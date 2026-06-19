Od napuštenog supermarketa napravili knjižnicu! Stvarno ima smisla jednom kada vidite unutrašnjost

Prenamjenom stare trgovine nastao je lokalni knjižnični operativni centar koji ima veliki fokus na održivosti.

Prazna, velika trgovina u Oregonu (SAD) preoblikovana je u energetski neutralni operativni centar knjižničnog sustava zahvaljujući arhitektonskom uredu Hennebery Eddy Architects koji je u projekt uključio velik broj solarnih panela i raznobojne umjetničke instalacije. Nekada napuštena nekretnina koja je svima bila trn u oku sada je nešto stvarno posebno.

Zgrada, službeno nazvana Multnomah County Library Operations Center, nalazi se na istočnoj strani Portlanda. Ovaj projekt prenamjene postojeće građevine uključivao je preobrazbu napuštene zgrade iz 1995. godine, koja je prethodno služila kao trgovina prehrambenih proizvoda, u radni prostor i skladišni objekt.

Logistički centar

Operativni centar smatra se srcem koje pokreće knjižnični sustav okruga jer služi brojnim knjižnicama raspoređenima diljem okruga koji obuhvaća šire metropolitansko područje Portlanda. Objekt objedinjuje knjižničnu građu koja je prethodno bila raspoređena na više različitih lokacija, te je ključan za učinkovito upravljanje s više od 500.000 kataloških jedinica građe i usluga dostupnih zajednici, izjavio je projektni tim.

Tlocrtno pravokutnog oblika, zgrada se sastoji od izvorne trgovine površine 4.831 kvadrata te dograđenog dijela površine 1.951 kvadrata. Osim uredskih prostora i skladišta, zgrada sadrži i knjižaru rabljenih knjiga kojom upravlja organizacija Friends of Multnomah County Library.

od supermerketa do knjižnice | foto: Hennebery Eddy Architects / Kevin Scott

Paneli za uštede

Vanjski dio zgrade obložen je sivim metalnim panelima koji sadrže do 80 % recikliranog materijala i proizvedeni su lokalno, unutar udaljenosti od približno 233 kilometra od lokacije objekta. Pročelje također sadrži duboko uvučene prozore s keramičkim ostakljenjem te fotonaponske panele koji osim proizvodnje električne energije služe i kao elementi za zaštitu od sunčevog zračenja.

Objekt ukupno ima 600 solarnih panela koji, prema riječima projektnog tima, 'u potpunosti pokrivaju energetsku potrošnju zgrade'. Procjenjuje se da će paneli godišnje proizvesti približno 353.000 kWh električne energije.

Pristup svježem zraku i filtracija

Terasa na gornjoj etaži zaposlenicima omogućuje pristup svježem zraku. Zasjenjeni vanjski prostor opremljen je vanjskim namještajem, biljkama u posudama i penjačicama.

Zgrada je projektirana uzimajući u obzir prirodne nepogode. Unaprijeđeni sustav filtracije zraka smanjuje onečišćenje i utjecaj sezonskog dima od šumskih požara, dok je konstrukcijski sustav projektiran za veću otpornost u slučaju potresa. od supermerketa do knjižnice | foto: Hennebery Eddy Architects / Kevin Scott

Prirodni materijali

U unutrašnjosti su projektanti nastojali oblikovati prostore koji stavljaju u prvi plan dobrobit, zdravlje i sigurnost 130 zaposlenika koji omogućuju rad knjižničnog sustava. No, zbog toga nije zanemarena funkcionalnost.

Velike ostakljene površine omogućuju prodor dnevnog svjetla, dok su uredi, prostorije za sastanke i radne stanice smješteni uz obod tlocrta kako bi se maksimalno iskoristili prirodno osvjetljenje i pogledi prema okolišu. Krovni prozori osvjetljavaju središnji prostor za pohranu i organizaciju knjižnične građe.

Prirodni materijali, poput drvenih zidnih obloga, prisutni su u cijeloj zgradi, kao i umjetnička djela inspirirana prirodom. Tu su i zajednički prostori oživljeni velikim biofilnim muralima koje su osmislili lokalni umjetnici iz zajednice u suradnji s organizacijom Portland Street Art Alliance, kako bi se obogatili uredski prostori i prostori za pohranu materijala. od supermerketa do knjižnice | foto: Hennebery Eddy Architects / Kevin Scott

Održivost u prvom planu

Prema riječima projektnog tima, održivost je bila jedno od glavnih načela projektiranja. Kako bi se smanjila potrošnja energije, zgrada ima visokoučinkovitu ovojnicu te visokoučinkovite MEP sustave (strojarske, elektrotehničke i vodovodne sustave) s ventilacijskim jedinicama za povrat topline, piše Jenna McKnight za dezeen.com.

Materijali korišteni u cijeloj zgradi, uključujući vanjske metalne panele, dugotrajni su i zahtijevaju minimalno održavanje. Neki su izrađeni od recikliranih materijala, poput stubišta u predvorju i klupa izrađenih od ponovno iskorištenih lijepljenih lameliranih drvenih greda. od supermerketa do knjižnice | foto: Hennebery Eddy Architects / Kevin Scott

Reciklaža materijala

Tijekom procesa uklanjanja postojećih elemenata i izgradnje posebna pažnja posvećena je odgovornom zbrinjavanju materijala. Projektni tim procjenjuje da je ponovnom uporabom postojeće zgrade količina ugrađenog ugljika smanjena za 66 % u usporedbi s izgradnjom potpuno novog objekta.