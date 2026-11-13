Ključan čvor za proizvodnju struje kod Zagreba treba obnovu: Posao od 15 milijuna želi samo Končar

Sprema se opsežna rekonstrukcija 110 kV postrojenja transformatorske stanice TS 220/110/10 kV Mraclin, procijenjene vrijednosti 15 milijuna eura. Postojeće postrojenje, izgrađeno početkom 1960-ih, zamijenit će se suvremenom opremom i novim dvostrukim sabirničkim sustavom.

Radovi uključuju zamjenu primarne i sekundarne opreme, izgradnju četiri relejne kućice, uređenje kabelskih kanala te modernizaciju uzemljenja, gromobranske zaštite i rasvjete. Nadzemni dijelovi dalekovoda Siscia i Pračno unutar kruga stanice zamijenit će se kabelskim vezama. Na natječaj je pristigla samo jedna ponuda, ali naručitelj, Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS), još treba donijeti odluku o odabiru.

Jedna od ključnih točaka, a sustav iz 60-tih

Transformatorska stanica (TS) Mraclin jedna je od ključnih točaka prijenosne elektroenergetske mreže sjeverne Hrvatske, a izgrađena je početkom 1960-ih godina. Postrojenje 110 kV, koje je predmet ove javne nabave, dio je trafostanice u kojem se obavlja prihvat, raspodjela i prijenos električne energije na naponskoj razini od 110 kilovolta. Ima ulogu povezivanja dalekovoda i energetskih transformatora te osiguravanje pouzdanog napajanja i stabilnosti elektroenergetskog sustava.

No, s obzirom na starost postrojenja i potrebu osiguravanja dugoročne pouzdanosti i sigurnosti pogona, planirana je njegova sveobuhvatna rekonstrukcija. Projektom je predviđeno uklanjanje postojećih glavnih i pomoćnih sabirnica te izgradnja novog dvostrukog sustava glavnih sabirnica izvedenih cijevnim vodičima. Uz to, obuhvaćena je zamjena primarne i sekundarne opreme u 110 kV poljima, uključujući rastavljače, prekidače, mjerne transformatore i odvodnike prenapona. Dio postojeće opreme koji zadovoljava tehničke zahtjeve će se zadržati.

Zahvat uključuje i izgradnju četiri nove relejne kućice za smještaj sekundarne opreme, sustava zaštite, upravljanja, signalizacije i pomoćnih napajanja. U dalekovodnim poljima DV Siscia i DV Pračno postojeći nadzemni vodovi unutar kruga trafostanice zamijenit će se novim 110 kV kabelskim vodovima. Predviđena je i izgradnja nove kabelske kanalizacije, rekonstrukcija sustava uzemljenja, dogradnja zaštite od munje i vanjske rasvjete te uređenje transportnih staza, platoa i ograde postrojenja. Projektom se također omogućuje priprema dvaju novih transformatorskih polja za buduću transformaciju 110/20 kV u nadležnosti HEP-ODS-a.

Zainteresirana samo jedna tvrtka

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 15 milijuna eura, a posebno je zanimlljivo da je na natječaj tolike vrijednosti pristigla tek jedna ponuda - tvrtke Končar. Ugovor obuhvaća izvođenje radova, ugradnju opreme koju osigurava investitor, nabavu i ugradnju nove opreme te ispitivanje i puštanje postrojenja u pogon.

Prema podacima iz postupka javne nabave, do isteka roka za dostavu ponuda, 3. studenoga 2026. u 9 sati, poudu je poslao samo Končar. Ponuda tvrtke iz Zagreba je 'teška' 14.990.010,24 eura bez PDV-a, odnosno 18.737.512,80 eura s PDV-om. Time je ponuđena cijena bez PDV-a za 9.989,76 eura niža od procijenjene vrijednosti nabave podijeljene u dvije grupe, pri čemu su dostavili i nužna jamstva za ozbiljnost ponude. Ipak, naručitelj još treba odlučiti o sklapanju ugovora s Končarom.