dobiti novu prometnu vezu.

Nekad zapuštena parcela

Još početkom ove godine pisali smo kako je VMD Standard preuzeo veliko zemljište zapadno od kompleksa Heinzelova-Darwinova. Riječ je o lokaciji koja je, uz uređene novogradnje u susjedstvu, dugo djelovala prilično zapušteno, a tada još nije bilo poznato što investitor ondje namjerava graditi.

Sada je stigao odgovor. Grad Zagreb izdao je VMD Standardu lokacijsku dozvolu za gradnju poslovne građevine s trafostanicom u Ulici Charlesa Darwina. Nova građevna čestica formirat će se od postojećih čestica 3939/10 i 3946/1, a imat će površinu od 8.097 četvornih metara.

Planirana zgrada imat će tlocrtnu površinu od 2.819,76 četvornih metara i ukupno 23.850 četvornih metara nadzemne građevinske bruto površine. Predviđeno je 13 etaža, odnosno četiri podzemne te devet nadzemnih, odnosno prizemlje i osam katova. Darwinova-Heinzelova, VMD

Čak 140 poslovnih prostora

Iako se u dokumentaciji vodi kao poslovna građevina, sadržaj će biti prilično raznolik. Planirano je ukupno 140 samostalnih poslovnih prostora, među kojima su dvije trgovačke jedinice, 74 uredska prostora i 64 apartmana.

Velik dio projekta smješten je ispod zemlje. Predviđeno je ukupno 486 parkirališnih mjesta, od kojih će se čak 462 nalaziti u četiri podrumske etaže, dok će još 24 biti uređena na parteru. U podzemnoj garaži predviđeno je i 266 mjesta za bicikle, a 25 parkirališnih mjesta bit će prilagođeno osobama s invaliditetom. Prirodni hortikulturno uređeni teren zauzimat će 1.792 četvorna metra, odnosno nešto više od 22 posto parcele. Kolni pristup novoj zgradi bit će izravno iz Ulice Charlesa Darwina. Linijski park, Heinzelova - Vukovarska, Zagreb | Foto: Možemo, Google Maps, Canva

Gradnja će ići u tri faze

Lokacijska dozvola otkriva i kako je zamišljena realizacija projekta. Gradnja je podijeljena u tri faze. Prva obuhvaća zaštitu građevne jame, druga izgradnju podrumskog i nadzemnog dijela objekta te uređenje partera, dok će se u trećoj fazi polagati srednjonaponski kabeli i opremati trafostanica. Prije početka radova potrebno je ukloniti postojeću izgradnju na parceli.

Važno je naglasiti da izdana lokacijska dozvola još ne znači i početak gradnje. Za radove investitor mora ishoditi građevinsku dozvolu.

Novi projekt samo potvrđuje koliko se VMD posljednjih godina širi upravo oko raskrižja Heinzelove i Vukovarske. Uz već dovršeni kompleks Darwinova, s dijagonalne strane raskrižja gradi se i VMD Tower, poslovna zgrada visoka 53 metra i investicije procijenjene na oko 70 milijuna eura.

VMD obilazak gradilišta | foto: Lovro Sabljak, bauštela.hr

Darwinova se neće širiti samo zgradama

Velika promjena u ovom dijelu grada neće biti samo nova gradnja. Planirano je i izravno povezivanje Ulice Charlesa Darwina s Donjim Sveticama, čime će se otvoriti novi prometni pravac kroz zonu.

Takva veza posebno je važna zbog sadašnjeg izlaska iz Darwinove prema Heinzelovoj. Vozači koji žele krenuti prema Vukovarskoj trenutačno moraju izvoditi prometno nezgodno polukružno skretanje. Novi spoj trebao bi rasteretiti okolne prometnice, povećati protočnost i omogućiti jednostavniji izlazak iz cijelog kompleksa prema Donjim Sveticama.

Projekt prometnice obuhvaća i vodno-gospodarsku infrastrukturu, odnosno sustav odvodnje, a prolazi preko više katastarskih čestica, među kojima je i zemljište povezano s HŽ-om.

Heinzelova dobiva potpuno novo lice

Sve zajedno pokazuje da se prostor između Heinzelove, Vukovarske, Darwinove i Donjih Svetica nastavlja pretvarati u jednu od intenzivnije razvijanih zona Zagreba. VMD-ov kompleks Darwinova, završen 2023. godine, već je donio oko 400 stanova te niz poslovnih i uslužnih sadržaja, a novi projekt dodatno će povećati količinu uredskih i komercijalnih prostora.

Uz sve to, Grad je ranije predstavio i ideju linijskog parka u koridoru nekadašnje željezničke pruge, od Vukovarske do Planinske ulice, dok bi se uz križanje Branimirove i Heinzelove također trebala graditi zgrada većih gabarita, o čemu više možete čitati ovdje.