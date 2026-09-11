Video: Obišli smo veliko gradilište iznad dubrovačkih zidina, 17.000 kvadrata polako dobiva konačan izgled

Riječ je o velikoj obnovi Parka Gradac, jednog od najatraktivnijih zelenih prostora tik uz povijesnu jezgru.

Bili smo u Dubrovniku i obišli nekoliko velikih gradskih parkova koji su posljednjih mjeseci prošli ili još prolaze ozbiljnu transformaciju. Park Pile, smješten odmah uz povijesnu jezgru, potpuno je završen, dok se u Parku Gradac, na čak 17.000 četvornih metara, još izvode završni radovi. Paralelno se uređuje i Park ispod Platane, čime se nastavlja veliki projekt dubrovačke zelene infrastrukture.

Park Pile već je završen

Park Pile prošao je kroz potpunu rekonstrukciju, a radove je izvela tvrtka Texo Molior. Zahvat je obuhvatio cjelovito krajobrazno uređenje, nove pješačke pravce, urbanu opremu, rasvjetu, sustav navodnjavanja i niz novih sadržaja. Vrijednost projekta iznosila je oko 1,6 milijuna eura, a radovi su trajali približno osam mjeseci.

Izvedeni su i opsežni zemljani radovi, nivelacija i priprema terena, a posebno se radilo na oborinskoj odvodnji. Ugrađena je nova komunalna infrastruktura, dok su pojedini elementi, poput vidikovaca i amfiteatralnog ulaza, zahtijevali dodatnu preciznost zbog položaja neposredno uz zaštićenu povijesnu jezgru. Danas je prostor potpuno otvoren i pretvoren u suvremeni gradski park s dječjim igralištem, zonama za odmor i novim hortikulturnim uređenjem.

park Gradac | Foto: baustela.hr

Gradac je još veliko gradilište

Nekoliko minuta dalje nalazi se znatno veći zahvat. Park Gradac prostire se na oko 17.000 četvornih metara, a njegova prva cjelovita obnova vrijedna je 4,41 milijun eura s PDV-om. I ovdje radove izvodi Texo Molior, dok stručni nadzor vodi Empora.

Kad je projekt posljednji put predstavljen, radovi su već bili duboko u završnoj fazi. Izvodile su se staze od stabilizirane i nestabilizirane sipine, dovršavao sanitarni čvor, žbukali preostali ogradni zidovi, postavljala javna rasvjeta i montirale klupe. U sjeverozapadnom dijelu uređivalo se i dječje igralište, a završavane su takozvane ambijentalne sobe, odnosno prostori za odmor unutar parka.

park Gradac | Foto: baustela.hr

Obnova nakon više od 120 godina

Zanimljivo je da se Park Gradac ovako temeljito uređuje prvi put nakon više od 120 godina. Projekt nije zamišljen samo kao obično hortikulturno uređenje, već kao potpuna revitalizacija prostora uz građevinske, restauratorske i infrastrukturne zahvate.

Obnavljaju se povijesni ogradni zidovi i kamena plastika, postojeća fontana, sanitarni čvor i odmorišta, a uređuju se i dva nova vidikovca. Park dobiva novu hidrantsku mrežu i sustav navodnjavanja koji će koristiti oborinsku vodu pohranjenu u podzemnim spremnicima. Predviđene su i 22 visoke, 67 niskih te 42 zidne svjetiljke.

Poseban je naglasak i na zelenilu. Valorizira se i obnavlja oko 350 postojećih stabala, dok će se zasaditi još 388 novih, uz više od 13.000 komada različitog biljnog materijala. park Gradac | Foto: baustela.hr

Čeka se i treći park

Uz to, uređuje se i Park ispod Platane, posljednji dio dubrovačkog projekta Mreže zelene infrastrukture. Ondje su već izvedeni zemljani radovi, uklonjeni i sanirani dijelovi zidova, formirani platoi te novi ulazi u prostor, dok su trenutačno u tijeku građevinsko-obrtnički radovi na sanitarnom i garderobnom objektu.

Radovi su vrijedni nešto više od milijun eura, a izvodi ih tvrtka Posta uz ugovoreni rok od osam mjeseci. Posebno se čuva zaštićena platana, a prostor će po završetku dobiti novo zelenilo, klupe, sjedalice i ležaljke.