Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela je u studenome 2026. novu Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, koja se primjenjuje od 1. prosinca 2026. godine. Riječ je o stavki koja se odnosi na cijene električne energije za poduzetnike koji nemaju ugovor s tržišnim opskrbljivačem i električnu energiju preuzimaju od HEP Elektre. Navedene cijene ne odnose se na kućanstva niti na sve poduzetnike, već samo na korisnike zajamčene opskrbe, ističe se u novoj odluci, a u usporedbi sa starim tarifama - došlo je do porasta cijena.

Skuplja radna energija

Važno je pritom razlikovati ukupno povećanje između 2025. i prosinca 2026. od posljednjeg povećanja koje je HERA odredila za prosinac 2026. U odnosu na prethodne tarifne stavke koje su vrijedile u studenome 2026., posljednja odluka donijela je povećanje od 4,4 posto za poduzetnike na niskom naponu s tarifnim modelima bijeli i plavi, 24 posto za ostale poduzetnike te 25 posto za tarifni model žuti. HERA je kao neposredan razlog navela rast cijena na veleprodajnom tržištu električne energije od približno 24 posto, koji se novom metodologijom prenosi na cijene zajamčene opskrbe.

U isto vrijeme je vidljivo znatno povećanje cijena radne energije, i to u svim tarifnim modelima i kategorijama priključka. Primjerice, za korisnike na visokom naponu cijena više tarife za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe porasla je s 0,147090 eura po kilovatsatu u 2025. na 0,343706 eura po kilovatsatu u prosincu 2026., što predstavlja povećanje od približno 134 posto.

Cijena niže tarife porasla je s 0,086523 eura po kilovatsatu na 0,343706 eura po kilovatsatu, odnosno za približno 297 posto. Slična povećanja zabilježena su i kod korisnika na srednjem naponu, gdje je cijena više tarife porasla s 0,139760 EUR/kWh na 0,356435 EUR/kWh, odnosno za oko 155 posto, dok je cijena niže tarife porasla za približno 333 posto.

Drugačije za korisnike na niskom naponu

Kod korisnika na niskom naponu s tarifnim modelom bijeli povećanje je nešto umjerenije: cijena više tarife porasla je s 0,156617 eura na 0,262961 eura po kilovatsatu, odnosno za oko 68 posto, a niže tarife s 0,092128 eura na 0,176961 eura po kilovatsatu (za oko 92 posto). Za tarifni model plavi cijena je porasla s 0,136027 eura po kilovatsatu na 0,219961 eura po kilovatsatu, odnosno za približno 62 posto. Najveće relativno povećanje među navedenim modelima bilježi tarifni model žuti, kod kojeg je cijena porasla s 0,106456 EUR/kWh na 0,348797 EUR/kWh, odnosno za približno 228 posto.

Povećanja su vidljiva i u tarifnim stavkama koje se primjenjuju nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe. Primjerice, cijena električne energije za plavi model povećana je s 0,154600 eura na 0,244157 EUR/kWh, odnosno, oko 58 posto, dok je za žuti model povećanaza okvirno 220 posto, s 0,121000 eura po kilovatsatu na 0,387165 eura po kilovatsatu.

Promjena se odnosi i na mjesečnu opskrbnu naknadu. Za većinu tarifnih modela ona je ostala praktički nepromijenjena, odnosno povećana je s 4,645 na 4,65 eura mjesečno. Međutim, kod tarifnog modela žuti, koji se odnosi na javnu rasvjetu, opskrbna naknada povećana je s 0 na 4,65 eura mjesečno.

Nova metodologija

Jedna od važnijih promjena odnosi se i na način određivanja cijena. Naime, HERA je u rujnu 2026. donijela novu Metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (NN 101/2026), kojom je zamijenjena dotadašnja metodologija iz 2022. godine.

Nova metodologija omogućuje češće, odnosno po potrebi mjesečno usklađivanje cijena s kretanjima na veleprodajnom tržištu električne energije. Pritom se za manje poduzetnike, koji koriste tarifne modele bijeli i plavi na niskom naponu, referentne cijene određuju na temelju dugoročnijih tržišnih proizvoda, dok se za ostale poduzetnike koriste cijene električne energije za sljedeći mjesec, stoji u novoj odluci u Narodnim novinama. Cilj takvog pristupa jest bolje prilagoditi cijene stvarnim tržišnim uvjetima, uz nastojanje da se manjim poduzetnicima osigura veća stabilnost cijena.