Bedekovčina je od danas posebno mjesto na karti Europe: Končar završio top laboratorij na 2.700 kvadrata

Novi Končar laboratorij vrijedan je više od 20 milijuna eura, a jedan je od rijetkih objekata takvih ispitnih mogućnosti u Europi.

Končar je danas u Bedekovčini svečano otvorio svoj novi Laboratorij za velike električne strojeve i pogone, namijenjen ispitivanjima najsuvremenije opreme i tehnologija u elektroenergetskom sektoru. Riječ je o već drugom ovakvom znanstveno-tehnološkom objektu u sastavu Končar – Instituta za elektrotehniku, društva Grupe Končar koje se sa svojim kapacitetima, tehničkim kompetencijama i najsuvremenijom opremom svrstava uz bok vodećim svjetskim laboratorijima.

Uz predstavnike Grupe Končar, predsjednika Uprave Gordana Kolaka i direktora Končar – Instituta za elektrotehniku, Dalibora Filipovića-Grčića, na svečanosti su sudjelovali i potpredsjednik Vlade RH i ministar financija, Tomislav Ćorić, te ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Novi Končar laboratorij, vrijedan više od 20 milijuna eura, jedan je od rijetkih objekata takve veličine, ali i ispitnih mogućnosti u Europi, čime predstavlja novi povijesni iskorak u jačanju strateškog položaja i tehnoloških sposobnosti domaće industrije na europskoj i svjetskoj energetskoj karti.

Na 2.700 kvadrata

Nakon zagrebačkog Laboratorija za velike električne strojeve i pogone (LAVESP), otvorenog u siječnju 2023. godine, Končar je dodatno proširio svoje tehnološke kapacitete izgradnjom novog Laboratorija u Bedekovčini (LAVESP 2). S ispitnom površinom od 2.700 kvadrata, ovaj će laboratorij biti jedna od ključnih europskih institucija specijalizirana za provedbu tipskih, posebnih, istraživačkih i razvojnih ispitivanja visokonaponske opreme.

Osim što će zadovoljiti potrebe domaćeg elektroenergetskog sektora te ojačati suradnju sa znanstvenom zajednicom, novoizgrađeni laboratorij također će omogućiti i dodatno proširenje postojećih suradnji i strateškog povezivanja s partnerima na svjetskom tržištu. Kao i dodatno pridonijeti povećanju globalne prepoznatljivosti Končar i Republike Hrvatske. Laboratorij za velike električne strojeve i pogone Končar | foto: Končar / Ministrastvo gospodarstva

Istosmjerni prijenos struje

U radu laboratorija poseban naglasak bit će na tehnologijama i opremi za istosmjerni prijenos električne energije, odnosno HVDC (High-Voltage Direct Current) sustavima. Riječ je o tehnologijama koje u ovom desetljeću bilježe gotovo eksponencijalan rast, namećući se kao optimalno rješenje za niz izazova suvremene elektroenergetike i zelene tranzicije.

Koriste se za ekonomičan prijenos velikih snaga na velike udaljenosti i interkonekciju velikih energetskih sustava. Snage koje se prenose dosežu i do deset GW, a udaljenosti i do nekoliko tisuća kilometara. Za duge kabelske sustave, naročito podmorske, istosmjerna tehnologija danas je superiorno i ekonomski jedino opravdano rješenje te se koristi i za integraciju obnovljivih izvora, posebno pučinskih vjetroelektrana.

- LAVESP 2 potvrda je investicijskog i razvojnog zamaha Končar te naše dugoročne usmjerenosti na jačanje tehnološke izvrsnosti. Ovaj laboratorij dio je naše vizije stvaranja jednog od najvažnijih razvojnih i ispitnih središta za elektroenergetsku opremu u Europi te dokaz da se tehnologije, znanje i projekti svjetske razine mogu razvijati upravo u Hrvatskoj, istaknuo je predsjednik Uprave Končara, Gordan Kolak.

Laboratorij za velike električne strojeve i pogone Končar | foto: Končar / Ministrastvo gospodarstva

Zalog za budućnost

Iz Končara kažu kako se izgradnjom Laboratorija ulaže se u budućnost i jačanje strateškog položaja hrvatskog energetskog sektora, s ciljem širenja usluga na međunarodna tržišta te pružanja doprinosa globalnoj tranziciji prema učinkovitijim, pouzdanijim i održivijim energetskim sustavima. U ovom kontekstu na otvorenju je najavljeno i da Končar ovdje ne staje.

Naime, već su započele pripreme za izgradnju LAVESP-a 3, novog laboratorija vrijednog 26 milijuna eura, usporedivih gabarita i ispitnih mogućnosti kao laboratorij koji je danas otvoren. Time Bedekovčina postaje jedno od najvažnijih laboratorijskih i ispitnih središta u ovom dijelu Europe te jezgra jedinstvenog laboratorijskog kampusa koji će dodatno povećati kapacitete Končara za provedbu najzahtjevnijih međunarodnih projekata.

Investicijski ciklus

Laboratorij je dio investicijskog ciklusa Grupe Končar vrijednog više od 800 milijuna eura, usmjerenog na razvoj energetskog sektora, digitalizaciju i zelenu tranziciju. Končar svoje proizvode i usluge plasira na više od 130 tržišta diljem svijeta.

- Hrvatska je mjesto u kojem nastaju tehnologije za energetsku budućnost Europe, a novi Laboratorij za velike električne strojeve i pogone Končar još je jedan dokaz da hrvatsko znanje i stručnost imaju važno mjesto u razvoju suvremenih elektroenergetskih rješenja. U njemu će se razvijati i ispitivati napredne tehnologije, stvarati nova znanja i jačati kapaciteti hrvatskih stručnjaka, poručio je u sklopu otvorenja ministar gospodarstva, Ante Šušnjar.

Također, istaknuo je i kako projekti koji povezuju gospodarstvo, znanost i tehnološki razvoj imaju važnu ulogu u razvoju industrije visoke dodane vrijednosti. U ovom kontekstu spomenut je i Nacionalni plan za razvoj industrije koji je usmjeren na jačanje ulaganja u istraživanje, razvoj i proizvodnju te snažniji položaj hrvatskih kompanija na međunarodnim tržištima.