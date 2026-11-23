Black Friday na portalu bauštela.hr: Iskoristite 50 % popusta na godišnju pretplatu
Informacije o gradnji, obnovama i propisima na jednom mjestu i to bez oglasa. Pretplatite se u pola cijene do 30. studenog u ponoć.
10:50 1 h 23.11.2026
23. studeni 2026.
Informacije o gradnji, obnovama i propisima na jednom mjestu i to bez oglasa. Pretplatite se u pola cijene do 30. studenog u ponoć.
Black Friday je stigao i na portal bauštela.hr! Do 30. studenoga godišnju pretplatu na portal možete kupiti uz 50 % popusta, za 44,50 € umjesto uobičajenih 89 €.
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