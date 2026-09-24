Oni će projektirati novi Maksimir: Nikad nisu radili stadion, a sada dobili posao od 205 milijuna eura

Sada napokon znamo tko će projektirati novi stadion Maksimir. Na međunarodnom arhitektonskom natječaju za novi stadion i sportsko-rekreacijski kompleks Svetice pobijedio je talijanski studio VG13 Architects Studio Associato iz Milana, iza kojeg stoje arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi.

Njihovo rješenje odabrano je među čak 88 pristiglih radova iz cijelog svijeta, a odluka je javno predstavljena u Društvu arhitekata Zagreba. Za relativno mlad arhitektonski ured riječ je o projektu kakav dosad nisu imali u svom portfelju. Novi Maksimir trebao bi imati 35.000 sjedećih mjesta, zadovoljiti standarde UEFA IV. kategorije, a vrijednost cijelog zahvata sa Sveticama i pratećom infrastrukturom procjenjuje se na oko 205 milijuna eura.

Najveći projekt koji su dosad dobili

VG13 Architects dosad nikada nije projektirao stadion. Bavili su se uglavnom projektima znatno manje skale, od stambenih i javnih građevina do prenamjena, paviljona i industrijskih objekata.

Zbog toga možemo reći da je projekt novog Maksimira daleko najveći posao koji su dosad dobili. Osim samog stadiona, pobjedničko rješenje obuhvaća puno širi prostor Maksimira i Svetica te niz novih sportskih i prometnih sadržaja.

Projekt predviđa novi atletski stadion s oko 2.000 mjesta, rukometnu dvoranu kapaciteta oko 5.000 gledatelja te dvoranu za košarku i futsal s oko 3.000 mjesta. U cijelu priču uključen je i intermodalni terminal Borongaj te velika podzemna garaža s približno 800 parkirališnih mjesta.

stadion Maksimir | foto: VG13 Architects Studio Associato

Maksimir ne žele zatvoriti prema gradu

Posebnost pobjedničkog rješenja je i u tome što stadion nije zamišljen kao potpuno zatvorena arena koja bi stajala odvojeno od ostatka grada. Arhitekti su ga oblikovali kroz velike horizontalne i kose plohe koje se postupno povezuju s okolnim zelenilom, parkom i maksimirskom šumom. Upravo je odnos prema okolnom prostoru bio jedan od važnih elemenata cijelog projekta, što je spominjao i predsjednik Ocjenjivačkog suda Toma Plejić.

U rješenju se jasno vidi i poveznica sa starim Maksimirom, odnosno radom arhitekta Vladimira Turine. Autori nisu pokušali doslovno kopirati postojeći stadion, već su njegove glavne prostorne ideje pokušali prenijeti u suvremenu građevinu.

S druge strane, predsjednik Dinama Zvonimir Boban, koji je najveći trag u igračkoj karijeri ostavio upravo u dresu Milana, grada iz kojeg dolaze i arhitekti pobjedničkog rješenja, posebno je istaknuo sjevernu tribinu. Ona će biti zasebna cjelina, a zamišljena je kao modularna tribina, po uzoru na poznati 'žuti zid' Borussije Dortmund na Signal Iduna Parku. Dinamo bi tako trebao dobiti svoj svojevrsni 'plavi zid'. stadion Maksimir | foto: VG13 Architects Studio Associato

Od skladišta u vinogradima do stadiona za 35.000 ljudi

Iako dosad nisu radili projekte približno ovakvih dimenzija, VG13 iza sebe već ima nekoliko zanimljivih realizacija i nagrađenih natječajnih radova.

Među njima je Concrete Warehouse u talijanskoj regiji Langhe, skladište izvedeno od crveno pigmentiranog armiranog betona koje se bojom uklapa u okolni krajolik zaštićen UNESCO-om. Projekt im je donio i dodatnu prepoznatljivost u talijanskim arhitektonskim krugovima.

Radili su i na uređenju prostora u poznatom milanskom neboderu Torre Breda, a u Švicarskoj su osvojili natječaj za javni i obrazovni kompleks u Chiassu. U portfelju imaju i projekt prenamjene nekadašnje crkve u Verucchiju u kulturni prostor te hotelski projekt u Marakešu.