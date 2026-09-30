Foto: Otkrivena unutrašnjost nove Kranjčevićeve, evo kako će izgledati tribine i sjedalice

Nova Kranjčevićeva sve više poprima konačni oblik, a sada su objavljene i nove vizualizacije koje prvi put detaljnije otkrivaju kako će stadion izgledati iznutra. Na svojim ih je stranicama objavio arhitektonski ured Sirrah, autor projekta novog stadiona.

Posebno se dobro vidi raspored tribina, njihov odnos prema terenu, ali i izgled sjedalica koje će biti izvedene u kombinaciji crne, sive i bijele boje. Projekt će ukupno imati 11.163 sjedeća mjesta, a sve četiri tribine bit će potpuno natkrivene.

Četiri tribine, tri boje sjedalica

Nove vizualizacije daju možda i najbolji dosadašnji pogled na unutrašnjost buduće Kranjčevićeve. Stadion će imati četiri tribine, a svaka će funkcionirati kao zasebna cjelina, bez spajanja u kutovima. U tom smislu rješenje donekle podsjeća na sadašnji Maksimir, no krovna konstrukcija i vanjska ovojnica cijeli će stadion vizualno povezati u jednu kompaktnu cjelinu.

Novost koja se sada posebno dobro vidi jest i raspored sjedalica. Predviđene su u crnoj, sivoj i bijeloj boji, čime će unutrašnjost stadiona dobiti vrlo neutralan i moderan izgled. Tribine će pritom biti bliže terenu i nešto strmije nego na starom stadionu, što bi trebalo omogućiti bolji pogled na teren iz svih dijelova gledališta.

Kranjčevićeva iznutra | Foto: Sirrah

Strmije tribine i zatvorenija atmosfera

Nagib tribina i krova trebao bi utjecati i na atmosferu tijekom utakmica. Krov je projektiran tako da dodatno zadržava i usmjerava buku s tribina prema unutrašnjosti stadiona.

Time bi, unatoč relativno kompaktnom kapacitetu, atmosfera trebala biti znatno zatvorenija i intenzivnija nego na staroj Kranjčevićevoj. Posebno zahtjevni bit će uglovi stadiona, gdje lučna konstrukcija i veliki rasponi između stupova traže vrlo preciznu izvedbu. Zapadna tribina tehnički je dodatno zanimljiva jer kombinira monolitnu i montažnu konstrukciju.

Podsjetimo, nestaju i stari reflektorski stupovi

Kako smo ranije pisali, jedna od većih promjena u odnosu na staro projektno rješenje odnosi se na klasične reflektorske stupove visoke oko 40 metara. Njih na novom stadionu neće biti.

Rasvjeta će biti integrirana u samu konstrukciju, čime će vanjski izgled stadiona ostati čišći i kompaktniji. Reflektori će biti raspoređeni tako da se na travnjaku ne stvaraju neugodne sjene, što je posebno važno za televizijske prijenose. Na krovu su predviđene i solarne elektrane koje bi mogle pokrivati do trećine energetskih potreba stadiona. Kranjčevićeva iznutra | Foto: Sirrah

Fasada će 'disati', a dio starog stadiona ponovno se koristi

Ranije smo pisali i o fasadi od aluminijskih lamela zakrenutih pod kutom od 45 stupnjeva. Osim estetske uloge, one će omogućavati prirodno strujanje zraka kroz stadion i preko hibridnog travnjaka, čime se smanjuje potreba za dodatnom umjetnom ventilacijom.

Dio materijala sa starog stadiona pritom se ponovno koristi ili reciklira. Beton se drobi i vraća u uporabu, iskopana zemlja koristi se za uređenje okoliša, dok se plastika i drugi materijali šalju na reciklažu.