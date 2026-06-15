Iznad autoceste stvorili zelenu oazu dugu kilometar, a ispod i dalje dnevno prolazi 120.000 vozila

Autocesta je desetljećima dijelila četvrt i opterećivala svakodnevni život stanovnika, pa je pokrenuta njezina natkrivena rekonstrukcija.

Mjesto koje je desetljećima bilo simbol prometne buke, ispušnih plinova i gužvi danas je jedan od najzanimljivijih urbanih parkova u Švicarskoj. U züriškoj četvrti Schwamendingen autocesta A1 nije nestala, ali je prekrivena konstrukcijom na kojoj je nastao Ueberlandpark - zeleni javni prostor dug gotovo kilometar.

Ispod parka svakodnevno prolazi više od 120.000 vozila, dok se iznad njih danas nalaze šetnice, travnjaci, igrališta, paviljon, prostori za druženje i nova staništa za biljke i životinje. Projekt je otvoren 2025. godine i već se istaknuo kao primjer kako se prometna infrastruktura može pretvoriti u prostor koji poboljšava kvalitetu života u gradu.

Od prometnog problema do parka za kvart

Projekt je počeo kao rješenje za smanjenje buke i onečišćenja u Schwamendingenu. Autocesta je desetljećima dijelila četvrt i opterećivala svakodnevni život stanovnika, pa je pokrenuta njezina natkrivena rekonstrukcija.

Prvotno je bilo planirano samo osnovno ozelenjivanje i jednostavno uređenje površine iznad autoceste. No potrebe stanovnika, klimatske promjene i suvremeni pristup uređenju gradskih prostora promijenili su smjer projekta. Umjesto skromne zelene površine, Zürich je dobio pravi kvartovski park s dodatnim sadržajima, prostorima za boravak, igru i rekreaciju. Ueberlandpark, Švicarska | Foto: Grad Zurich

Park iznad autoceste

Ueberlandpark se nalazi na krovu natkrivene autoceste, na visini od oko osam metara. Proteže se u duljini od približno 950 metara, a širok je oko 30 metara. Time je iznad jedne od prometno najopterećenijih dionica stvoren novi javni prostor koji povezuje kvart umjesto da ga razdvaja.

Park nudi šetnice, travnjake, mjesta za odmor, prostore za igru, fontanu, paviljon s ugostiteljskom ponudom i sanitarne čvorove. Uređen je tako da bude dostupan različitim generacijama - djeci, mladima, obiteljima, starijima, rekreativcima i stanovnicima koji ga koriste kao svakodnevno mjesto susreta. Ueberlandpark, Švicarska | Foto: Grad Zurich

Zelena oaza za ljude i životinje

Jedna od najvećih vrijednosti parka je njegova bioraznolikost. Uređenje nije zamišljeno kao klasičan gradski park s precizno oblikovanim cvjetnim gredicama, nego kao prirodniji prostor prilagođen zahtjevnim uvjetima iznad infrastrukturne građevine.

U parku se nalaze livadne površine, kamenjari, suhozidi, debla, grane, šupljine, skloništa i posebni elementi za kukce, ptice, šišmiše, gmazove i male sisavce. Posebno se ističu zidni elementi prilagođeni divljim pčelama, koji bi s vremenom mogli postati jedno od najvećih 'pčelinjih hotela' u Švicarskoj.

Već je zabilježeno više od 200 životinjskih vrsta, a razvoj bioraznolikosti pratit će se i u narednim godinama kroz znanstveni monitoring. Park tako nije samo prostor za odmor, nego i svojevrsni laboratorij urbane prirode.

Ueberlandpark, Švicarska | Foto: Grad Zurich

Stabla, hlad i biljke za ekstremne uvjete

Na krovu natkrivene autoceste posađeno je oko 400 pretežno autohtonih stabala. Njihov odabir nije bio jednostavan jer je riječ o zahtjevnom prostoru izloženom suncu, vjetru, suši i plitkom sloju zemlje, koji je na nekim mjestima dubok samo oko 32 centimetra.

Zbog toga su birane vrste koje mogu podnijeti gradske klimatske uvjete i razvijati se u ograničenom prostoru. Uz domaće vrste, posađene su i pojedine otpornije vrste iz drugih područja, kao svojevrsni test za buduće ozelenjivanje gradova u uvjetima klimatskih promjena.

Dodatnu ulogu imaju zeleni zidovi, nisko raslinje i površine koje omogućuju upijanje oborinske vode. Takve površine ljeti manje zagrijavaju prostor, stvaraju ugodniju mikroklimu i doprinose smanjenju toplinskog opterećenja u gusto izgrađenom gradskom području. Ueberlandpark, Švicarska | Foto: Grad Zurich

Mjesto susreta i primjer za gradove budućnosti

Ueberlandpark je osmišljen i kao društveni prostor. Stanovnici koriste paviljon kao mjesto okupljanja, djeca se igraju na igralištima, mladi organiziraju događanja, a šetnice i travnjaci postali su svakodnevni prostor za rekreaciju i odmor.

U oblikovanju pojedinih dijelova sudjelovala je i lokalna zajednica, što je projektu dalo dodatnu vrijednost. Park nije samo tehničko rješenje za autocestu, nego prostor koji je nastao iz potrebe kvarta i za potrebe kvarta.

Zahvaljujući spoju krajobrazne arhitekture, zaštite okoliša, prometne infrastrukture i uključivanja stanovnika, Ueberlandpark je dobio Bindingovu nagradu za bioraznolikost, jednu od najvažnijih švicarskih nagrada za zaštitu okoliša.