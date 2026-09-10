Video: Posjetili smo novu oazu pod dubrovačkim zidinama, od običnog prolaza stvorili su najljepši park

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15:09 1 d 01.10.2026
10. rujan 2026.
Nekada tek prolaz prema staroj jezgri, Park Pile danas je potpuno uređen i znatno ugodniji gradski prostor.
Ove godine Park Pile u Dubrovniku dobio je potpuno novo lice. Prostor tik uz gradske zidine temeljito je preuređen i pretvoren u uređenu zelenu zonu, a u međuvremenu smo ga i sami posjetili kako bismo vidjeli kako investicija izgleda nakon završetka radova.
Riječ je o projektu vrijednom oko 1,6 milijuna eura kojim je obuhvaćeno približno 17.000 četvornih metara prostora. Uređene su staze, zelene površine, rasvjeta, urbana oprema i sadržaji za djecu, a cijeli je prostor zamišljen kao nova urbana oaza na jednom od najprometnijih ulaza u povijesnu jezgru Dubrovnika.
Park Pile nalazi se na iznimno atraktivnoj lokaciji, neposredno uz povijesnu jezgru i gradske zidine. Prije obnove prostor je bio znatno skromnije uređen, a rekonstrukcija mu je donijela sasvim novu funkciju i izgled.
U sklopu zahvata uređene su nove pješačke komunikacije, postavljena urbana oprema, rasvjeta i klupe, uređene zelene površine, a poseban detalj predstavlja tematsko dječje igralište inspirirano vizurama stare gradske jezgre. U park je uklopljen i edukativni sadržaj posvećen Ruđeru Boškoviću.
Ukupna vrijednost projekta iznosila je oko 1,6 milijuna eura, a radovi su trajali približno osam mjeseci. Izvođač je bila tvrtka Texo Molior iz Cavtata, dok je projekt realiziran u sklopu šireg ulaganja u zelenu infrastrukturu Dubrovnika.
Radovi nisu obuhvatili samo hortikulturno uređenje. Izvedeni su zemljani radovi, uređene staze, sustav oborinske odvodnje, nova javna rasvjeta i navodnjavanje, kao i različiti elementi za boravak i odmor.
Jedan od važnijih zadataka bio je sačuvati postojeće vrijedno zelenilo i novi sadržaj prilagoditi prostoru koji se nalazi neposredno uz dubrovačku povijesnu jezgru.
Zasađena su i dodatna stabla i mediteransko raslinje, a cilj je bio stvoriti više hlada i ugodniju mikroklimu tijekom ljetnih mjeseci. Materijali i urbana oprema birani su tako da se što bolje uklope u postojeći ambijent i ne odvlače pažnju od samih zidina.
Najveća promjena ipak se vidi u načinu na koji se prostor danas koristi. Pile više nisu samo mjesto kojim se prolazi prema staroj gradskoj jezgri, nego prostor u kojem se može zastati, sjesti, odmoriti ili provesti vrijeme s djecom.
Novi raspored staza, klupe, zelenilo i dodatni sadržaji prostor su učinili znatno ugodnijim i funkcionalnijim. Nakon što smo ga i sami posjetili, jasno je da je Park Pile danas puno više od uređenog prolaza prema povijesnoj jezgri - postao je prava mala urbana oaza pod dubrovačkim zidinama.
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