Kineski toranj od 89 metara ruši uredsku klasiku: Na 50 tisuća kvadrata spiralni atrij i konzolne etaže

Na prvi pogled skulptura, iznutra moderno radno mjesto. Ovaj kineski toranj pokazuje koliko daleko arhitektura može otići kada se odmakne od klasike.

U kineskom gradu Fuzhouu izrastao je novi poslovni toranj koji na prvu teško podsjeća na klasičnu uredsku zgradu. Organska forma, istaknute konzole, terase prekrivene zelenilom i veliki vertikalni atrij dio su IGG Tianmeng Towera, novog poslovnog sjedišta inspiriranog jednim od najprepoznatljivijih simbola grada – stablom banyan.

Projekt potpisuje međunarodni arhitektonski studio Woods Bagot, a zgrada se nalazi u četvrti Jin’an, na križanju cesta Fuguang i Fuxin. Toranj doseže približno 89 metara visine i obuhvaća oko 50.000 četvornih metara prostora. Iza neobične arhitekture pritom ne stoji samo želja za stvaranjem atraktivnog poslovnog sjedišta. Cijela je zgrada zamišljena kao svojevrsno golemo stablo u kojem arhitektura, priroda i digitalna kultura postaju dijelovi iste priče.

Stoga i ne čudi što je projekt nedavno dobio veliko priznanje struke. Postao je jedan od finalista u kategoriji 'završene zgrade: poslovna namjena' u sklopu Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF), godišnjeg globalnog arhitektonskog i dizajnerskog događaja.

Grad banyan stabala

Inspiracija nije odabrana slučajno. Fuzhou je poznat kao grad banyan stabala, a upravo je anatomija tog stabla arhitektima poslužila kao polazište za organizaciju čitavog kompleksa.

Umjesto doslovnog kopiranja prirodnog oblika, pojedini dijelovi stabla prevedeni su u arhitektonske elemente. Središnja konstrukcijska jezgra funkcionira poput debla i u njoj je organizirana vertikalna komunikacija. Iz nje se pružaju konzolni dijelovi nalik granama, koji omogućuju oblikovanje fleksibilnih uredskih etaža. Terase i krovni vrtovi preuzimaju ulogu krošnje, dok se kroz unutrašnjost proteže atrij čija je forma inspirirana karakterističnim zračnim korijenjem banyana.

Rezultat je građevina čija se silueta mijenja po visini. Umjesto pravilnog staklenog volumena, pojedine etaže izmiču jedna u odnosu na drugu, stvarajući terase, sjene i prostore za vegetaciju.

IGG Tianmeng Tower | foto: StudioSZ Photo /Justin Szeremeta/Woods Bagot

Zelenilo se penje prema vrhu

Posebno važan dio projekta upravo je odnos zgrade i zelenila. Slojevite terase zamišljene su kao nastavak gradske zelene krošnje koja se iz horizontalnog krajolika postupno penje prema vrhu tornja.

Na višim etažama nalaze se vanjski prostori i vrtovi namijenjeni zaposlenicima, dok su na razini tla oblikovani javni trgovi, pješačke površine i zasjenjeni prolazi. Tako se golemi poslovni kompleks nastoji povezati s neposrednim susjedstvom, umjesto da prema ulici funkcionira kao zatvoreni korporativni blok.

Takav pristup nastavlja se i na pročelju. Njegovi slojeviti elementi imaju estetsku, ali i okolišnu funkciju. Pomažu filtrirati snažno sunčevo zračenje, stvaraju sjenu te istodobno omogućuju prodor dnevnog svjetla i pogled prema gradu.

Atrij između etaža

Jedan od najupečatljivijih elemenata krije se u unutrašnjosti. Kroz zgradu se razvija veliki spiralni atrij koji vizualno povezuje različite razine, a njegova je geometrija ponovno izvedena iz prirode – ovoga puta iz zračnog korijenja banyan stabla.

Atrij pritom nije zamišljen samo kao spektakularna praznina između etaža. Njegova je uloga povezati zaposlenike i različite sadržaje te stvoriti mjesta za susrete i neformalnu komunikaciju. Time se ideja stabla koristi i kao model organizacije zajednice. postoji središnje 'deblo', oko njega se granaju radni prostori, a između njih nastaje mreža vizualnih i društvenih veza.

Uredi su zato organizirani kao fleksibilni prostori za individualni i timski rad, dok ih nadopunjuju zajednički sadržaji, prostori za događanja, panoramski saloni i vanjske terase. IGG Tianmeng Tower | foto: StudioSZ Photo /Justin Szeremeta/Woods Bagot

Ured kao svijet videoigre

No, priroda je samo polovica priče. IGG je kompanija iz industrije videoigara, pa su arhitekti njezin digitalni identitet prenijeli u interijer. Dok vanjska arhitektura interpretira banyan stablo, unutrašnjost se poigrava logikom virtualnih svjetova i iskustvom kretanja kroz videoigru.

Koncept je opisan kao svojevrsni 'Banyan Castle', odnosno dvorac banyana. Prostor je zamišljen tako da zaposlenik ili posjetitelj prolaskom kroz zgradu postupno otkriva različita okruženja, gotovo poput prelaska iz jedne razine igre u drugu.

Među središnjim prostorima nalazi se Gamers Heart, zamišljen kao društveno srce kompleksa, dok se kroz zgradu nižu prostori za suradnju, odmor i događanja. Umjetnost, tehnologija, gaming kultura i prirodni elementi tako se namjerno miješaju kako bi radno mjesto postalo iskustvo, a ne samo niz uredskih etaža. IGG Tianmeng Tower | foto: StudioSZ Photo /Justin Szeremeta/Woods Bagot

Prirodno hlađenje i manje sunca

Iza organske forme krije se i niz rješenja kojima bi zgrada trebala smanjiti utjecaj na okoliš. Projektanti su se oslonili na kombinaciju pasivnog dizajna, učinkovitijeg korištenja materijala i povezivanja arhitekture s vegetacijom.

Vanjsko zasjenjivanje i slojevito pročelje smanjuju izravno zagrijavanje interijera, a time i opterećenje sustava mehaničkog hlađenja. Istodobno je naglasak stavljen na što veće korištenje prirodnog dnevnog svjetla.

U projekt je uključena i prirodna ventilacija, dok krovni vrtovi, ozelenjene terase i propusno krajobrazno uređenje prizemlja pridonose ugodnijoj mikroklimi i stvaranju staništa za urbanu bioraznolikost. Smanjen je i otisak same građevine na parceli, dok centralizirana konstrukcijska jezgra istodobno pridonosi stabilnosti tornja i omogućuje učinkovitiju organizaciju prostora i strujanja zraka.

Ideja je da zgrada ne funkcionira kao izolirani objekt kojem je zelenilo naknadno dodano, već kao svojevrsni 'živi sustav' u kojem su vegetacija, sjena, zrak i arhitektura međusobno povezani. IGG Tianmeng Tower | foto: StudioSZ Photo /Justin Szeremeta/Woods Bagot

16 katova iznad grada

Prema podacima Council on Vertical Urbanism, IGG Tianmeng Tower ima 16 nadzemnih i tri podzemne etaže te sedam dizala, dok se njegova visina navodi kao 89,5 metara. Gradnja je započela 2022., a objekt je dovršen 2024. godine.

Toranj danas predstavlja novi arhitektonski orijentir četvrti Jin’an, ali i dio šire transformacije tog područja u središte digitalnog gospodarstva. Upravo je zato arhitektura zamišljena kao spoj dvaju identiteta koji naizgled nemaju mnogo zajedničkog – stoljetne povezanosti Fuzhoua s prirodom i suvremene industrije videoigara.