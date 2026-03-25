Končar otvorio milijunsko gradilište u Podsusedu: Za 12 mjeseci Zagreb će dobit ogromnu električnu punionicu

U istarskoj garaži se gradi velika punionica za 14 električnih autobusa
U Puli se gradi 14 jednostrukih punjačkih mjesta za električne autobuse. Bageri su na terenu, a izvođač radova je poznata tvrtka Končar.
16:30 7 d 18.03.2026
25. ožujak 2026.
Punionica u Podsusedu imat će 67 dvostrukih brzih punjača, odnosno ukupno 134 mjesta za autobuse, uz mogućnost daljnjeg proširenja.
U Podsusedu, točnije u Kovinskoj ulici 32, danas je otvoreno veliko gradilište koje se dugo čekalo. Ovdje je upravo Končar počeo graditi punionicu za električne autobuse javnog prijevoza Grada Zagreba.
Jednom kada sve bude gotovo ovo će biti najveći terminal za električne autobuse u Hrvatskoj, a rok za završetak radova je 12 mjeseci. Cilj Grada Zagreba je održiva urbana mobilnost, ispunjenju nacionalnih i EU strateških ciljeva dekarbonizacije te poticanju energetske tranzicije u javnom prijevozu.
Riječ je o velikom projektu vrijednom 7,8 milijuna eura koji se nadovezuje se na dolazak 62 nova električna autobusa u Zagreb, čija se nabava također financira iz EU fondova u suradnji s Vladom Republike Hrvatske. Njihov se dolazak očekuje se pak do listopada ove godine do kada će se gradilištu punionice raditi punom parom.
U istarskoj garaži se gradi velika punionica za 14 električnih autobusa
U Puli se gradi 14 jednostrukih punjačkih mjesta za električne autobuse. Bageri su na terenu, a izvođač radova je poznata tvrtka Končar.
16:30 7 d 18.03.2026
Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, zajedno sa zamjenikom Lukom Korlaetom, označio je početak radova na izgradnji punionice za električne autobuse u Podsusedu, čime je započela nova faza elektrifikacije autobusnog sustava ZET-a. Obilježavanju početka radova prisustvovao je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
- Danas činimo važan i simboličan korak. Počinjemo s izgradnjom najveće punionice za električne autobuse u Hrvatskoj, koja označava početak energetske i zelene tranzicije gradskog javnog prijevoza, ne samo u Zagrebu nego i na nacionalnoj razini, istaknuo je gradonačelnik Tomašević, zahvalivši Ministarstvu gospodarstva, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te izvođaču radova Končaru na suradnji u provedbi projekta.
Punionica u Podsusedu imat će 67 dvostrukih brzih punjača, odnosno ukupno 134 mjesta za autobuse, uz mogućnost daljnjeg proširenja. Radovi vrijedni 7,8 milijuna eura u cijelosti se financiraju iz EU fondova kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a završetak je planiran do kraja lipnja ove godine.
- U početnoj fazi postavljaju se punjači, dok su u sljedećim fazama predviđene nadstrešnice i solarni paneli kako bi se električna energija za punjenje autobusa proizvodila iz obnovljivih izvora. Isti model primijenit ćemo i na istočnom dijelu grada, u Dubravi, najavio je gradonačelnik Tomašević.
Osnovni uvjet projekta je da Autobusni servis Podsused mora biti u stalnoj funkciji kako bi se osiguralo nesmetano prometovanje u javnom prometu grada Zagreba. Napominje se i da će se mjesto razgraničenja vlasništva i odgovornosti između HEP ODS-a i kupca električne energije definirati po izradi Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključka (EOTRP).
Važno je znati da se energetski razvod sastoji se od rasklopišta 20 kV s transformatorom vlastite potrošnje 20/0,4 kV, ispravljačkih jedinica, dvostrukih stanica za punjenje, SN i NN kabelskog razvoda. Tu je i prostor sustava za punjenje zahtijeva i pomoćno napajanje 400 V, 50 Hz za hlađenje prostorije/kontejnera kao i ostale instalacije u njemu (rasvjeta, sustav dojave požara, sigurnosni alarm, priključnice, ispravljač, jedinice za punjenje, UPS).
U ovom kontekstu, zajedno s opremom, izvođač treba isporučiti i softver koji uključuje modul pametnog punjenja koji optimizira proces punjenja s analizom utrošene električne energije.
Govoreći o razvoju ZET-a, gradonačelnik Tomašević je izdvojio četiri ključna iskoraka u ovoj godini. Prvi iskorak je skorašnje ponovno otvorenje potpuno obnovljene uspinjače, jednog od simbola Zagreba. Drugi se odnosi na kontinuirani dolazak novih tramvaja - iz Končara je ovaj tjedan stigao 23. po redu, dok je još 17 vozila u dolasku. U narednim mjesecima ZET će pokrenuti javnu nabavu za dodatnih 20 novih, dužih tramvaja, u investiciji vrijednoj 75 milijuna eura.
Treći iskorak odnosi se na tramvajsku infrastrukturu, od obnove postojećih dionica do dovršetka na jesen prve nove tramvajske pruge nakon 25 godina, na Sarajevskoj cesti. Četvrti iskorak predstavlja elektrifikacija autobusnog prijevoza koja će se odvijati kroz više faza, a prva 62 električna autobusa će voziti od studenoga ove godine.
- Energetska tranzicija danas više nije samo pitanje zaštite okoliša ili klimatskih promjena. U kontekstu globalnih nestabilnosti, uključujući situaciju na Bliskom istoku i mjere pomoći koje je Vlada RH predstavila početkom tjedna, ona je i pitanje sigurnosti opskrbe energijom te energetskog suvereniteta Hrvatske. Naš je cilj da ovo bude tek prvi korak prema potpunoj elektrifikaciji ZET-a, zaključio je gradonačelnik Tomašević.
Velike novosti: bauštela.hr ima novi dizajn, a uvodimo i pretplatu
Portal bauštela.hr ima novo ruho i još jednu važnu novost - uvodimo pretplatu. Naši pretplatnici čitaju sve članke nesmetano i bez oglasa.
12:00 1 d 24.03.2026
Galerija: Spektakl na jezeru, kran trajektom stigao do dvorca da bi zaštitio fontane od 13 metara
Kran dopremljen trajektom usred jezera precizno je 'plesao' između povijesnih fontana kako bi ih zaštitio od zime.
16:19 6 h 25.03.2026
Hrvatske ceste raskinule ugovor s izvođačem mega dalmatinskog projekta! Kasnili su preko svake mjere
Projekt je uključivao sanaciju kolnika, te izgradnju novog mosta i sanaciju dva stara. No, na gradilištu nije sve kako bi trebalo biti.
12:07 10 h 25.03.2026
Plan uređenja Gredelja: Produžetak Draškovićeve i podizanje pruge, prvo ne ide bez drugoga
Zagrebu ne treba toliko kolosijeka, a vlakovi se mogu prati drugdje. Ovakav zaključak oslobodio bi Gredelj pruge i 'otvorio' mu put na Draškovićevu.
14:49 2 d 23.03.2026
Zelena zgrada i drugi betonski skeleti: Što kada građevine godinama kisnu nenastanjene?
U Zagrebu nekoliko primjera zgrada koje 'stoje' više od deset godina, a sada bi trebale dobiti 'novi život'. Neke radnje osigurat će ispravnost.
10:41 2 d 23.03.2026
Tajna Rimske ceste u središtu Sesveta: GUP traži promjene, a konzervatori zadali stroge uvjete
Središte Sesveta prema izmjenama i dopunama GUP-a treba proći kroz ogromnu transformaciju. Praktički cijelo je arheološko područje stare rimske ceste.
10:26 3 d 22.03.2026
Galerija iz zraka: Legendarni španjolski stadion ostao bez tribine, kreće velika rekonstrukcija
Dok se stari stadion ruši i obnavlja, domaći Real Betis igra na zaboravljenoj 'La Cartuji', stadionu koji je trebao biti domaćin Olimpijskih igara.
10:24 3 d 22.03.2026
Galerija gradilišta: INA završava veliku rafineriju u Rijeci uz pomoć čak 45 inženjera iz raznih struka
Riječ je o jednom od najvažnijih industrijskih projekata u Hrvatskoj, čiji je ključni dio postrojenje za obradu teških ostataka.
09:59 3 d 22.03.2026