U Zagrebu novi stanovi za branitelje, dobivaju i svoju cestu: Nedaleko će biti kvadrati 'za mlade'

Na samom istoku Zagreba i u obližnjoj županiji grade se novi stanovi. U prvom slučaju su za stradalnike Domovinskog rata, u drugom za mlade.

Novi stanovi za stradalnike Domovinskog rata trebaju se na samom istoku Zagreba, a novi stanovi 'za mlade' kreću se graditi u obližnjoj Karlovačkoj županiji, u Dugoj Resi. Dok se u Dugoj Resi obilježava polaganje kamena temeljca za početak radova, drugi projekt nakon potpisivanja ugovora za prvu fazu gradnje nikako da dobije izvođača za nastavak.

U mjesto stižu novi stanovnici

Nova zgrada za priuštivo stanovanje gradit će se vrlo blizu Zagreba, u Dugoj Resi. Lokacija je u Karlovačkoj županiji, a do glavnog grada automobilom ili drugim prijevoznim sredstvom vozi se oko 40 minuta. U Dugoj Resi već stanuje oko 10.000 ljudi, a iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine javili su da 1. listopada počinje polaganje kamena temeljca za izgradnju višestambene zgrade s 25 stanova, za potrebe priuštivog stanovanja. Naručitelj izgradnje je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

- Višestambena građevina s ukupno 25 stanova gradi se po programu POS-a. Predmetna građevina imat će četiri nadzemne etaže, katnosti Pr+3, s 25 stambenih jedinica s pripadajućim spremištima i vanjskim parkirnim mjestima, ukupne neto korisne površine od 1.459,14 četvornih metara, javljaju iz ministarstva. Gradit će se k.č.br. 2048/1 | foto: snimka zaslona, ISPU

Izvedba i raspored stanova

Izvođač je Eurokamen, a stručni nadzor obavljat će tvrtka KLing iz Liča, pri čemu je ugovoreni rok godinu dana, odnosno 365 kalendarskih dana. U prizemlju zgrade predviđeni su ulazni prostor, hodnik, stubišni prostor, prostorija za bicikle, prostorija za smeće, spremišta stanova i četiri stambene jedinice. Na preostalim etažama, odnosno trima katovima, predviđeno je sedam stanova po etaži.

Sve etaže bit će povezane trokrakim stubištem i dizalom koje je prilagođeno osobama s invaliditetom. Na predmetnoj čestici osigurano je 50 vanjskih parkirnih mjesta, od čega su tri namijenjena osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Prodajna cijena, već se zna, bit će 2.104 eura po četvornom metru, dok je vrijednost investicije oko 3,4 milijuna eura, s uključenim PDV-om. Više o samoj lokaciji i pokretanju projekta pročitajte ovdje.

Sklopili posao s Turcima

Dok tek kreće gradnja ovih novih stanova u Karlovačkoj županiji, na istoku Zagreba nikako da se nastavi izgradnja novih stambenih prostora za stradalnike Domovinskog rata. O ovoj temi pisali smo još početkom 2025. godine, kada je APN pokrenuo postupak nabave za izgradnju osam od ukupno 16 planiranih višestambenih zgrada u Sesvetskom Kraljevcu, ali postupak i dalje nije zaključen.

U travnju 2025., u Sesvetskom Kraljevcu ugovorena je izgradnja stambenih objekata namijenjenih hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata. Ugovor o izvođenju potpisali su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ravnatelj APN-a Dragan Hristov i predstavnik izvođača, tvrtke Gerber Yapi İnşaat Anonim Şirketi - Podružnica Samobor, Vitomir Debeljak, uz sudjelovanje predstavnika stručnog nadzora.

Projekt obuhvaća ukupno 16 zgrada s 48 stanova, a u prvoj fazi gradit će se osam zgrada s 24 stana. Vrijednost investicije iznosi 4,03 milijuna eura, a završetak radova predviđen je u roku od godinu dana od uvođenja izvođača u posao. No, nastavak gradnje nikako da se zaključi. Lokacija za zgrade u Kraljevcu | Foto: ISPU (snimka zaslona)

Nakon uspjeha, poništenje

U rujnu ove godine ponovno je poništen postupak za dovršetak izgradnje osam višestambenih građevina s ukupno 24 stana u Sesvetskom Kraljevcu, procijenjene vrijednosti 2,06 milijuna eura, pokrenut u kolovozu ove godine. S druge strane, krajem rujna u javnoj nabavi ponovno se našao postupak izvedbe 24 stana za stradalnike Domovinskog rata, s novim rokom za dostavu ponuda do 26. listopada. Posljednji natječaj poništen je jer nije bilo valjanih ponuda.

Podsjećamo, postupak je pokrenut za osam od predviđenih 16 zgrada na planiranim lokacijama u Sesvetskom Kraljevcu. Prvih osam dodijeljene su oznake L1-L8, a drugih osam D1-D8. Tlocrtna površina poluugrađenih zgrada bila bi 159,41 četvorni metar, a ugrađenih nekoliko kvadrata manje, dok je svaka zgrada zamišljena na tri etaže, s po jednim stanom na svakoj. Do zgrada bi vodio i novi odvojak Selske ceste, a o napretku tog projekta pisali smo ovdje.

Napominjemo da je zemljište površine 7.708 četvornih metara Grad Zagreb darovao je Republici Hrvatskoj 1999. godine, isključivo za stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida te obitelji poginulih i nestalih branitelja. Riječ je o prvoj izgradnji takvih objekata na tom području istočno od Sesveta nakon 1999. godine. Grad Zagreb snosit će troškove komunalnog opremanja i osloboditi projekt komunalnog doprinosa.