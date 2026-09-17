Kineski toranj od 89 metara ruši uredsku klasiku: Na 50 tisuća kvadrata spiralni atrij i konzolne etaže

Spektakularan aerodrom kao plača! Golemi krov nose čelična 'stabla' od 36 metara
Novi aerodrom u Phnom Penhu spaja monumentalnu arhitekturu i prirodu. Ima golema konstrukcijska 'stabla', tropsko zelenilo i vlastitu elektranu.
16:54 18 d 14.09.2026
17. rujan 2026.
Na prvi pogled skulptura, iznutra moderno radno mjesto. Ovaj kineski toranj pokazuje koliko daleko arhitektura može otići kada se odmakne od klasike.
U kineskom gradu Fuzhouu izrastao je novi poslovni toranj koji na prvu teško podsjeća na klasičnu uredsku zgradu. Organska forma, istaknute konzole, terase prekrivene zelenilom i veliki vertikalni atrij dio su IGG Tianmeng Towera, novog poslovnog sjedišta inspiriranog jednim od najprepoznatljivijih simbola grada – stablom banyan.
Projekt potpisuje međunarodni arhitektonski studio Woods Bagot, a zgrada se nalazi u četvrti Jin’an, na križanju cesta Fuguang i Fuxin. Toranj doseže približno 89 metara visine i obuhvaća oko 50.000 četvornih metara prostora. Iza neobične arhitekture pritom ne stoji samo želja za stvaranjem atraktivnog poslovnog sjedišta. Cijela je zgrada zamišljena kao svojevrsno golemo stablo u kojem arhitektura, priroda i digitalna kultura postaju dijelovi iste priče.
Stoga i ne čudi što je projekt nedavno dobio veliko priznanje struke. Postao je jedan od finalista u kategoriji 'završene zgrade: poslovna namjena' u sklopu Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF), godišnjeg globalnog arhitektonskog i dizajnerskog događaja.
Inspiracija nije odabrana slučajno. Fuzhou je poznat kao grad banyan stabala, a upravo je anatomija tog stabla arhitektima poslužila kao polazište za organizaciju čitavog kompleksa.
Umjesto doslovnog kopiranja prirodnog oblika, pojedini dijelovi stabla prevedeni su u arhitektonske elemente. Središnja konstrukcijska jezgra funkcionira poput debla i u njoj je organizirana vertikalna komunikacija. Iz nje se pružaju konzolni dijelovi nalik granama, koji omogućuju oblikovanje fleksibilnih uredskih etaža. Terase i krovni vrtovi preuzimaju ulogu krošnje, dok se kroz unutrašnjost proteže atrij čija je forma inspirirana karakterističnim zračnim korijenjem banyana.
Rezultat je građevina čija se silueta mijenja po visini. Umjesto pravilnog staklenog volumena, pojedine etaže izmiču jedna u odnosu na drugu, stvarajući terase, sjene i prostore za vegetaciju.
Posebno važan dio projekta upravo je odnos zgrade i zelenila. Slojevite terase zamišljene su kao nastavak gradske zelene krošnje koja se iz horizontalnog krajolika postupno penje prema vrhu tornja.
Na višim etažama nalaze se vanjski prostori i vrtovi namijenjeni zaposlenicima, dok su na razini tla oblikovani javni trgovi, pješačke površine i zasjenjeni prolazi. Tako se golemi poslovni kompleks nastoji povezati s neposrednim susjedstvom, umjesto da prema ulici funkcionira kao zatvoreni korporativni blok.
Takav pristup nastavlja se i na pročelju. Njegovi slojeviti elementi imaju estetsku, ali i okolišnu funkciju. Pomažu filtrirati snažno sunčevo zračenje, stvaraju sjenu te istodobno omogućuju prodor dnevnog svjetla i pogled prema gradu.
Spektakularan aerodrom kao plača! Golemi krov nose čelična 'stabla' od 36 metara
Novi aerodrom u Phnom Penhu spaja monumentalnu arhitekturu i prirodu. Ima golema konstrukcijska 'stabla', tropsko zelenilo i vlastitu elektranu.
16:54 18 d 14.09.2026
Iza spektakularne valovite fasade nalazi se šest etaža i vertikalni krajolik, sve s posvetom omiljenom napitku
Skulpturalna ovojnica inspirirana poljoprivrednim terasama obavija novi flagship Café Amazona, spajajući šest etaža, zelenilo i javni prostor.
10:14 20 d 12.09.2026
Jedan od najupečatljivijih elemenata krije se u unutrašnjosti. Kroz zgradu se razvija veliki spiralni atrij koji vizualno povezuje različite razine, a njegova je geometrija ponovno izvedena iz prirode – ovoga puta iz zračnog korijenja banyan stabla.
Atrij pritom nije zamišljen samo kao spektakularna praznina između etaža. Njegova je uloga povezati zaposlenike i različite sadržaje te stvoriti mjesta za susrete i neformalnu komunikaciju. Time se ideja stabla koristi i kao model organizacije zajednice. postoji središnje 'deblo', oko njega se granaju radni prostori, a između njih nastaje mreža vizualnih i društvenih veza.
Uredi su zato organizirani kao fleksibilni prostori za individualni i timski rad, dok ih nadopunjuju zajednički sadržaji, prostori za događanja, panoramski saloni i vanjske terase.
No, priroda je samo polovica priče. IGG je kompanija iz industrije videoigara, pa su arhitekti njezin digitalni identitet prenijeli u interijer. Dok vanjska arhitektura interpretira banyan stablo, unutrašnjost se poigrava logikom virtualnih svjetova i iskustvom kretanja kroz videoigru.
Koncept je opisan kao svojevrsni 'Banyan Castle', odnosno dvorac banyana. Prostor je zamišljen tako da zaposlenik ili posjetitelj prolaskom kroz zgradu postupno otkriva različita okruženja, gotovo poput prelaska iz jedne razine igre u drugu.
Među središnjim prostorima nalazi se Gamers Heart, zamišljen kao društveno srce kompleksa, dok se kroz zgradu nižu prostori za suradnju, odmor i događanja. Umjetnost, tehnologija, gaming kultura i prirodni elementi tako se namjerno miješaju kako bi radno mjesto postalo iskustvo, a ne samo niz uredskih etaža.
Iza organske forme krije se i niz rješenja kojima bi zgrada trebala smanjiti utjecaj na okoliš. Projektanti su se oslonili na kombinaciju pasivnog dizajna, učinkovitijeg korištenja materijala i povezivanja arhitekture s vegetacijom.
Vanjsko zasjenjivanje i slojevito pročelje smanjuju izravno zagrijavanje interijera, a time i opterećenje sustava mehaničkog hlađenja. Istodobno je naglasak stavljen na što veće korištenje prirodnog dnevnog svjetla.
Sveučilište kao iz Minecrafta! Ima 463 zelena bloka, a na krovu vrt koji se transformira u mega amfiteatar
Umjesto klasičnog krova gotovo cijela gornja površina zgrade pretvorena je u modularan prostor za studente i nastavnike na otvorenom.
16:14 24 d 08.09.2026
Orijentalni rajski vrt pod kupolom: Arhitektonsko čudo od 19 tisuća kvadrata izgrađeno bez stupova
Na nekadašnjim solanama u Kini izrastao je arhitektonski spektakl: golemi tropski biom bez stupova, prekriven laganom ETFE ovojnicom.
15:49 28 d 04.09.2026
U projekt je uključena i prirodna ventilacija, dok krovni vrtovi, ozelenjene terase i propusno krajobrazno uređenje prizemlja pridonose ugodnijoj mikroklimi i stvaranju staništa za urbanu bioraznolikost. Smanjen je i otisak same građevine na parceli, dok centralizirana konstrukcijska jezgra istodobno pridonosi stabilnosti tornja i omogućuje učinkovitiju organizaciju prostora i strujanja zraka.
Ideja je da zgrada ne funkcionira kao izolirani objekt kojem je zelenilo naknadno dodano, već kao svojevrsni 'živi sustav' u kojem su vegetacija, sjena, zrak i arhitektura međusobno povezani.
Prema podacima Council on Vertical Urbanism, IGG Tianmeng Tower ima 16 nadzemnih i tri podzemne etaže te sedam dizala, dok se njegova visina navodi kao 89,5 metara. Gradnja je započela 2022., a objekt je dovršen 2024. godine.
Toranj danas predstavlja novi arhitektonski orijentir četvrti Jin’an, ali i dio šire transformacije tog područja u središte digitalnog gospodarstva. Upravo je zato arhitektura zamišljena kao spoj dvaju identiteta koji naizgled nemaju mnogo zajedničkog – stoljetne povezanosti Fuzhoua s prirodom i suvremene industrije videoigara.
Banyan tako više nije samo motiv na pročelju. Njegovo deblo postaje konstrukcijska jezgra, grane postaju konzolne uredske etaže, korijenje se pretvara u atrij, a krošnja u sustav zelenih terasa. Na taj način tradicionalni simbol grada dobiva potpuno novu interpretaciju – u obliku 89 metara visokog poslovnog tornja.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 3 d 29.09.2026
Kao Mjesec iznad grada: Koncertna dvorana na 100 tisuća kvadrata s gledališem na kružnim tersama
U kineskom Wuxiju dovršen je kulturni kompleks od 100.000 kvadrata, čija spektakularna koncertna dvorana izgleda poput Mjeseca.
16:58 11 h 02.10.2026
Foto: Otkrivena unutrašnjost nove Kranjčevićeve, evo kako će izgledati tribine i sjedalice
Nove vizualizacije prvi put detaljnije otkrivaju unutrašnjost stadiona, raspored tribina i izgled budućih sjedalica.
16:02 2 d 30.09.2026
Čisti luksuz u sred pustinje Kalahari: Gosti za vodu ne moraju čekati kišu, ali kada padne nastaje spektakl!
Donji dio građevine ukopan je u zemlju, a za osvježenje tu su i bazeni, te posebna atrakcija, kišni tobogan koji je stvarno izvan okvira.
10:16 27 d 05.09.2026
Šest tornjeva između mora i pustinje: Ovo je jedan od najoriginalnijih hotela na svijetu
Pogled iz vode sugerira na prvu kako se radi o napuštenim objektima koje je zameo pijesak. U stvarnost ovo je novi hotel, i to otporan na uragane.
16:16 39 d 24.08.2026
Arhitekt o novom Maksimiru: Rješenje se može mijenjati, a ovog ne bi bilo da se pitalo Turinu
S arhitektom Jankom Kraljem komentirali smo nekoliko tema vezano za novi stadion Maksimir. Zanimalo nas je i je li 'konfekcijsko' nužno loše.
10:13 5 d 27.09.2026
Nisu ušli među najboljih pet, ali vrijedi ih vidjeti: Ovako su svjetski arhitekti zamišljali Maksimir
Nakon izbora pobjednika, poznati svjetski studiji pokazali su kako su oni zamišljali potpuno novi Maksimir.
11:10 6 d 26.09.2026
Kakav stambenjak! Ova zgrada ima 215 stanova, bazen i fasadu poput valova
Aqualuna u Torontu klasični stambeni toranj zamijenila je terasama, dvama vrhovima i prostorom koji se otvara prema jezeru Ontario.
16:52 7 d 25.09.2026
Ovo je top 5 hrvatskih rješenja za novi Maksimir: Genijalna su, ocjenjivači 'priznali' samo jedno
U 88 pristiglih radova na natječaj za novo arhitektonsko-urbanističko rješenje SRC Svetice ulaze i brojni radovi hrvatskih arhitekata. Izdvajamo pet.
11:47 7 d 25.09.2026
Ekološka hrana uvodi se i u vrtiće: 'Važno je paziti da se kod djece ne stvara osjećaj srama'
Projekt ekološke prehrane širi se na devet zagrebačkih vrtića. Jasmina Zorko iz udruge Mali zmaj naglašava da su vrtići važni za usvajanje navika.
16:30 12 h 02.10.2026
U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
16:06 12 h 02.10.2026
Isplate iz fondova u koje tvrtke uplaćuju za mirovinu radnika: Dosegle skoro milijun eura
Isplate iz ZDMF-ova iznosile su oko 972.000 eura u kolovozu. Najviši iznos isplaćen je zbog promjene fondova, a najmanji zbog smrti štediša.
15:48 12 h 02.10.2026
Kreću prijave za božićnice: Evo koliko mogu dobiti umirovljenici i starije osobe
Umirovljenici i stariji iz Samobora i Županje od sljedećeg tjedna mogu se prijaviti za božićnice. I Općina Peteranec isplatit će božićnice starijima.
15:46 12 h 02.10.2026