Estetika Oni će projektirati novi Maksimir: Nikad nisu radili stadion, a sada dobili posao od 205 milijuna eura

Oni će projektirati novi Maksimir: Nikad nisu radili stadion, a sada dobili posao od 205 milijuna eura

Luka Bumbak
Luka Bumbak

24. rujan 2026.

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Oni će projektirati novi Maksimir: Nikad nisu radili stadion, a sada dobili posao od 205 milijuna eura

stadion Maksimir | foto: VG13 Architects Studio Associato

Mladi milanski studio dosad nije projektirao stadion, a sada preuzima najveći sportski projekt u Hrvatskoj.

Sada napokon znamo tko će projektirati novi stadion Maksimir. Na međunarodnom arhitektonskom natječaju za novi stadion i sportsko-rekreacijski kompleks Svetice pobijedio je talijanski studio VG13 Architects Studio Associato iz Milana, iza kojeg stoje arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi.

Njihovo rješenje odabrano je među čak 88 pristiglih radova iz cijelog svijeta, a odluka je javno predstavljena u Društvu arhitekata Zagreba. Za relativno mlad arhitektonski ured riječ je o projektu kakav dosad nisu imali u svom portfelju. Novi Maksimir trebao bi imati 35.000 sjedećih mjesta, zadovoljiti standarde UEFA IV. kategorije, a vrijednost cijelog zahvata sa Sveticama i pratećom infrastrukturom procjenjuje se na oko 205 milijuna eura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Najveći projekt koji su dosad dobili

VG13 Architects dosad nikada nije projektirao stadion. Bavili su se uglavnom projektima znatno manje skale, od stambenih i javnih građevina do prenamjena, paviljona i industrijskih objekata.

Zbog toga možemo reći da je projekt novog Maksimira daleko najveći posao koji su dosad dobili. Osim samog stadiona, pobjedničko rješenje obuhvaća puno širi prostor Maksimira i Svetica te niz novih sportskih i prometnih sadržaja.

Projekt predviđa novi atletski stadion s oko 2.000 mjesta, rukometnu dvoranu kapaciteta oko 5.000 gledatelja te dvoranu za košarku i futsal s oko 3.000 mjesta. U cijelu priču uključen je i intermodalni terminal Borongaj te velika podzemna garaža s približno 800 parkirališnih mjesta.

stadion Maksimir | foto: VG13 Architects Studio Associato

Maksimir ne žele zatvoriti prema gradu

Posebnost pobjedničkog rješenja je i u tome što stadion nije zamišljen kao potpuno zatvorena arena koja bi stajala odvojeno od ostatka grada. Arhitekti su ga oblikovali kroz velike horizontalne i kose plohe koje se postupno povezuju s okolnim zelenilom, parkom i maksimirskom šumom. Upravo je odnos prema okolnom prostoru bio jedan od važnih elemenata cijelog projekta, što je spominjao i predsjednik Ocjenjivačkog suda Toma Plejić.

U rješenju se jasno vidi i poveznica sa starim Maksimirom, odnosno radom arhitekta Vladimira Turine. Autori nisu pokušali doslovno kopirati postojeći stadion, već su njegove glavne prostorne ideje pokušali prenijeti u suvremenu građevinu.

S druge strane, predsjednik Dinama Zvonimir Boban, koji je najveći trag u igračkoj karijeri ostavio upravo u dresu Milana, grada iz kojeg dolaze i arhitekti pobjedničkog rješenja, posebno je istaknuo sjevernu tribinu. Ona će biti zasebna cjelina, a zamišljena je kao modularna tribina, po uzoru na poznati 'žuti zid' Borussije Dortmund na Signal Iduna Parku. Dinamo bi tako trebao dobiti svoj svojevrsni 'plavi zid'.

stadion Maksimir | foto: VG13 Architects Studio Associato

Od skladišta u vinogradima do stadiona za 35.000 ljudi

Iako dosad nisu radili projekte približno ovakvih dimenzija, VG13 iza sebe već ima nekoliko zanimljivih realizacija i nagrađenih natječajnih radova.

Među njima je Concrete Warehouse u talijanskoj regiji Langhe, skladište izvedeno od crveno pigmentiranog armiranog betona koje se bojom uklapa u okolni krajolik zaštićen UNESCO-om. Projekt im je donio i dodatnu prepoznatljivost u talijanskim arhitektonskim krugovima.

Radili su i na uređenju prostora u poznatom milanskom neboderu Torre Breda, a u Švicarskoj su osvojili natječaj za javni i obrazovni kompleks u Chiassu. U portfelju imaju i projekt prenamjene nekadašnje crkve u Verucchiju u kulturni prostor te hotelski projekt u Marakešu.

Bilo kako bilo, projekt novog Maksimira mogao bi ih itekako lansirati u arhitektonsku orbitu. A kako je ranije tijekom konferencije za medije rekao Plejić, pobjeda je iznenadila i same autore.

stadion Maksimir | foto: VG13 Architects Studio Associato
stadion maksimir daz VG13 Architects Studio Associato Tommaso Fantini i Alberto Rossi