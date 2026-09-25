Kakav stambenjak! Ova zgrada ima 215 stanova, bazen i fasadu poput valova

Aqualuna u Torontu klasični stambeni toranj zamijenila je terasama, dvama vrhovima i prostorom koji se otvara prema jezeru Ontario.

Na obali Toronta teško je proći pokraj Aqualune, a ne primijetiti da s ovu zgradu totalno iuzvan okvira. Umjesto pravilnog stambenog tornja koji se jednostavno uzdiže iznad podija, pred prolaznicima se pojavljuje razlomljena građevina čije se terase nižu jedna iznad druge poput valova.

Upravo je voda bila jedno od glavnih polazišta za oblikovanje projekta smještenog na istočnom rubu zajednice Bayside. Skulpturalna forma inspirirana je kretanjem jezera Ontario, a ideja nije ostala samo na atraktivnoj fasadi. Terase, balkoni, pogledi prema vodi i javni prostori uz obalu postali su sastavni dio arhitekture. Rezultat je stambeni kompleks s 215 jedinica u kojem praktički cijela zgrada funkcionira kao golemi terasasti krajolik.

Zbog svoje arhitektonske posebnosti projekt nedavno dobio veliko priznanje struke. Postao je jedan od finalista u kategoriji 'završene zgrade: stanovanje' u sklopu Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF), godišnjeg globalnog arhitektonskog i dizajnerskog događaja. Iza njega stoji ekipa iz 3XN GXN. Aqualuna | foto: Younes Bounhar /3XN GXN

Dva vrha i dolina

Jedna od najzanimljivijih stvari kod Aqualune upravo je njezin volumen. Projektanti su se odmaknuli od dobro poznatog modela tornja postavljenog na masivni podij i zgradu oblikovali kao svojevrsni živi krajolik.

Građevina zato nema jedan dominantan vrh. Najviše točke nalaze se na njezinom sjeverozapadnom i jugoistočnom uglu, dok se dva dijela na nižim etažama međusobno povezuju. Između njih nastaje udubljenje koje su projektanti nazvali 'središnjom dolinom'.

Takvo oblikovanje nije napravljeno samo radi efektnog izgleda. Otvaranjem sredine kompleksa oslobađaju se pogledi prema jezeru, a više dnevnog svjetla može doprijeti i do okolnih zgrada. Istodobno se golema građevina vizualno razbija na manje cjeline, što je posebno važno na razini pješaka uz Edgewater Drive i Merchants’ Wharf. Drugim riječima, umjesto zida stanova uz obalu dobivena je zgrada koja se prema vodi postupno otvara.

Aqualuna | foto: Younes Bounhar /3XN GXN

215 stanova, a svaki ide prema van

Aqualuna ima ukupno 215 stambenih jedinica, a svaka je projektirana tako da ima pristup vanjskom prostoru. Stanovi su organizirani unutar modularne konstrukcijske mreže dimenzija 7,2 puta 7,2 metra, što omogućuje različite veličine i tipologije jedinica.

Zajedničko im je otvaranje prema velikim balkonima i terasama. Uz napomenu kako terase ovdje nisu dodatak koji je na kraju projektiranja 'zalijepljen' na pročelje. One su jedan od osnovnih elemenata čitave zgrade. Kako se zgrada približava obali, vanjski prostori kaskadno se spuštaju prema vodi pa stanari dobivaju široke vizure prema jezeru Ontario, ali i prema gradu.

Na nižim dijelovima kompleksa priča se dodatno mijenja. Iznad trgovačke baze smještene su gradske kuće s vlastitim vrtovima. Tako se stanovanje spušta gotovo do razine ulice, umjesto da prizemlje ostane samo zatvorena baza velikog stambenog kompleksa.

Fasada poput vala

Najprepoznatljiviji element Aqualune ipak je njezina fasada. Balkoni i terase postavljeni su pod različitim kutovima te se mijenjaju po dubini i ritmu, zbog čega pročelje nikada ne djeluje potpuno ravno. Kada se zgrada promatra izdaleka, nizovi terasa stvaraju dojam vala koji se širi preko cijelog kompleksa. No, neobična geometrija ponovno nije samo estetski potez.

Zakretanjem balkona povećava se privatnost između susjednih stanova i istodobno usmjeravaju pogledi prema vodi. Različite dubine terasa stvaraju sjene, a kombinacija materijala i vegetacije dodatno razbija golemi volumen zgrade. Upravo taj spoj sjene, zelenila i nepravilne geometrije daje fasadi dubinu koja se mijenja ovisno o položaju promatrača i dobu dana. Aqualuna | foto: Younes Bounhar /3XN GXN

Bazen usred 'doline'

Dok je jezero glavna tema vanjskog izgleda, u unutrašnjosti kompleksa naglasak je stavljen na zajednicu. Inspiracija za takav pristup pronađena je u tradicionalnim danskim stambenim zgradama organiziranima oko zajedničkih dvorišta. U Aqualuni tu ulogu preuzima prostor između dvaju najviših dijelova zgrade.

U središnjoj dolini smješteni su zajednički sadržaji za stanare, među kojima su zatvoreni prostori za okupljanje te uređena vanjska terasa s bazenom. Ideja je da taj dio zgrade ne bude samo komunikacijski prostor između stanova, nego mjesto na kojem se stanovnici susreću i provode vrijeme.

Tako neobična forma zgrade dobiva i društvenu funkciju. Dva tornja nisu samo fizički spojena pri dnu – prostor između njih postaje zajedničko srce kompleksa. Aqualuna | foto: Younes Bounhar /3XN GXN

Košarka uz obalu

Posebna pažnja posvećena je i prizemlju. Kod velikih stambenih projekata podij često postaje zatvorena baza koja prema ulici pokazuje garaže, tehničke sadržaje ili dugačka slijepa pročelja. Ovdje je zamišljeno upravo suprotno.

Donji dio Aqualune otvara se prema šetnici Water’s Edge Promenade, a uz stanovanje su smješteni trgovački i javni sadržaji. Među njima se posebno ističe društveni centar s košarkaškim igralištem i stazom za trčanje, iz kojih se pružaju pogledi prema obali. Zajedno s lokalima u prizemlju i gradskim kućama s vrtovima, ti bi sadržaji trebali održavati prostor aktivnim tijekom većeg dijela dana. Na taj način podij nije zamišljen samo kao konstrukcijska baza za stanove iznad njega, već kao nastavak gradskog prostora uz vodu.

Život između grada i jezera

Aqualuna je dio šireg urbanističkog koncepta Baysidea koji se temelji na povezivanju stanovanja, rada, rekreacije i javnog prostora. Zato se i ističe kako projekt ne završava na granici parcele.

Terase se okreću prema jezeru, prizemlje prema šetnici, javni sadržaji privlače ljude s ulice, dok unutarnja 'dolina' stvara zajednički prostor za stanare. Arhitektura pritom pokušava odgovoriti na dva potpuno različita mjerila – golemi stambeni kompleks gledan s druge strane vode i svakodnevni prostor čovjeka koji prolazi njegovim prizemljem.