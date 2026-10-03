Zaboravite crtanje svake linije na knaufu! Ovaj alat reže po mjeri s obje strane, brzo, lako i precizno

Ovo je jednostavan tip ručnog alata koji serijsko rezanje gips-kartonskih ploča ubacuje u petu brzinu uz maksimalnu preciznost.

Rezanje knaufa na prvu ne djeluje kao posao za koji treba poseban alat. Metar, olovka, ravnalo i oštar nož uglavnom su dovoljni. No, pri većim poslovima, kada treba izrezati niz jednakih traka, stalno mjerenje i označavanje oduzima vrijeme. Upravo tu uskače neobičan podesivi rezač gips-kartonskih ploča koji smo primijetili na društvenim mrežama.

Riječ je o alatu s dvije duge vodilice koji se postavlja preko ruba gips-kartonske ploče i zatim povlači uz nju. Konstrukcija omogućuje podešavanje udaljenosti reza od ruba, pa nema potrebe prije svakog reza ponovno iscrtavati cijelu liniju.

Dva noža, dvije strane

Na tržištu postoji više izvedbi ovakvih rezača, a vrlo sličnu konstrukciju ima poznati GEKO G02109. Riječ je o dvostranom rezaču za gips-kartonske ploče debljine do 12 milimetara. Proizvođač navodi dvije trapezne rezne oštrice širine 18 milimetara, čelične vodilice i vodeću ručku na ležajevima.

Najzanimljiviji dio upravo su dva noža. Postavljeni su na suprotnim stranama ploče, tako da se povlačenjem alata kartonska obloga može zarezivati s obje strane istodobno.

To ipak ne znači da noževi prolaze kroz cijelu gipsanu ploču kao pila. Riječ je o zarezivanju kartonske obloge koje omogućuje da se ploča potom prelomi po zadanoj liniji. rezač za gip-kartonske ploče | foto: ilustracija AI / Chat GPT

Do 60 centimetara od ruba

Druga važna stvar je podešavanje širine. GEKO za model G02109 navodi maksimalnu širinu reza od 600 milimetara, odnosno 60 centimetara. Na vodilici je centimetarska skala pomoću koje se namješta željena udaljenost.

Upravo tu ovakav alat ima najviše smisla. Ako majstor, primjerice, treba više puta izrezati trake jednake širine, mjeru može postaviti na alatu i zatim je ponavljati na sljedećim pločama.

Sam GEKO model nije pretjerano težak. Prema tvorničkim specifikacijama ima 1,6 kilograma, pa je riječ o alatu koji se bez problema može prenositi zajedno s ostalom opremom za suhu gradnju.

Ima i drugih rješenja

GEKO nije jedini proizvođač koji nudi specijalizirane ručne rezače za gips-kartonske ploče. Među poznatijim proizvođačima alata za suhu gradnju je njemački Wolfcraft, iako je njihovo rješenje konstrukcijski drugačije od alata sa snimke.

Wolfcraftov rezač koristi aluminijsku tračnicu i klizač s oštricom. Njime se najprije urezuje kartonska površina, ploča se lomi, a zatim se srpolikom oštricom reže karton na stražnjoj strani. Standardna tračnica omogućuje rezove do 900 milimetara, a uz dodatni produžetak moguće je raditi i s većim dimenzijama.

Dakle, nije riječ o istom principu s dva nasuprotna noža kao kod GEKO-a, već o drugom pristupu istom poslu. Uz ove proizvođače na tržištu se može pronaći i niz generičkih izvedbi podesivih rezača, zbog čega pri kupnji vrijedi gledati konstrukciju i deklarirane mogućnosti, a ne samo naziv proizvoda. rezač za gip-kartonske ploče | foto: ilustracija AI / Chat GPT

Koliko košta i gdje ga kupiti u Hrvatskoj?

Dobra vijest je da za ovakav alat nije potrebno nužno naručivati s nepoznatih stranih platformi. GEKO G02109 može se pronaći i u hrvatskim internetskim trgovinama. U trenutku naše provjere jedna hrvatska trgovina nudila ga je za nešto više od 21 euro. Kod drugih prodavača cijena istog modela penje se na oko 40 eura, čemu se može pridodati i trošak dostave.

Cijene se, dakle, prilično razlikuju od trgovine do trgovine, pa se prije kupnje isplati potražiti alat prema oznaci G02109 i usporediti nekoliko ponuda. U drugim europskim trgovinama može se pronaći i jeftinije, ali tada treba provjeriti dostavlja li trgovac u Hrvatsku i koliko će dostava povećati konačnu cijenu.

Nije za svaki rez, ali ima svoju nišu

Ovakav rezač neće izbaciti klasični nož, metar i ravnalo iz kutije s alatom. Njegovo je ograničenje očito već iz konstrukcije, GEKO G02109 namijenjen je paralelnim rezovima na udaljenosti do 600 milimetara od ruba ploče.

No upravo zato može biti zanimljiv monterima suhe gradnje koji često ponavljaju istu dimenziju. Umjesto ponovnog mjerenja i iscrtavanja svake ploče, namjesti se željena širina, alat se vodi uz rub, a dvije oštrice istodobno zarezuju suprotne kartonske površine.

S obzirom na to da se može pronaći za dvadesetak eura, nije riječ o velikoj investiciji. Hoće li uštedjeti dovoljno vremena da zasluži stalno mjesto među alatom, najviše će ovisiti o tome koliko često treba rezati upravo takve ponavljajuće komade.