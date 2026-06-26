Dalekovod i Končar dobili posao od 50 milijuna eura: Gradit će najveći vjetropark u Sjevernoj Makedoniji

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26. lipanj 2026.
Naše kompanije ugovorile su poslove vrijedne 53,76 milijuna eura za izgradnju vjetroelektrane od 337,5 MW, trafostanice i 400-kilovoltnog dalekovoda.
Veliki energetski projekt u Sjevernoj Makedoniji dobio je hrvatski izvođački potpis. Konzorcij Dalekovoda i Končara odabran je za realizaciju ključnih infrastrukturnih radova na projektu vjetroparka koji će biti među najvećima u regiji. Vrijednost ugovorenih poslova iznosi gotovo 54 milijuna eura, a obuhvaća izgradnju vjetroelektrane, trafostanice te priključnog nadzemnog voda koji će novi proizvodni kapacitet povezati s prijenosnom mrežom.
Prema obavijesti Dalekovoda Zagrebačkoj burzi, investitor Alcazar Energy putem svojih društava posebne namjene u Sjevernoj Makedoniji nakon provedenog postupka odabrao je ponudu konzorcija Dalekovoda i Končara. Ugovoreni su projekti trafostanice i nadzemnog voda (SS/OHL) te projekt WIND FARM.
Ukupna vrijednost ugovora iznosi 53,76 milijuna eura, pri čemu se 22,49 milijuna eura odnosi na projekt trafostanice i nadzemnog voda, a 31,27 milijuna eura na projekt vjetroelektrane.
Radovi koje će izvoditi hrvatski konzorcij uključuju izgradnju vjetroelektrane instaliranog kapaciteta približno 337,5 MW, trafostanice Baltalija 400/35 kV te interkonekcijskog dvokružnog nadzemnog voda 400 kV. Ta će infrastruktura predstavljati glavnu točku priključenja nove elektrane na prijenosni elektroenergetski sustav.
Projekt je dio razvoja vjetroparka Štip (Stip Wind Farm), koji razvija kompanija Alcazar Energy Partners. Prema podacima investitora, ukupni kapacitet projekta planiran je do približno 396 MW, a lokacija se nalazi na području općine Štip, uz dijelove područja općina Karbinci i Radoviš.
Prema dokumentaciji projekta, uz vjetroturbine predviđena je izgradnja nove trafostanice 35/400 kV, unutarnje kabelske mreže, oko sedam kilometara dugog 400 kV nadzemnog voda te prateće prometne infrastrukture za pristup postrojenjima. Upravo će priključna infrastruktura biti jedan od ključnih elemenata za siguran prijenos proizvedene energije prema elektroenergetskoj mreži.
Iz Dalekovoda ističu da ovim ugovorima zajedno s Končarom nastavljaju jačati prisutnost na tržištu Sjeverne Makedonije te potvrđuju iskustvo u realizaciji složenih energetskih i infrastrukturnih projekata, posebno u segmentu obnovljivih izvora energije.
Vjetropark Štip jedan je od najznačajnijih projekata obnovljive energije u Sjevernoj Makedoniji. Alcazar Energy najavio je ulaganje veće od 500 milijuna dolara. Projekt bi nakon završetka trebao gotovo peterostruko povećati instalirane kapacitete energije vjetra u toj zemlji.
Prema podacima investitora, elektrana bi trebala proizvoditi dovoljno električne energije za opskrbu više od 100.000 kućanstava godišnje. Projekt se razvija kao dio šire energetske tranzicije Sjeverne Makedonije, koja nastoji povećati udio obnovljivih izvora i smanjiti ovisnost o proizvodnji električne energije iz fosilnih goriva.
Ovdje treba reći i da je projekt Štip dobio je potporu međunarodnih financijskih institucija. Alcazar Energy je u razvoju projekta surađivao s Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke, dok su ranije objave investitora navele i uključivanje Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u financijsku strukturu projekta.
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