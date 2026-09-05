Drama oko posla od pola milijuna eura pored Zagreba: Za punionice nije bio 'dobar' nijedan od tri ponuditelja

Nijedna od tri tvrtke koje su se javile na natječaj od pola milijuna u Zaprešiću naručitelju nije bila dobra. DKOM pak traži ponovno postupanje.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) na svojim stranicama objavila je Odluku o poništenju postupka nabave za izgradnju punionice za električne autobuse u Zaprešiću. Na natječaj su pristigle ponude triju tvrtki, između ostaloga i tvrtke Končar koja je već odabrana za izvedbu ovakve infrastrukture u više gradova u Hrvatskoj.

No, kako nijedan ponuditelj nije poslao valjanu ponudu, naručitelj je odlučio poništiti postupak. Na to požalio jedan od ponuditelja. Na koncu, DKOM dopušta žalbu i odbacuje Odluku o poništenju postupka. U Rješenju je pojašnjeno zašto.

Nitko nije dobio posao od pola milijuna

Projekt izgradnje punionice za električne autobuse u Zagrebu od skoro 8 milijuna eura jedan je od najopsežnijih u Hrvatskoj i predstavlja ključni korak u širenju električne flote javnog prijevoza, navode iz Končara koji radi taj posao u Zagrebu. Realiziraju 134 mjesta za punjenje na lokaciji u Podsusedu, u Kovinskoj ulici. Završetkom tog projekta uz nove električne autobuse za ZET, koje također radi tvrtka Končar, Zagreb bi trebao dobiti infrastrukturu za stabilan i učinkovit rad, procjenjuju iz tvrtke.

Ista tvrtka dobila je posao izgradnje ove infrastrukture i u Puli te u Šibeniku, čime su se pohvalili u veljači. No, ni oni, a ni preostala dva ponuditelja koji su bili zainteresirani za izvedbu infrastrukture za punionice za električne autobuse u Zaprešiću posao nisu dobili.

Poziv za nadmetanje za izgradnju pola okvirno pola milijuna vrijedne infrastrukture za električne autobuse u Zaprešiću objavljen je u javnoj nabavi 12. svibnja 2026. godine. Na natječaj su zaprimljene tri ponude - tvrtki Elektroinženjering brodar, Intis engineering-a i Končara. Naručitelj pak nije odabrao izvođača jer nijedna ponuda nije odgovarala, već je odlučio poništiti postupak nabave. Na to se žalio ponuditelj Intis engeneering, ali DKOM im je priznao žalbu, kako je objavljeno na stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Cijela situacija prilično je zamršena jer je žalitelj dostavio dokumentaciju sukladno napucima u Troškovniku, a u kojima je bila pogreška vrijednosti zbog 'tipfelera'.

Odluka o poništenju postupka

Dana 14. srpnja 2026., naručitelj je donio Odluku o poništenju postupka javne nabave, pozivajući se na članak 298. stavak 1. točku 8. Zakona o javnoj nabavi. Kao razlog poništenja naveo je činjenicu da su nakon pregleda i ocjene sve tri ponude odbijene kao nepravilne, odnosno da nakon njihova odbijanja nije preostala nijedna valjana ponuda.

U DKOM-ovom Rješenju pojašnjeno je da je ponuda društva Elektroinženjering brodar odbijena jer je ponuđeno CPMS rješenje predstavljalo cloud rješenje, dok se dokumentacijom o nabavi tražilo lokalno rješenje, pri čemu korištenje cloud rješenja nije bilo dopušteno. Ponuda društva Končar odbijena je jer nije bila dostavljena zahtijevana tehnička dokumentacija za svu ponuđenu opremu, zbog čega se iz izvorne ponude nije moglo utvrditi proizvođača, tip, model niti druge oznake konkretno ponuđene opreme za ključne tehničke cjeline, stoji u rješenju žalbe.

Osporena je i ponuda društva Intis engineering-a, a ista tvrtka 24. srpnja 2026. podnijela je žalbu protiv Odluke o poništenju, smatrajući da je njegova ponuda nezakonito odbijena pa i da je zbog toga nezakonita i odluka kojom je cijeli postupak poništen.

Žalitelj naveo krive vrijednosti

Sporno pitanje odnosilo se na tehničke karakteristike NN sklopnog bloka. U troškovniku je za tu stavku bilo navedeno da ormar treba imati stupanj zaštite IP30, nazivnu struju In=3200 A i minimalnu kratkotrajno podnosivu struju Icw(1s)=50 kA. Istodobno je u Glavnom projektu bilo navedeno da je riječ o ormaru stupnja zaštite IP20, nazivne struje In=1600 A i kratkotrajno podnosive struje Icw(1s)=25 kA. Žalitelj je zbog toga ukazao na očitu neusklađenost, odnosno kontradikciju između dijelova dokumentacije o nabavi.

Za predmet žalbe bilo je ključno to što je zainteresirani gospodarski subjekt tijekom postupka postavio pitanje upravo o toj razlici, kako piše u rješenju. Naručitelj je u odgovoru na EOJN-u pojasnio da je za tehničke karakteristike NN postrojenja mjerodavan Glavni projekt, odnosno jednopolna shema iz Glavnog projekta, te da je u troškovniku u općem opisu ormara došlo do tipfelera u kojem su pogrešno navedene vrijednosti IP30, In=3200 A i Icw=50 kA. Naručitelj je također naveo da popis opreme u troškovniku odgovara opremi definiranoj u Glavnom projektu.

Intis engineering je svoju ponudu izradio u skladu s tim napucima naručitelja te je za NN sklopni blok ponudio karakteristike IP20, In=1600 A i Icw=25 kA. Unatoč tome, naručitelj je ponudu odbio upravo zato što nije odgovarala vrijednostima iz Glavnog projekta, odnosno IP30, In=3200 A i Icw=50 kA.

'Ponuda nije nepravilna'

DKOM je nakon pregleda dokumentacije utvrdio da je žalitelj pravilno naveo relevantne činjenice. Posebno je utvrđeno da je naručitelj prije isteka roka za dostavu ponuda jasno pojasnio da su za pregled i ocjenu ponuda mjerodavne odredbe Glavnog projekta, a ne pogrešno navedene vrijednosti u troškovniku. Naručitelj se, međutim, prilikom pregleda i ocjene ponude nije držao vlastitog pojašnjenja. Zbog toga DKOM zaključuje da nije imao pravnu osnovu za odbijanje ponude Intis engineeringa kao nepravilne.

Slijedom toga DKOM je usvojio žalbu, odnosno poništio Odluku o poništenju postupka javne nabave od 14. srpnja 2026. Predmet je vraćen naručitelju Zaprešić na ponovno postupanje. DKOM pritom nije utvrdio postojanje drugih osobito bitnih povreda postupka koje bi utjecale na odluku.

Treba isplatiti troškove

Osim poništenja odluke, DKOM je odlučio i o troškovima žalbenog postupka. Budući da je žalba društva Intis engineering d.o.o. osnovana, naručitelj Zaprešić d.o.o. dužan je Intis engineeringu nadoknaditi opravdane troškove žalbenog postupka u iznosu od 2.913,54 eura. Taj se iznos odnosi na naknadu koju je žalitelj uplatio za pokretanje žalbenog postupka pred DKOM-om. Naručitelju je naloženo da navedeni iznos plati u roku od osam dana od dana javne objave rješenja DKOM-a na njegovim internetskim stranicama.

Protiv rješenja DKOM-a nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od isteka osmog dana od javne objave rješenja.